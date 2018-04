Šéfe, neboj se tenisu v akváriu

Téměř každý dnes ví, co si pod slovem squash představit, například mně se okamžitě vybaví speciální rakety a gumové míčky, které mě nutí k intenzivnímu pocení. Ne vždy tomu tak ale bylo, squash patří mezi velmi mladé sporty. Verzí o tom, jak tento sport vznikl, je mnoho a jedna z nich tvrdí, že vznikl víceméně náhodou, kdy chlapci z jedné soukromé školy v Anglii už nechtěli čekat, až na ně přijde řada na tenisových kurtech a začali pinkat míčky o zeď. Slovo squash pak vzniklo z pojmenování zvuku, který doprovázel náraz měkkého gumového míčku na přední stěnu. Dnes se dá mluvit o tom, že je ve své kategorii sportů nejznámější, a dokonce se šušká, že je i horkým kandidátem na zařazení mezi sportovní kategorie olympijských her.

Než se vydáte na squashový kurt

Na squash budete potřebovat kvalitní sportovní oblečení, které neomezuje v pohybu. Důležitá bývá i kvalitní obuv, se kterou vám ochotně poradí v každém obchodě se sportovními potřebami. Ke squashi neodmyslitelně patří i speciální raketa a míčky a stejně jako u obuvi je dobré nechat si poradit u odborníků. Pokud jste úplným začátečníkem, nebylo by od věci popřemýšlet o nějaké té lekci s trenérem. Ten vás naučí, jak zacházet s raketou, jak se pohybovat po kurtu, nebo jak postupem času vylepšovat styl. V neposlední řadě vám také poradí, jaké vybavení si pořídit. Kontakt na trenéra vám dají v jakémkoli z dobrých squashových center.

JAK SE PODÁNÍM RUKY

NEZNEMOŽNIT: první dojem může zhatit vaše jednání JAK SE PODÁNÍM RUKY

Kde a za kolik

Jednou z nejvyšších položek, pokud se squashem začínáte, bude raketa. Částky za kvalitní raketu jsou různé, ale vesměs se pohybují kolem 1500 a 2000 korun. Co se oblečení týká, tak pokud jste sportovali, nebudete do něj muset mnoho investovat a vystačíte si s tím, co máte. S obuví se ale raději poraďte, kvalitní obuv může zamezit zranění nebo zmírnit otřesy kloubů.

Za hodinu s trenérem se ceny velmi různí, zaplatíte za ni 250 až 300 korun, ale třeba i dvojnásobek částky. Cena hodiny s trenérem se samozřejmě odvíjí od zkušeností a výsledků trenéra, ale nezapomeňte, že k této ceně musíte připočítat i pronájem kurtu. Cena pronájmu kurtů závisí na době, kterou si zvolíte, a pohybuje se zhruba kolem dvou set. Počáteční investice jsou sice vysoké, ale věřte, že utrácet za sport je ta nejlepší investice. Squash v ČR U nás se tento sport stal velmi populární, a to ve všech věkových i společenských vrstvách, svědčí o tom množství squashových center, kvalitních trenérů a silná ligová základna i česká reprezentace. Té za muže dominuje Martin Štěpán ze Slovanu Brno a ženám kraluje Jana Šmeralová ze Squashclubu Strahov.

Nezapomínejte na strečing před hrou i po ní! Je velmi důležitý pro jakoukoli náročnou fyzickou aktivitu. Existují dokonce i speciální cviky, se kterými je nejlepší obrátit se na trenéra.

Pokud se chcete dozvědět o squashi něco více, navštivte tyto stránky: Oficiální stránky České asociace - www.casq.cz , nebo potřeba www.squashnam.cz obsahuje seznamy center, obchodů apod. či stránky www.squashclub.cz, které tvrdí, že obsahují vše, co potřebujete o squashi vědět.

Petra Košulanová

KOMERČNÍ PREZENTACE