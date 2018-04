Šéf: podlézáním nic nezískáte

Vzhledem k tomu, že šéfa si nikdo z nás nevybírá a jeho postavení i pravomoci jsou vždycky silnější, nelze budování vzájemných dobrých vztahů podceňovat. „Podřízený se rozhodně snažit musí,“ říká pražský psycholog Jan Gruber. Upozorňuje však na to, že pod pojmem „dobré vztahy“ si může každá strana představovat něco jiného.

Od nadřízeného lze očekávat, že kladně zhodnotí především ty vztahy, které přispívají k lepším pracovním výsledkům celého kolektivu. Podřízené bude svým lidským přístupem motivovat k práci, ale nebude už ochoten ztrácet čas dlouhými přátelskými debatami v pracovní době. „Šéf, který nadřadí dobré vztahy pracovnímu výkonu týmu, nebývá úspěšný,“ poznamenává Gruber.

Pochlebování nepomáhá

Ekonom Pavel se od začátku snažil svému šéfovi vlichotit a z přemíry ochoty by pro něj udělal první poslední. Ale nedočkal se předpokládané odezvy. Nadřízený ho naopak až příliš okatě přehlížel, písemně mu zadával ty nejnepříjemnější úkoly a osobní ohodnocení mu přísně snižoval i za drobná pochybení, která ostatním běžně procházela. Pavlovou chybou bylo, že si spletl dobré vztahy s podlézáním. Brněnská psycholožka práce Zdeňka Židková připomíná, že na vedoucího se zdravým sebevědomím pochlebování rozhodně dojem neudělá. „Umí sám sebe objektivně ohodnotit a smíří se i se svými zápory. Podlézání odmítne jako falešnost, v lepším případě omyl toho druhého.“

S takovým přístupem se nezavděčíte ani šéfovi orientovanému na úkoly. „Pro něj jsou nejdůležitější viditelné výsledky a podřízené vnímá jako prostředek k dosažení cíle. Nedá se tedy opít rohlíkem ani pěknými slůvky,“ popisuje Židková.

Kdy můžete kritizovat

Stejně jako každý mezilidský vztah, i poměr nadřízený-podřízený vyžaduje, aby obě strany respektovaly zásady, které vymezují jejich vzájemná práva a povinnosti. Zdeňka Židková shrnuje partnerství šéfa a podřízeného do tří nepsaných pravidel. Zaprvé si musí oba ujasnit, že nadřízený vždy úkoly zadává a podřízený plní. Jakkoli zní toto pravidlo samozřejmě, právě jeho nedostatečné respektování se stává rozbuškou mnoha konfliktů, kdy se podřízený snaží ovlivňovat, co mu nepřísluší, nebo kritizuje již učiněná rozhodnutí, která jsou ve výlučné kompetenci nadřízeného. Šéf zase může mít neblahou tendenci nechávat důležitá rozhodování na podřízených a pak se zlobit, že ztrácí kontrolu nad jejich prací. Obě strany by si tedy měly být vědomy svých rolí v týmu a nesnažit se hranice takto vymezeného hřiště překračovat.

„Druhým důležitým pravidlem je právo podřízeného na kritiku špatně zadaného úkolu dříve, než ho přijme,“ líčí Zdeňka Židková, „šéf musí umět takovou kritiku přijmout a nepotlačovat ji.“ Zaměstnanec se však musí smířit s tím, že konečné rozhodnutí leží vždy na šéfovi.

Poslední, třetí zásada si žádá, aby byl podřízený ke svému nadřízenému loajální. „Má se ztotožnit s jeho cíli a úkoly a plnit je přiměřeně iniciativně,“ vysvětluje Židková. V případě, že se obě strany nedokážou na plnění těchto pravidel shodnout, je lépe pracovní vztah ukončit.

Jak vzdorovat šikaně

I když si vezmete všechny zmíněné rady k srdci, stejně nemusíte mít vyhráno. V některých případech se problémům nevyhnete ani při nejlepší vůli. Ne každý, kdo usedne do mnoha pravomocemi obdarovaného manažerského křesla, má zákonitě vůdčí schopnosti. S bezradným šéfem, který si autoritu vynucuje ponižováním podřízených, se často vyjít nedá. Jestliže máte dojem, že vás nadřízený opakovaně hrubě uráží, zaměstnává nesmyslnými úkoly nebo na vás vyvíjí zbytečný nátlak, nejprve si ověřte, že nejde jen o váš zkreslený osobní pocit. Budou-li s vámi souhlasit i vaši kolegové, můžete se začít aktivně bránit.

„Promluvte si bez emocí s nadřízeným, který vás ponižuje, o tom, jak hodnotí vaši práci, co děláte dobře a co špatně,“ doporučuje Daniela Velíšková z poradenské společnosti Aprofes. Šéfa tak předem připravíte o možnou záminku k nevhodnému nátlaku. Pokud se však situace ani poté nezlepší, je na čase celou věc řešit s vyšším nadřízeným, nejlépe s ním probrat konkrétní případy ponižování. „Otevřete tím jednání, které nebude příjemné, ale to ostatně nebyla ani dosavadní situace,“ shrnuje Velíšková.

Jak dosáhnout dohody

Tři zásady pro partnerství šéfa a podřízeného:

1. Nadřízený úkoly zadává, podřízený je plní.

2. Pracovník může kritizovat pouze před přijetím úkolu, rozhodnutí je však na šéfovi.

3. Podřízený vyjádří nadřízenému loajalitu, ztotožní se s jeho cíli a úkoly.