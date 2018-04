Šéfe, zasloužím si více peněz

Zaměstnanec má právo na zvýšení platu v závislosti na čase, pokud je to ošetřeno smlouvou (tedy například po zkušební době), nebo na základě zvýšení odpovědnosti ve své pozici. Zaměstnavatelů, kteří v takových případech přijdou s nabídkou vyššího platu sami, není mnoho. Z jejich strany totiž jde o nepříjemné zvýšení mzdových nákladů.

"Zaměstnavatel právem očekává, že se mu taková investice vrátí. Proto je pro něj zvažování zvýšení platu zaměstnance důležitým a pochopitelně těžkým rozhodnutím," říká Milan Novák z poradenské společnosti Grafton Recruiment. Těžké to mají zaměstnanci malých soukromých firem. Tam zaměstnavatel až příliš pociťuje, že dává peníze z vlastní kapsy. Podobné je to i ve velkých firmách, kde se k žádosti o zvýšení platu vyjadřují i dvě úrovně vedoucích pracovníků.



Určete svou cenu

Mnoho zaměstnanců dělá chybu, že si předem neujasní, o jakou částku chtějí plat zvýšit. Během jednání pak odkryjí nejistotu, které šéf využije proti nim.

Související článek na téma "Co s narůstajícími přesčasy"najdete ZDE

Jak jsme spokojeni s platy? Spokojenost zaměstnanců s platem (%) spokojen spíše spokojen spíše nespokojen nespokojen se svým platem 5 32 42 21 s vyhlídkami 3 23 43 27 na zvýšení platu (zbytek do 100 % neví) Spokojenost zaměstnanců a podnikatelů spokojenost/nespokojenost (podíly v %) zaměstnanci podnikatelé/ živnostníci se svým platem 37/63 75/25

s vyhlídkami na zvýšení platu 26/70 49/32

Zaměstnanec je ve výhodě, když šéf navrhne částku na zvýšení jako první (ale to se málokdy podaří). Poté lze totiž se zdůvodněním doložit, že by mohla být vyšší. Své nároky však zaměstnanec nesmí přehánět. "Důležité je, aby požadovaná částka vycházela z finančních možností společnosti a z jejích zvyklostí a firemní kultury," říká Kateřina Jungová z poradenské společnosti AAR Agency.

Správné načasování



Není vhodné navštívit šéfa s žádostí o zvýšení platu například den před jeho odjezdem na dovolenou, kdy je myšlenkami úplně jinde. Možná ve spěchu na žádost nejprve bezmyšlenkovitě kývne, ale po svém návratu o ní nebude vědět zhola nic ­ pokud si dotyčného nezapamatuje jako nediplomatického otravu. Stejně tak není vhodný ani pátek. V pondělí se zase na šéfa hrne řada povinností pro nadcházející týden.