Šéf Provident Financial: RPSN není spolehlivým ukazatelem nákladů!

Společnost Provident Financial je jedním z největších nebankovních poskytovatelů půjček pro domácnosti na našem trhu. Nejen u nás je přitom Provident Financial významným hráčem. Kromě Velké Británie, kde má tato společnost více než 100letou tradici, působí také v Irsku, Polsku, Maďarsku, na Slovensku a v Mexiku. Celosvětový počet uživatelů půjček od společností Provident Financial činí více než 2,7 milionu. V České republice tato společnost působí od roku 1997, má momentálně 214 000 zákazníků, téměř 2 800 autorizovaných obchodních zástupců, 25 poboček a 86 kontaktních míst.

Necítí se být Provident Financial lichvářem? Nezavání její úrokové sazby trestným činem? Jaké je složení klientů společnosti podle vzdělání? Na tyto a jiné otázky odpovídal generální ředitel Provident Financial - pan K. R. McPartland.

Ředitel Provident Financial mimo jiné uvedl, že loajalita klientů Provident Financial je vysoká, neboť devět z deseti jejích zákazníků je s jejími službami spokojeno. Dále na jednu z otázek odpověděl, že RPSN není spolehlivým ukazatelem nákladů ceny peněz.

Kdo je K. R. McPartland?

Současný ředitel společnosti Provident Financial Kenneth Robert McPartland se narodil roku 1960. Graduoval na Caledonian University v Glasgow ve Skotsku a v průběhu následujících 14 let působil na manažerských pozicích, mimo jiné u firmy British Steel Corporation. U společnosti Provident Financial je 19 let. V roce 1998 byl pověřen rozvojem podnikání v Praze, v letech 2000 až 2002 byl na pozici ředitele Provident Financial na Slovensku. Od konce roku 2002 zastává pozici generálního ředitele společnosti Provident Financial v České republice.