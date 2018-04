Citibank je ozdravená, plánujeme růst zhodnocování úspor, říká její šéf

Rád se chlubíte nadnárodní velikostí skupiny Citi. Není to někdy mínus, když třeba přijde z centra povel škrtnout X procent zaměstnanců, a to bez znalosti místních poměrů?

Řekněme, že výhody převažují a že plošné škrty nehrozí. Nejsme v mentalitě pobočka - mateřská společnost. Máme nastavené myšlení jako jedna velká společnost. Nejsme lidmi druhé kategorie. Jsme takovými občany, jak náš byznys profil umožňuje a jak si tady vedeme. Pokud by náš byznys ovšem neměl očekávanou kvalitu, budeme optimalizovat.

Michal Nebeský (46) Šéf tuzemské Citibank, která má status organizační složky Citibank Europe. V bance pracoval v letech 1991 až 2008, kdy působil na vysokých manažerských pozicích, od roku 2002 pak jako ředitel oddělení řízení úvěrových rizik.

Od roku 2008 byl finančním ředitelem a členem představenstva Českých drah.

Je absolventem Vysoké školy ekonomické, oboru mezinárodní obchod a finance.

Hovoří plynně anglicky a rusky a částečně španělsky. Je ženatý a má dvě děti.

Co chcete udělat s tuzemskou Citibank pod svým vedením?

Chci banku více profilovat. Jsme globální první liga bankovních domů, takže umíme nabídnout cokoli ze světového investičního bankovnictví. Na druhou stranu v Česku vystupujeme také jako univerzální komerční banka, která se zaměřuje na velké firmy, malé a střední podniky i retailové klienty. A v tomto segmentu jsme pak v přímé konkurenci s regionálními bankami, které se na zdejším relativně malém trhu jeví jako velcí hráči.

Jak budete banku profilovat?

Především v oblasti komerčního bankovnictví. Chceme ukázat, co umíme dobře a v čem se odlišujeme od zbytku trhu. V retailu jsou naší konkurenční výhodou kreditní karty, jsme mezi první trojkou na českém i globálním trhu. Druhým cílem je podpořit wealth management, tedy bankovnictví pro vyšší a střední třídu. Malým a středním podnikům můžeme nabídnout řešení na míru pro přeshraniční růst, protože jsme integrovaná součást skupiny Citi, která je přítomna ve více než 160 zemích světa. Citibank má jasnou vizi, silné vedení a svou krizi překonala. Je to vidět i na cenách našich akcií. Velkým firmám přinášíme know-how z celého světa. Prostě se řešení neučíme s klientem, ale dáváme mu přidanou hodnotu.

To je věc, kterou jste v posledních letech nedělali?

Dělali, ale bylo méně příležitostí a banka se teď vrací k růstu. Je ozdravená a může si to dovolit. Chceme více prodávat svou globální přítomnost a více než 200 let historie.

Jak chcete růst v době, kdy je recese v ekonomice stále přítomná a oživení je zatím velmi křehké?

Je to velká ambice, zvlášť v České republice, kde se teď banky soustředí hlavně na nákladovou stranu než růstovou. V nákladech nás ale bota netlačí a chceme dosáhnout jednotky procent růstu. Může to vypadat málo, ale je to dnes velmi složité.

V jakých oblastech chcete nejvíce posílit?

Růst plánujeme jak pro retail, tak pro malé a střední podniky a v oblasti zhodnocování úspor. Můžeme nabídnout služby privátních bank, ovšem s podstatně nižším nárokem na výši vkladu. Řekněme, že 100 tisíc korun už je pro nás vyšší hranice. Podle nás je to velká příležitost na trhu. V devizových spořicích produktech už s námi lidé investovali od loňského podzimu přes 2,5 miliardy korun. Průměrné zhodnocení vykazujeme kolem pěti procent.

Nedávno podobný produkt oznámila J&T Banka. Je to jedno z míst na trhu, kde se dá růst?

Ano, stále se hledají cesty pro růst a na depozitním účtu dnes nikdo nedohoní inflaci, i když je velmi nízká.

Je těžké přesvědčit Čechy rizikověji investovat?

Ano, ale plně je chápu. Míra konzervativismu je v Česku velmi vysoká, což je dobře z hlediska kvality úvěrových portfolií. Ovšem růst v oblasti investic je složitý.

Pociťujete v recesi růst nesplácených úvěrů z kreditních karet?

Ne a sám se tomu občas divím (smích). V průměru se čeští spotřebitelé nepouštějí do nákupů, které jsou nad jejich síly. Jsme tak více podobni Němcům než Američanům. Nesplácejí nám velmi nízké jednotky procent klientů, přesný být nemohu.

Zpomalila se v posledních měsících dynamika přibývání nových karet?

My to nepociťujeme. Růst je víceméně lineární. Snažíme se oslovovat finančně gramotný segment a máme dobře nastavenou úvěrovou politiku. Karet jsme vydali několik set tisíc, ale to je vždy trochu zavádějící číslo, protože důležité jsou ty používané. A o nich vám přesně neřekne žádný bankéř. My jich máme používaných zhruba tři čtvrtiny.

Zpřísnili jste podmínky pro získání kreditky kvůli krizi?

Něco se zpřísnilo, něco zjednodušilo. Klienty posuzujeme individuálně a v řízení rizika využíváme know-how celé skupiny. Například optimalizace fungování našeho call centra v Brně se dělá na Filipínách a pro celý svět. Musí se zajistit celosvětový standard servisu.

Loňský rok byl v bankovnictví ve znamení smartbankingu, tedy plateb přes chytré telefony. Co je tématem pro letošek a příští rok?

Smartbanking se stále vylepšuje a zamíří na tablety. Aplikace už umí najít partnerské obchody se slevami, mobilní bankovnictví navíc umí dělat platby v reálném čase. A to do mnoha zemí světa. On-line umíme poslat jakoukoli měnu.

Byli jste první, kdo na trhu představil nálepku pro bezkontaktní platby. Pak začaly jiné banky spolupracovat přímo s mobilními operátory a nabízejí rovnou telefony s technologií NFC, kterými lze bezkontaktně platit. Neujel vám vlak?

Není to jen o bankách. NFC nutí kupovat lidi telefon, který tuto funkci má. Nálepka je tak nejefektivnější a nejjednodušší. Bezkontaktní platby mají obrovský potenciál. Stačí mít na mobilu nalepený čip a pro útraty do pěti stovek je to rychlé a pohodlné. Pro mnohé lidi je to již zcela standardní a do budoucna to vytlačí hotovost mnohem více než dnes.