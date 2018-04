Šéf: Jak propouštět dobré přátele?

Situace, kdy má šéf svému podřízenému něco důrazně vytknout, snížit mu plat či předat výpověď, bývá důležitou zkouškou jeho vůdčích schopností. Jde o prubířský kámen, který ukáže, zda je takový manažer schopný vést firmu či její úsek efektivně a zároveň být spravedlivý k zaměstnancům. Obtížnost takového úkolu pak může korunovat okolnost, že zmíněným podřízeným je jeho kamarád, rodinný přítel či příbuzný.

Pracovní a přátelský vztah

Generální ředitel televize Prima Martin Dvořák se domnívá, že je velká chyba směšovat přátelství a rodinné vztahy se vztahy pracovními. „Pokud spolupracujeme s přáteli nebo rodinnými příslušníky v profesní oblasti, je třeba k nim přistupovat naprosto stejně jako k těm, se kterými nás takovéto vazby nepojí,“ míní.

O tom, že ne vždy je snadné se touto zásadou řídit, se ve své odborné praxi přesvědčila brněnská psycholožka Zdeňka Židková, která se dlouhá léta specializuje na psychologii práce. „Reakce podřízeného přítele na kritiku či výpověď obvykle odpovídá různým typologiím lidí - od ukřivděnosti přes kajícnost a sliby nápravy až po model spráskaného psa,“ popisuje. Podtrhuje také, že na rozdíl třeba od amerických tradic u nás panuje obyčej, který lze označit jako příbuzenský systém. Když potřebují lidé něco získat či zařídit, často to řeší pomocí v rámci rodiny nebo prostřednictvím známostí a principem je vlastně oplácení služeb, nikoliv jejich zaplacení. Jestliže tedy kamarád dostal pracovní místo za to, že připravil šéfova syna na přijímací zkoušky na školu, případná výpověď z práce by vlastně narušila „rovnováhu“ protislužeb. Pracovní a přátelská rovina se tak často prolínají, což může posílit souvislost mezi rozpadem pracovního vztahu a koncem kamarádství.

Co je důležitější?

Ve svízelné situaci se ocitne vedoucí úseku, kterého vedení firmy požádá, aby propustil podřízeného s nejhoršími pracovními výsledky, jenž je shodou okolností jeho rodinný přítel. „Jde o klasický konflikt, kde ani jedno z nabízejících se řešení není ideální,“ říká Irena Wagnerová z katedry psychologie pražské Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. „Vždy jde o to, zda je pro nadřízeného důležitější práce, nebo kamarádství. Pokud kamarádství, přítele se snaží krýt. Je-li pro něj důležitější práce, pak se s kamarádem rozloučí,“ vysvětluje Wagnerová.

Ani v druhém případě však nemusí přátelství utrpět, pokud se vedoucí pokusí pro podřízeného zajistit co nejlepší podmínky odchodu, tedy například odchodné, případně doporučení na jiné vhodné místo.

Mezi čtyřma očima

Vendulka Volfová z olomoucké personální společnosti Career připomíná, že pro přátelství šéfa a podřízeného může být taková událost naopak dobrou příležitostí, jak vyzkoušet pevnost vztahu. „Kvalitní přátelství přežije i tuto zatěžkávací zkoušku,“ tvrdí.

Aby podřízený nevnímal jednání svého nadřízeného kamaráda jako faul, nesmí se vedoucí chovat necitlivě a v rozporu s předchozí srdečností se najednou schovávat za oficiální firemní postupy. Pokud se totiž rodiny obou přátel pravidelně stýkají, jezdí spolu na výlety a dvakrát týdně vyrážejí na společnou večeři, těžko se podřízený vyrovná s tím, když mu nadřízený pošle bez předchozího upozornění písemné oznámení o zrušení jeho pracovního místa.

Totéž platí i v případě snižování platu nebo pokárání za špatnou práci. Takové záležitosti by měl šéf vždycky umět řešit mezi čtyřma očima a dát kritizovanému prostor k vyslovení protiargumentů.

„Při vytýkacím hovoru doporučuji použít metodu pojmenování chyb, která zahrnuje připravený a klidný rozhovor s konkrétními výhradami a jednoznačným stanoviskem v závěru,“ radí psycholožka Zdeňka Židková.

Vedoucí by se měl zaměřit na vyjmenování konkrétních výhrad, které proti práci podřízeného má. „Neměl by se snažit o celkový posudek typu - ty jsi zavinil, že... nebo nikdy jsi nesplnil,“ upozorňuje. „Pro další osobní vztah pak platí, že chytrý pochopí a hloupého přítele není třeba litovat,“ uzavírá Židková.

Jak kritizovat přátele: