Šéfa je třeba přesvědčit o výhodách vašich námětů

Tedy zákonitosti fungování lidského mozku, nejednou velmi vzdálené exaktním vzorečkům a matematickým důkazům. Tato "psycho-logika" jednoznačně přináší šéfovi na mysl při vašem námětu jedinou kardinální otázku: "Co z toho budu mít já, šéf?" Jakmile přijdete se svým námětem, začnou se mu v hlavě honit téměř jistě tyto otázky: Od čeho nepříjemného budu mít díky tomu námětu svého podřízeného pokoj? Jak se tím posílí moje důležitost, moje odměny a další výhody, moje šance na postup? Zatím je jasné, že mi podřízený nevratně bere čtvrthodinu (nebo více) mého času, nárokuje si řadu minut mé soustředěné pozornosti, a tudíž psychické energie, kterou budu pozdějipotřebovat na milion dalších věcí. Vrátí mi ten jeho návrh tu čtvrthodinu času a energie v dohledném budoucnu alespoň trojnásobně? Pokud je vám tohle jasné, měla by vám být jasná i vaše další taktika. Musíte prostě svého šéfa přesvědčit. Pamatujte, že v atmosféře prezentace vašeho námětu jste vy úplná bezvýznamná nula a váš šéf stoprocentní božstvo. Pak má váš námět šanci. A bude-li navíc váš šéf přesvědčen, že k jeho splněným přáním je nezbytnou podmínkou, abyste vy byli svěží a měli kvalitní pracovní podmínky, pak se celou vahou své autority bude bít za to, abyste je měli. Vy se budete mít v práci dobře ne proto, že někdo něco dělá kvůli vám, ale proto, že vaše pohoda a odměna je vedlejším doprovodným efektem něčeho, co dělají jiní čistě sobecky kvůli sobě. Takový je náš svět a nikdo nám jej nevymění.Co dělat, když šéf odmítá vaše náměty? Zeptat se ho na důvody jeho odmítnutí, a pokud dávají smysl, tak přepracovat svoje návrhy. Pokud nedávají smysl, změnit zaměstnání (a šéfa).Jak přijmout kritiku? Jak vyjít se spolupracovníky či jak se vyrovnat se stresem? Odpovědi na tyto otázky najdete v seriálu 100 rad, jak být úspěšnější v práci. Připravujeme ho s docentkou Evou Bedrnovou z pražské VŠE a Davidem Gruberem, autorem knih s touto tematikou.