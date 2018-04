Šéf Živnobanky: zůstaneme levní

Živnostenská banka nedávno vyrukovala s novou "balíčkovou" strategií, která však byla spojena se zdražením základních produktů. Tento krok zasadil tvrdou ránu obecnému vnímání banky jako jedné z nejlevnějších na trhu. Další významnou novinkou bylo oznámení banky, že hodlá do roka zdvojnásobit počet poboček v ČR.

Jsou tyto kroky součástí strategie italských vlastníků banky, jak pozdvihnout Živnostenskou banku mezi největší bankovní domy na našem trhu? Na tyto a jiné otázky odpovídal šéf Živnobanky Jiří Kunert.

Na otázku, zda se neobává toho, že Živnobanka bude vnímána po zdražení oproti minulosti nyní jako drahá banka, Jiří Kunert odpověděl: "Budeme nadále levnou bankou pro klienty, kteří využívají co nejširší okruh bankovních služeb."

Dále ředitel Živnostenské banky uvedl, že počet poboček banky bude v blízké době téměř zdvojnásoben - do konce roku 2004 jich bude padesát.

Ostatní odpovědi Jiřího Kunerta na vaše otázky naleznete ZDE

Ing. Jiří Kunert, současný předseda představenstva a generální ředitel Živnostenské banky je v této funkci od května letošního roku. Začínal počátkem 80. let v Československé obchodní bance. V roce 1982 přišel poprvé do kontaktu s Živnostenskou bankou, když začal působit na její Londýnském pobočce, kde se stal náměstkem ředitele. V roce 1986 se vrátil zpět do České republiky a začal pracovat pro Federální ministerstvo financí jako poradce pro bankovnictví. Od roku 1988 do roku 2001 působí v Živnostenské bance v ČR (nejprve jako vrchní ředitel a posléze jako předseda představenstva a generální ředitel) a do roku 2003 zastává stejnou funkci, ovšem ve slovenské UniBance.