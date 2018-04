Sedm rad, jak se neodepsat při pracovním pohovoru

Nevědí, jak se chovat, jak se obléct ani jak se na rozhovor s potenciálním zaměstnavatelem mentálně připravit. "Často si ani nezjistí základní informace o nabízené pracovní pozici nebo společnosti, ve které chtějí pracovat," uvádí Aleš Křížek, ředitel personální agentury Robert Half pro Českou republiku.

Společnost Robert Half nabízí sedm tipů, jak uspět u pohovoru:

1. Buďte připraveni na vše a očekávejte neočekávané

Murphyho zákony zde platí bez výjimek. Ráno před pohovorem určitě zaspíte, ve spěchu si ještě polijete kravatu nebo sukni kávou a navíc uvíznete v dopravní zácpě.

Mějte na paměti, že kvalitní a dlouhý spánek je základní předpoklad pro každý výkon. Proto si ho před pohovorem určitě dopřejte. Před ním si ale připravte všechny potřebné dokumenty, jako je životopis, nejlépe ve více kopiích (nikdy nevíte, kdo všechno bude na pohovoru přítomen).

Ujistěte se, že víte přesně, kde se pohovor bude konat, a že tam včas trefíte, případně si vytiskněte i mapu. Uložte si do mobilu číslo na personalistu, abyste mu v případě zpoždění mohli dát okamžitě vědět.

Uvědomte si, že nedochvilnost, případně zrušení domluveného pracovního pohovoru v den schůzky může být pro personalistu signálem nejen neschopnosti si zorganizovat čas, ale i nespolehlivosti.

2. Neoblékejte se výstředně

Pamatujte, že je vždy lepší volit formálnější variantu oblečení. "Kromě vašich zkušeností popsaných v životopise bude personalista zvažovat také celkový dojem, který na něj uděláte," vysvětluje Aleš Křížek. Nepodceňujte proto volbu šatů, ve kterých na pohovor půjdete.

V případě nutnosti se do svého šatníku nebojte investovat, taková investice se vám s novou prací vrátí. I když jdete do firmy, kde víte, že panuje neformální atmosféra, vždycky volte raději formálnější oblečení. Argument, že personalista také nemá oblek, neuspěje, on už v této firmě totiž práci má.

3. Nepodceňujte asistentku ani další pracovníky

Personalista nemusí být jediným člověkem, kdo rozhoduje o přijetí nového zaměstnance. Je obvyklé, že se po pohovoru zeptá recepční či asistentky, jaký dojem na ni uchazeč udělal.

Proto si dejte záležet na prvním dojmu i u ostatních pracovníků. Zřetelně pozdravte všechny, které potkáte během návštěvy. Většinou dopředu nevíte, jak vypadají lidé, kteří budou na pohovoru. Na chodbě můžete snadno potkat i generálního ředitele.

4. Zjistěte si informace dopředu

Častou chybou, se kterou se personalisté setkávají, je skutečnost, že samotní uchazeči nemají dostatečný přehled o nabízené pozici ani o firmě, ve které chtějí pracovat.

Přijďte na pohovor připraveni. Informovanost je jasným signálem pro personalistu, že máte o nabízenou pozici zájem.

5. Odpovídejte tak akorát, nenechte se znervóznit chvílí ticha

Mnozí uchazeči na pohovoru odpovídají stroze, personalista je tak nemá šanci dostatečně poznat a posoudit. Jiní naopak odpovídají až příliš rozsáhle.

Snažte se říci to podstatné a vnímejte přitom personalistu. Sami poznáte, jestli mu vaše odpověď stačí, nebo chce vědět víc.

Pokud nastane mezi otázkami chvíle ticha, nemusíte ji nutně přerušit. I personalista potřebuje čas vybrat správnou otázku a dělat si poznámky.

6. Nepřikrášlujte ani nezveličujte své dovednosti

Personalisté se často setkávají s tím, že se uchazeč snaží zveličit například míru odpovědnosti na jeho předešlé pozici nebo své jazykové dovednosti.

Z výzkumu, který si nechala společnost Robert Half vypracovat mezi 2 525 manažery z jedenácti zemí světa, vyplynulo, že převážná většina (70 %) manažerů v České republice považuje životopisy uchazečů obecně za nedůvěryhodné, kandidáti v nich dle respondentů přehánějí. Výsledky si můžete prohlédnout zde.

7. Vždy mluvte pravdu

Pokud chcete ve výběrovém řízení uspět, mluvte vždy pravdu a buďte upřímní. Na jakékoliv nepravdivé informace se během pohovoru a ověřování referencí stejně přijde.

A na závěr něco pro pobavení. Jak se mohou uchazeči připravit o vysněné zaměstnání, když místo doporučení odborníků dávají na "dobře" míněné rady kamarádů, ukazuje řada videí personální agentury Robert Half s názvem Nedovolte, aby se to stalo i vám (v angličtině).