Šéf seznamky říká: Potkáte-li se přes nás, je větší šance, že spolu zůstanete

Prozraďte, je třeba nějakého speciálního vzdělání k založení seznamky?

No, to vás asi zklamu. Například já jsem vystudoval matematicko-fyzikální fakultu UK, tři roky VŠE a pak se mi naskytla příležitost odjet do Erlangenu pracovat jako matematický poradce firmy Siemens. Tam si mě všiml jeden profesor, odvezl si mě do Wurburgu s tím, že mám udělat doktorandské studium z oboru Aplikovaná matematika.

V Praze jsem do té doby pracoval jako asistent na MFF UK, ale problematika seznamování mě zajímala už od střední školy. Vždycky mi totiž bylo záhadou, jak je možné, že se dají dva lidi dohromady a proč to jsou právě ti dva, proč se třeba nezamilovali do někoho jiného a podobně, proč je někdo v seznamování neúspěšný…

Proto jste přišel s nápadem podnikat v oblasti seznamování?

Byl to takový osud. Nemohl jsem to ovlivnit ani svojí vůlí. Po škole jsme s jedním kolegou z fakulty založili programátorskou firmu. Tady byla taková ta doba těsně porevoluční. Nikdo neměl živnostenský list, nikdo nebyl k dohledání. Obrátil se na nás jeden majitel seznamovací agentury, zdali bychom mu nepřipravili moderní, grafický software pro jeho seznamovací agenturu. Když jsem po třech měsících práce přinesl k němu demoverzi programu, zjistil jsem, že pán jen od lidí vybral peníze a zmizel v nenávratnu. Jednoduše mně bylo líto vyhodit program, který mně dal tolik práce. Založil jsem seznamku, kterou jsem provozoval vždy od 16 do 20 hodin, vždycky když jsem se vrátil z fakulty. Musím se ale přiznat, že první rok jsem ještě netušil, jak to bude všechno pokračovat.





Co jste k založení agentury potřeboval? A čím jste začal?

Počítač. Ne můj, ale vypůjčený od rodičů. Zpočátku jsem udělal jen seznamku mladých do 30 let. Přišly ke mě ale dvě kamarádky, jedné bylo 38 a druhé 33. Když přišly do kanceláře, hned jsem jim řekl, že mohu seznámit jen tu mladší. Obě ale začaly prosit, ať vezmu taky její starší kamarádku, že prý nám to dobře zaplatí. Obě byly moc sympatické a jako sympatické ženy mě, mladého muže, snadno přemluvily. Tedy asi za dva měsíce po založení jsem firmu rozšířil pro všechny věkové kategorie.

Od začátku jsem si přál dělat seznamku s videem. Za půl roku jsem si našetřil na svůj počítač a rodičům jejich vrátil. Pro pamětníky můžu uvést, že to bylo v době, kdy v Čechách panovala IQéčka a PMDéčka. Našich počítač bylo na tehdejší dobu úplné dělo. Byla to 386 DXII s koprocesorem se 4 MB paměti a 42 MB diskem - tenkrát drahý počítač za 128 000 Kč!

Skutečně ten začátek nešel tak hladce, protože mi chyběl onen pověstný kapitál. Neměl jsem ani dostatek peněz na novinovou inzerci. Musel jsem se spoléhat jen na přátele a známé našich klientů, kteří postupně přicházeli. Časem jsme s mým bratrem Ivem vždy v sobotu jezdili autem po Praze a tam, kde to bylo povolené (nebo spíš nezakázané), jsme vylepovali plakáty a nebo rozdávali reklamní lístečky u vchodu do metra. Trvalo to dlouhých pět let. Teprve pak jsem si mohl dovolit zaplatit i první inzerci - nejprve v tisku, pak už i na internetu a bylo víc času na studium seznamování na vědecké úrovni.

Co, kromě financí, ještě bylo takovým strašákem v rozjezdu tak trochu netradičního podnikání?

V počátcích v seznamku jako v instituci panovala mnohem větší nedůvěra než dnes. Náš formát byl pro klienty něco nového. Do té doby měli lidé spíš v povědomí zafixováno, že do seznamky chodí jen někdo nenormální, kdo se neumí nezprostředkovaně seznámit. Všimněte si, dnes, po 14 letech, jak moc se už povědomí lidí změnilo. Dnes už každý ví, že profesionální seznamka je službou jako každá jiná. Službou, která šetří čas, službou, která vám najde partnera pro celý život tak, abyste si nemuseli dělat výčitky, že tenkrát šlo vybrat lépe.

