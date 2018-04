Sedm tipů pro levnější povinné ručení

ČPP – nabízí 15procentní slevu pro řidiče, kteří nezpůsobili za 10 let pojištění žádnou nehodu. Navíc pro nové klienty nabízí Superbonus, slevu 10 až 27 procent, pokud v uplynulých 3 letech nezpůsobili nehodu (zařadí je při segmentování do výhodnější skupiny).

ČSOB Pojišťovna – Sleva dobrého řidiče ve výši 30 % pro nového klienta, který doloží, že měl již dříve u některé z pojišťoven uzavřené povinné ručení a po dobu alespoň 12 měsíců nezavinil nehodu. Podmínkou je, aby mu bylo alespoň 29 let nebo aby šlo o fyzickou osobu podnikající na IČO.