Šéf zneužívá krize. Co můžete dělat?

Například po Janovi S., obchodním zástupci ze Zlína, šéf začal požadovat dvojnásobek odvedené práce, než dělal doposud. Podobný problém má i Jiřina B. z Prahy. Pracuje jako kuchařka, a přesto, že strávníků je pořád stejný počet, management jednu pracovní sílu ubral. Zbylí zaměstnanci se ocitají na hranici sil, aby svoji práci zvládli. Pokud se zaměstnanec proti takovým podmínkám ohradí, odpověď zní, ať klidně dá výpověď.

Když je na vás vyvíjen nátlak, abyste přistoupili na nevhodné pracovní podmínky, zákoník práce nařizuje, že zaměstnavatel je povinen brát při určení množství práce v úvahu, kolik práce jste vůbec schopni vykonat. Stejně tak chrání i ty, kdo vykonávají jinou pracovní činnost, než mají ve smlouvě. Nařízená práce přesčas nesmí činit více než 8 hodin týdně a přesáhnout 150 hodin v kalendářním roce a náleží za ni příplatek nebo náhradní volno. Nicméně obrana nebývá snadná.

Zeptali jsme se čtyř odborníků, jak by takovouto situaci řešili oni sami

"Pomohou i hygienické stanice a lékaři. Dodržování práv zaměstnanců kontroluje inspekce práce a postihuje jejich porušování. Vyžadování nepřiměřené intenzity práce je problém, ke kterému zákoník práce a další předpisy neposkytují jednoznačné stanovisko. Řešení je velmi obtížné. Nejblíž má tato problematika k zdraví neohrožujícímu pracovnímu prostředí, kterým se zabývají hygienické stanice a lékaři závodní preventivní péče." Rudolf Hahn, generální inspektor Státního úřadu inspekce práce

"Obraťte se na inspektorát práce. Určitě je vhodné to nejdříve komunikovat v rámci společnosti, např. o problému informovat jiného nadřízeného či vedení, podle toho, kdo zaměstnance nutí k takové práci. Nepomůžou-li tato jednání, je možné se obrátit na odbory, pokud ve firmě jsou, a příslušný inspektorát práce. Inspektorát může danému zaměstnavateli udělit pokutu. Obdobné platí i v případě, že by jednání zaměstnavatele bylo kvalifikováno jako šikanózní." Petra Sochorová, advokátka kanceláře Havel & Holásek

"Vyhledejte pomoc odborníka. Je lehké rozdávat rady, když se nás to netýká. Rozhodně se nenechme vmanipulovat do něčeho, co odporuje zákoníku práce. V případě nátlaku zaměstnavatele je na místě vyhledat právní radu. Doporučuji také udržet emoce na uzdě, a pokud je odchod nevyhnutelný, neodcházejte ve zlém. Myslete na to, že budete potřebovat reference pro nového zaměstnavatele a v některých případech je možná i cesta zpět." Jan Brabec, ředitel společnosti RYOR

"Takovým firmám je lepší se vyhnout. Zaměstnanci, o které dobře pečuje jejich manažer a zaměstnavatel, jsou schopni dosahovat vysoké výkonnosti. Z našich zkušeností vyplývá, že tento přístup je pro obě strany přínosný i v době ekonomického poklesu. Možná jedinou radou je, že zaměstnanec by se už před nástupem na nové pracovní místo měl zajímat o to, jak se k němu bude zaměstnavatel chovat a jaká je kultura firmy, do které nastupuje. Tak je možné vyhnout se těmto problémům." Markus Köhler, personální ředitel Microsoft v České republice