Od počátku jsem si myslel (a dodnes za tím stojím), že to, že někdo zadrhává v řeči, šišlá nebo mluví hloupě nebo jednoduše, se prostě z fotky nepozná. Klienty a klientky jsem začal točit na videozáznamy (tenkrát samozřejmě jen na videokazety). Měl jsem kazetu junioři, střední věk a senioři, zvlášť muže a ženy. Výběr probíhal pouze v kanceláři seznamky, protože v tu dobu bylo přehrávání videa přes internet jen vědecko-fantastickou představou. Jeden klient z Olomouce jezdil na videa pravidelně každý týden. Prosil mě, abych kromě videí ke klientům přidal i nějakou, aspoň malou černobílou fotografii. Jiný pak chtěl zase barevnou.

Jak klientů přibývalo, musel jsem si od rodičů a babičky vypůjčit nemalou finanční částku na stavbu domku, ve kterém firmu dodnes provozuji. Říkáme jí pyšně Dům Grandu. Je to ten bílý domeček s balustrádou, který se objevuje v naší inzerci a který mnozí již znají i zevnitř.

Můžete nám agenturu představit?

Grand je už od samotného počátku (přesně od 1.1.1993) firmou, která se specializuje na seriózní, vážné seznámení. Přestože na seznamovacím trhu tvoří nevážné seznámení něco kolem 95 % zisku, rozhodl jsem se udělat seznamku jen na seriózní, vážné seznámení. Jsem z klasické rodiny, moji rodiče za pár let oslaví zlatou svatbu. Já opravdu nevážné seznamování považuji nejen za nesprávné, ale hlavně za velkou ztrátu času pro spoustu nezadaných.

Svým klientům zaručujeme naprostou diskrétnost. Jejich údaje nikam neposíláme a nepředáváme je ani nikomu jinému než zájemcům, kteří si tuto službu zaplatí, čímž potvrdí vážný zájem o seznámení. Seznamovací služby zprostředkujeme na počkání, mimopražským zájemcům pošleme příslušný dotazník. Náročnějším žadatelům nabízíme nadstandardní službu Extragrand a VIP, jako bonus všem zájemcům poskytujeme i psychologické poradenství zdarma.

Každý, kdo k nám přijde, nejdříve vyplní dotazník, jehož údaje se uloží do počítače a zakódují. Poté jej vyfotíme, popřípadě natočíme videozáznam s požadavky na hledaného partnera. Naše pracoviště je vybaveno moderním počítačovým systémem, takže máme o každém klientovi dokonalý přehled.

Zájemce si tedy může nejen prohlédnout fotografii potencionálního partnera, ale také zhlédnout videozáznam, což je mnohem osobnější, víc to o daném člověku vypovídá. Pouhá fotografie totiž nemusí tak docela odpovídat skutečnosti. Znáte to, každý není fotogenický, navíc je dobré slyšet, jak se protějšek vyjadřuje.

Jací lidé vyhledávají vaše služby?

Máme tu klienty doslova ze všech sfér. Řečí automobilů bych je nazval v průměru vyšší střední třída. Jsou tu vysokoškoláci, umělci či učitelé, lidé technického vzdělání, redaktoři nebo třeba dělnické profese. Po lásce přece touží každý, bez ohledu na své postavení ve společnosti, vzdělání nebo víru.

Mezi našimi zákazníky je ale i celá řada nedůvěřivců a pesimistů. Mají už předem strach z odmítnutí, bojí se první schůzky, zklamání, což na druhou stranu není nic nepochopitelného, zvlášť ve vyšším věku. Na nás potom je, abychom jejich obavy rozptýlili a také vysvětlili, že ne každé rande musí končit vztahem. Jaké by to bylo, kdyby si padli do oka všichni nezadaní lidé? Každý přece máme jiný vkus, každému se zamlouvá něco jiného. Zklamání jsou tedy naprosto zbytečná.

A vidíte, právě tady se mi hodí psychologické poradenství. Za ta léta praxe již vím, jak s klienty promluvit, jak jim dodat tolik potřebný optimismus, ztracenou víru a sebevědomí, což je při seznamování nesmírně důležité.

Nejzajímavější je asi věk našich klientů. O seznámení nás žádají lidé od 15 let, nejstaršímu bylo neuvěřitelných 94 let. To víte, nikdo nechce zůstat sám, a to zvlášť ne ve stáří. Přesto většinu naší klientely tvoří zájemci ve věku 20-40 let. Co do výběru jsou na tom nejlépe mladší ženy a starší pánové. Těch je totiž nezadaných v populaci menšina.

