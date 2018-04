Šéf eBanky: naší strategií není konkurovat cenou

Máte stále image elektronické banky. Chcete ji posílit, nebo se spíše snažíte ji změnit? Případně v jakém směru?

Chtěl bych, aby eBanka měla image odpovídající jejím skutečným službám klientům – moderní univerzální banka s nejlepším přímým bankovnictvím. Konkurence se zejména v této oblasti během několika posledních let přiostřila, ale eBanka zůstává na špici. Na druhou stranu budujeme velmi intenzívně obchodní síť a rozšiřujeme portfolio produktů. Přesto zůstává přímé bankovnictví pilířem naší nabídky, tvoří kořeny, na kterých vyrostla dnešní eBanka.

Spíše mne mrzí, že stále obecně nejsme vnímáni jako banka pro firemní klientelu, jako banka poskytující provozní úvěry. Na tom intenzivně pracujeme.

Dosud máte jen 114 tisíc kmenových klientů. Myslíte si, že jste schopni bojovat s největšími bankami? Jak?

Není naším cílem soutěžit velikostí. Zaměřujeme se na dva specifické segmenty, na movitý retail a na malé a střední firmy. Pro tyto klienty chceme být volbou číslo jedna na českém trhu.

Přes uvedení programů zdarma a jiných zvýhodnění pro klienty, kteří vám posílají výplatu v určité výši, jste stále částí veřejnosti vnímáni jako poměrně drahá banka. Mohou se klienti těšit na snížení poplatků za nejběžnější operace, např. platební příkazy?

Naší strategií není konkurovat cenou. Chceme být nejkvalitnější a ne nejlevnější. Některými subjekty v ČR je šířen mýtus, že klient chce co nejlevnější službu, ale prakticky každý výzkum dává jinou odpověď: klient chce především kvalitní službu za adekvátní cenu. Proto investujeme do komfortu obsluhy účtů a do zabezpečení přímého bankovnictví. Nikdy nebudeme nejlevnější, protože by to bylo na úkor tohoto komfortu a zabezpečení.

Již několik let ale cenově zvýhodňujeme klienty s vyššími příjmy. Zjednodušeně lze říct, že čím víc peněz nám klient svěřuje, tím levnější pro něj naše služby jsou. První hranice je ta známá výplata - 15 tisíc měsíčně, kdy jsou klientům odpuštěny všechny paušální poplatky a navíc mají výběr ze všech bankomatů všech bank za cenu 6,90. Další hranicí je 30 tisíc měsíčně, kdy se navíc podstatně snižují i poplatky za jednotlivé bankovní operace. Pokud nám ale klient nechce svěřit ani těch 15 tisíc, za naše služby musí zaplatit.

Jak se stavíte ke snaze Ministerstva financí regulovat poplatky a český bankovní trh vůbec?

České bankovní prostředí je vysoce konkurenční, zažíváme to každý den, kdy o nového klienta musíme velmi tvrdě bojovat. Obecně se dá říci, že z profesionálního pohledu této aktivitě nerozumím a o jiných pohledech nebudu spekulovat.

Přestože se eBanka chlubí nejlepším zabezpečením financí svých klientů, nezačali jste dosud vydávat karty s čipem. Na kdy tento krok plánujete?

Máme certifikaci pro vydávání čipových karet VISA všech našich produktů, to znamená VISA Electron, VISA Classic, VISA Business a VISA Gold. Certifikaci MasterCard budeme mít koncem tohoto roku. To poslední, co nás dělí od vydání prvních čipových karet, je výroba samotných plastů, která právě probíhá.

eBanka byla dlouho ve ztrátě, letos se jí po tři čtvrtletí podařilo generovat zisk. Myslíte si, že i celkový hospodářský výsledek za rok 2005 bude nakonec kladný a udržíte jej i v dalších letech?

Na podzim 2002 jsme před sebou měli jasné zadání: banka musí vyrůst. Každý peněžní ústav má určitou kritickou velikost a té jsme potřebovali dosáhnout. Za poslední dva roky roste počet klientů i poboček. Současně bance rostou i výnosy, které letos překročily náklady, generované investicemi.

Pro mě je ten výsledek dvojnásob cenný; jsme snad jediná banka na českém trhu, která nemusela být nikdy oddlužovaná, nepotřebovali jsme státní intervenci ani zahraniční kapitál. A nikdo nám v počátcích nedal do vínku klientský kmen; o každého z těch současných zhruba 114 tisíc klientů jsme museli velmi tvrdě bojovat. V příštích letech chceme dále růst, to znamená, že musíme investovat. I letos použijeme část vygenerovaného zisku na další expanzi obchodní sítě, ale za rok 2005 bude eBanka v zisku, stejně jako v následujících letech.