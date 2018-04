Šéf je také člověk - s klady i zápory

Onadřízeném si každý zaměstnanec může myslet své. Nakonec - kdo si chce práci udržet, musí jeho nedostatky víceméně tolerovat. A to se Čechům docela daří. Kvůli osobním konfliktům s nadřízeným opouštějí pracoviště podle zjištění Centra pro výzkum veřejného mínění pouhá čtyři procenta zaměstnanců.

"Šéfovská pozice unese hodně, chyby nadřízených jsou sice zřejmé jejich podřízeným, ale šéfům často projdou," říká psycholog práce Jan Gruber. O jaké chyby konkrétně jde? Většinu podřízených spolehlivě "vytočí" neschopnost či neochota komunikovat, povýšenost, pocit neomylnosti, ale také intrikování za zády zaměstnanců, zříkání se odpovědnosti za vlastní omyly, jakákoli neupřímnost a v neposlední řadě neodbornost.



Kdo určí, že je šéf dobrý?



"Každý člověk je svůj. Šéf je osobnost, která vždycky bude mít nějaké klady i zápory. Pokud bude mít výsledky, je to člověk na svém místě," míní ředitel České televize Jiří Janeček. Dobrého šéfa lze chápat mnoha způsoby: z hlediska spokojenosti podřízených, dodržování firemních zásad či podle výsledků firmy.

"Z nejobecnějšího hlediska se dobrý šéf liší od špatného jedinou vlastností - přežije na šéfovské pozici. Pomocí jakých vlastností, to závisí na firemní kultuře dané

organizace," podotýká psycholog Gruber. Podle něho tu může (ale nemusí) hrát roli schopnost maximálně motivovat podřízené, umět s nimi komunikovat, ale naopak také nahánět strach, výborně se prezentovat, chlubit se cizími úspěchy...Podle Jana Grubera se ale nadřízeným ve vlastním zájmu vyplatí nemít klapky na očích a neprosazovat vždy řešení, pro které se oni rozhodnou. Brání tak nalezení ještě lepšího řešení. "Nebezpečný je také postoj - Jsem jeden z vás. Vede k nerespektování podřízenými," říká Gruber. Dále varuje před myšlením typu - Když si to neudělám sám, nikdo jiný to nezvládne. To končí přepracovaností nebo zhroucením.Nelze spoléhat ani na postoj - Tohle zabírá vždycky. Šablonovité řešení se může stát pastí v situaci, kterou šéf špatně odhadne.Podle psychoterapeuta Ivana Skalíka mohou vzdělávací agentury chrlit stovky či tisíce poučených šéfů, ale pouze několik z nich má předpoklady a schopnosti být vůdci. "Z naprosté většiny lidí neuděláte dobré a výkonné šéfy, přestože je naučíte všechny manažerské dovednosti a dáte jim návod, jak vést podřízené. S určitými předpoklady k vedení se lidé rodí," říká Skalík.Podle něho přitom nejde jen o otázku zúženou na genetický přenos informací, ale i o předávání rodinněkulturních vzorců chování z generace na generaci a mnohé další faktory.Někteří zaměstnanci tvrdí, že dobrého šéfa je třeba si vychovat; zkrátka podpořit v něm to lepší já. Ale v praxi je to velmi složité a přináší to mnoho komplikací.Navíc je zde podle Skalíka zřetelné riziko: když začnou podřízení vylepšovat svého šéfa, nepřímo přebírají jednu z jeho hlavních rolí a chtě nechtě oslabují jeho vůdčí pozici.* Nebrání se sebezdokonalování.* Naslouchá svým podřízeným, dokáže racionálně zdůvodnit svá rozhodnutí.* Nebojí se najímat lidi, kteří jsou v různých ohledech lepší než on.* Je respektován nejen jako vedoucí, ale i jako člověk.* Zapojuje zaměstnance do naplňování cílů firmy a seznamuje je s nimi.* Nejde daleko pro pochvalu.1) Jak si představujete dobrého šéfa?2) Je nějaká vlastnost, kterou byste směrem k zaměstnancům chtěl na sobě změnit?1) Dobrý šéf musí umět zadávat jasné a srozumitelné úkoly a kontrolovat jejich plnění.Dále by měl také vědět, co musí udělat sám a co daleko lépe udělají kolegové.Když si k sobě vybere schopné lidi, udělají mnoho práce, která jej pak nezdržuje od toho hlavního - rozhodovat. musí umět zachovávat respekt, úctu k názorům a práci jiných.2) Chtěl být ještě otevřenější, a tím svým kolegům více napomoci v rozvinutí jejich kladů. Měl bych být také spolehlivější při naplňování či řešení úkolů, jejichž zodpovědnost jsem na sebe převzal. Jiří Janeček, ředitel České televize 2) Ano, je, pracuji na tom, ale moc o tom nemluvím. 1) Dobrý šéf musí mít schopnost nejen vidět, ale i řešit věci v širších souvislostech, být dostatečně zodpovědný a v neposlední řadě důvěryhodný. Musí být spolehlivý ve svých slibech či prohlášeních a zároveň si Jiří Devát, ředitel společnosti Microsoft pro ČR a Slovensko