Šéf by měl věnovat pozornost i správnému zdaňování

Zdaňování soukromého životního pojištění…

Mezi nesprávné postupy zdaňování příspěvků na soukromé životní pojištění patří například dále uvedený postup. Zaměstnavatel přidaňuje příspěvek na životní pojištění, který přesahuje částku 1 000 korun měsíčně, zaměstnanci každý měsíc ihned od ledna nebo od prvního měsíce v průběhu roku, kdy byl příspěvek přiznán.

Správné zdaňování je však na roční bázi, tj. až od okamžiku, kdy součet příspěvků zaměstnavatele přesáhne v běžném roce částku dvanáct tisíc korun. Zaměstnanec by nesprávně strženou daň mohl po zaměstnavateli vymáhat například při předčasném odchodu nebo v případě, že v ročním úhrnu v daném roce nedosáhne příspěvek zaměstnavatele částky 12 000 korun.

Příklad

Firma přispívá zaměstnancům od září 2005 na životní pojištění ve výši 1 500 Kč a měsíčně přidaňuje zaměstnancům ve mzdě 500 Kč. Tento postup je neoprávněný, neboť na roční bázi byla v roce 2005 zaplacena částka 6 000 Kč, což je méně než zákonný limit ve výši 12 000 Kč ročně.



… a daňově nezvýhodněného životního pojištění

Způsob zdanění se různí v závislosti na celé řadě okolností. Například na frekvenci prováděných plateb (zda je pojištění placeno ročně nebo měsíčně) nebo na tom, zda pojištění zaniká či pokračuje i při odchodu zaměstnance z firmy.



Různé možnosti zdaňování lze ilustrovat na příkladě kolektivního životního pojištění, s kterým nejsou spojeny daňové výhody jako u soukromého životního pojištění.

Příklad

Zaměstnavatel zaplatí v lednu 2006 za zaměstnance pojistné na kolektivní životní pojištění a to na rok dopředu (na období od 1.1.2006 do 31.12.2006 včetně). Zaměstnavatel potom musí zaplacené pojistné na toto pojištění zaměstnancům přidanit, a to buď jednorázově při poskytnutí benefitu, nebo postupně při čerpání tohoto benefitu. Druhý způsob vychází ze skutečnosti, že příjem plyne zaměstnanci v okamžiku, kdy je pojistné zaměstnavatelem nejen uhrazeno, ale současně když zaměstnanec získá z pojistné smlouvy konkrétní užitek.



Pokud zaměstnanec z firmy odejde, existují dvě možnosti:

1) Pojištění pokračuje do konce pojistného období, na které bylo pojistné zaplaceno

pokud bylo pojistné zdaněno zaměstnanci jednorázově při poskytnutí benefitu, není nutné již nic tzv. dodaňovat nebo vracet

pokud bylo pojistné zaměstnanci zdaňováno postupně v době čerpání benefitu, je nutné zbývající část pojistného, která nebyla dosud zdaněna, zaměstnanci dodanit

2) Pojištění zaniká ukončením pracovního poměru zaměstnance

pokud bylo pojistné zdaněno zaměstnanci jednorázově při poskytnutí benefitu, může zaměstnanec požadovat vrácení strženého přeplatku na dani z příjmu

pokud bylo pojistné zdaňováno průběžně, není nutné nic dodaňovat a zaměstnavatel dostane přeplatek pojistného od pojišťovny zpět

Uvedený postup je pouze ukázkou dopadů zvoleného způsobu zdaňování. U dalších typů pojištění, například manažerského životního pojištění, se názory pojišťoven na zdaňování často diametrálně různí. Zaměstnavatele proto upozorňujeme na to, že pojišťovny neodpovídají za správné zdaňování a často tuto oblast se zaměstnavateli neřeší.

Přestože odpovědnost za správné zdanění je na zaměstnavateli, nikoliv na pojišťovně, domnívám se, že poradenství v daňové oblasti by mělo být součástí poskytovaného servisu zaměstnavatelům při zavádění finančních zaměstnaneckých výhod.