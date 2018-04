Šéf musí určit pracovní dobu

Z. Lukášková, Brno



Protože začínáte a končíte pracovní směnu vždy ve stejnou dobu, jde o nepravidelně rozvrženou pracovní dobu v jednosměnném pracovním režimu. Z toho tedy plyne, že máte v průměru odpracovat 40 hodin týdně. Z dotazu vyplývá, že v jednotlivých směnách odpracujete 12 hodin, což odpovídá ustanovení § 85 odst. 2 zákoníku práce o rozvržení pracovní doby. Od této délky pracovní doby je třeba odečíst dvakrát 30 minut připadající na přestávky v práci, které vám zaměstnavatel poskytuje. Jestliže do zaměstnání nastupujete dříve kvůli přípravě prodejny k otevření a odcházíte později po provedení úklidových prací, je třeba započítat dobu těchto činností do celkové délky pracovní doby.

To znamená, že tuto dobu zaměstnavatel má stanovit před a po skončení chodu prodejny, protože ji může vykázat v rámci hodiny, která chybí do maximálně přípustné pracovní doby (12 hodin). Pochopitelně musí pak zaměstnavatel tuto dobu také zaplatit. Jestliže vám zaměstnavatel takto odpracovanou dobu neplatil, máte nárok na doplacení této doby až tři roky zpět podle § 263 zákoníku práce. Kromě toho je povinen vypracovat harmonogram směn na takové období, v němž se srovná počet odpracovaných hodin do průměrného počtu, který byste měla odpracovat (např. za čtyři týdny 40 x 4 hod. = 160 směn by vás měl zaměstnavatel seznámit nejméně dva týdny před začátkem období, na které je pracovní doba rozvržena.