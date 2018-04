Šéfe, máte padáka

Jste otrávení ze svého nadřízeného. A on z vás. Roky stojíte před stejnými problémy, řešíte stejná nedorozumění. Oba jste unavení, pasivní. Nejen proto se v některých firmách manažeři střídají na postech ve stylu „škatulata, hýbejte se“.



Dobré zkušenosti s „kolečky“ manažerů po různých pozicích mají v Českém Telecomu. Většinou jde o změnu místa zhruba na stejné úrovni. Ale i generální ředitel jde někdy pracovat do call centra, aby byl v přímém kontaktu se zákazníky.

„Není na škodu, když se manažer vrátí občas ke kořenům svého oboru,“ říká Rostislava Gordon-Smith, výkonná ředitelka pro lidské zdroje Českého Telecomu. Vedoucí pracovník podle ní střídáním různých pozic násobí své zkušenosti a znalosti. Tím zvyšuje svou cenu nejen pro firmu, ale na trhu práce obecně. „Samozřejmě jsou tu pak snahy takového člověka přetáhnout jinam, ale je na firmě, aby si všestranné manažery udržela,“ dodává Gordon-Smith.

Občasná obměna šéfů prospívá i zaměstnancům. Zatímco s jedním nadřízeným si nemusí padnout do oka a pod jeho vedením podávají stěží průměrné výkony, jiný z nich dokáže vytěžit zlato. „Pozitivum vidím i v tom, že všichni tak získají celistvější obraz o fungování firmy a seznámí se, ať přímo nebo zprostředkovaně, s problémy na jiných odděleních,“ uzavírá ředitelka pro lidské zdroje.

Životnost šéfa? Tři roky

„Optimální doba setrvání na jednom místě je pro manažera, který teprve buduje firmu, tak pět let. Ale ve stabilní velké společnosti trpí takzvanou provozní slepotou už po třech letech,“ míní Barbora Tomšovská, ředitelka firmy Wrightson Urquhart, zabývající se vyhledáváním manažerů. „Tehdy už člověk sotva přinese něco nového. Pokud nemá možnost projevit se i jinak, přestane chodit do práce s chutí něco měnit a řešit,“ říká. Podle ředitele poradenské firmy Robert Half Petra Mutinského každá rozumná firma umožní svým manažerům širší záběr - ať je to práce na jiné pobočce, či na novém projektu. „Každopádně, když manažer cítí, že už na své pozici nemá co dát, měl by dát šanci jiným,“ dodává s tím, že v praxi to většinou takhle nefunguje - ke škodě firmy i zaměstnanců.

Manažeři věrní sami sobě

„Vzpomínám na ty lidi s láskou, myslím, že je to oboustranné. Chtěli, abych zůstal. Říkal jsem jim i nepříjemnou pravdu, ale z té beznaděje jsme se dostali,“ říká krizový manažer Stanislav Konkolský o svém působení ve frýdecko-místeckých Válcovnách plechu. Ty vytáhl z dluhů a díky němu dostávají zaměstnanci zase výplaty. Do firmy, kde funguje zaběhnutý systém, by nešel - není to pro něj výzva.

Podobně uvažují jiní odborníci, kteří se nechají najímat dočasně -interim manažeři. Pokud to není v silách firmy, dokážou změnit její podnikatelský záměr nebo prosadit změnu řízení. „Jejich činnost je někdy zevnitř firmy sabotována, protože odhalují problémy,“ říká Pavel Mohrmann z Interim Consulting. Manažeři věrní spíše sobě než jedné firmě mohou být inspirací těm, kteří dlouho a pasivně sedí na jednom místě. V čem? Sice na pozvání, ale krize řeší otevřeně, přímo, nebojí se změn. Jsou ochotni vyslechnout každého zaměstnance, aby rozkryli příčiny problémů. A protože by nedostali zaplaceno, kdyby věc nedotáhli do konce, jsou ve všem, co dělají, důslední.



Měli by šéfové pracovat na dobu určitou?

Ano, jinak se na svém postu moc „zabydlí“ 75 %

Ne, ať jsou na jednom místě, jak dlouho to půjde 25 %

Zdroj: jobdnes.cz