Spolupracujete třeba s nějakými odborníky? Jak tato spolupráce probíhá?

Ano, a to s těmi nejpovolanějšími. Nejprve jsem se seznámil se sexuologem profesorem Petrem Weisem. Vystudoval psychologii, ale celý život se na vysoce vědecké úrovni věnuje sexuologii. Pomohl mi sestavit první seznamovací dotazník.

S doktorem Miroslavem Plzákem, který vystudoval medicínu a 40 let působil jako primář na psychiatrické klinice v Praze-Bohnicích, jsem se seznámil v České televizi při natáčení pořadu pro zdravotně postižené Klíč.





Sídlo vaší seznamovací agentury je na okraji Prahy, nepřipravujete se tím o případné klienty?

Určitě ne. Řekl bych, že když někdo hledá seriózní, vážné seznámení, měl by být ochoten pro věc něco udělat. Zajet do krásné lokality s domky a zahrádkami s názvem Zahradní Město by měla být spíše odměna než povinnost. A navíc, představte si, že budete mít seznamku někde na Václavském náměstí a když do ní půjdete, uvidí vás půlka Prahy.

Kolik lidí už vyhledalo vaše služby? Máte pak informace o případných sňatcích?

Celkem seznamkami naší agentury prošlo přes 108 000 klientů. Tisíce se seznámily, stovky provdaly. O mnohých nevíme, někteří zde jen využili agenturu k překlenutí momentální samoty a jsou jí vděčni, přestože se seznámili někde jinde. V roce 2009 by se mohl u nás objevit první klient, který se narodil díky naší agentuře. Seznamujeme totiž klienty od 15 let.

Stane se, že se také vaši klienti rozvádějí?

Bohužel jsme zaznamenali i několik takových případů. Je to vlastně jako v běžném životě. Agentura zde hraje jen roli prostředníka, který řekne kdo s kým, kdy a kde se má setkat. Od chvíle, kdy si dva budoucí partneři řeknou "Ahoj" nebo "Dobrý den" je to už jen v jejich rukách. Přesto je prokazatelně u zprostředkovaného seznámení (tedy přes agenturu) mnohem větší trvanlivost všech nových vztahů. Je to dáno tím, že agentura klientovi vybere určitou skupinu partnerů, kteří vyhovují - jak tomu říkáme odborně -"základním sociálním podmínkám", tedy položkám z našeho dotazníku. Když vztah vznikne, nic mu nebrání ve šťastném rozvíjení se.

Mívají vaši klienti rozumné požadavky, nebo někdy chtějí nemožné?

Tak na toto téma bych apeloval zejména na mladé slečny, které jsou se zprostředkovaným seznámením opatrnější, přestože je jich v populaci téměř stejně jako mužů, aby to příliš s opatrností a s nároky nepřeháněly. Když například některá vystuduje, pak odjede do zahraničí za prací, mezitím zažije jeden, dva, tři několikaleté vztahy a v 35 letech se objedná ke mně do agentury, že chce pouze VŠ, svobodného, bezdětného, tmavovlasého, nad 185 cm, pokud možno s vlastním bytem a jedině z Prahy, asi sami tušíte, co jí odpovím.

Když přijde ve dvaceti, seznámím ji lépe než ve třiceti. Ve třiceti lépe než ve čtyřiceti. Ve čtyřiceti... a tak bychom mohli pokračovat. Všimněte si, že ty hollywoodské celebrity si neberou příliš často ženy po třicítce nebo po čtyřicítce. Přestože jsou hodné, milé, elegantní, taktní a leckdy i bohaté. Čas hraje u ženy mnohem větší roli než u muže. Jako motivaci také nabízíme všem ženám do 35 při internetové registraci 75 tipů s fotografiemi a podrobnými údaji zdarma.

Co byste závěrem poradil našim čtenářům a čtenářkám?

Chtěl bych, aby si všichni nezadaní, kteří budou číst tento článek, uvědomili, že čas je něco, co nelze za žádnou cenu vzít zpět. Představy mnohých typu: „Teď ještě není na seznamování ta pravá chvíle", „Ještě jsem se nevzpamatoval z minulého vztahu", „Co když to zase nevyjde, nechci zažít další zklamání", jsou podle mého doslova našeptáváním ďábla. Samozřejmě, každý psycholog vám potvrdí, že člověk, který má žít v páru, by se měl umět nejprve naučit žít sám, ale přesto: uklidnění, radost a naděje, kterou právě vznikající nový vztah představuje, mají také něco do sebe. Nečekejte dlouho a nenechte se odradit, když to nevyjde napoprvé.