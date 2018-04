Šéfové open space na rozdíl od zaměstnanců chtějí

Velké kancelářské prostory beze stěn pro své zaměstnance volí nejen obří společnosti typu bank a finančních ústavů nebo mediální domy, i menší firmy nebo pobočky, jejichž činnost spočívá v týmové práci, dokážou využít jejich výhod. Vybírají si je grafická studia nebo dopravní a obchodní společnosti.

Pro variantu otevřené velkokanceláře pro své pracovníky se od samého počátku rozhodl také Michael Dymek. Jeho společnost Arrow Electronics, která se od roku 1995 zabývá distribucí elektronických součástek, se letos přestěhovala z Vršovic do open space kanceláří v City Tower v Praze 4. Jeho 20 obchodníků, inženýrů a dalších zaměstnanců sdílí stejně jako předtím jeden společný pracovní prostor.

Obchodníky open space motivuje

„U našich obchodníků je tento typ pracovního uspořádání jediné rozumné a výhodné řešení,“ tvrdí jednatel firmy Michael Dymek. Jeho podřízení pracují v týmech, kde je nejdůležitější efektivní a okamžitá komunikace o problému. Kromě disciplíny osobně oceňuje především rychlou a přehlednou cestu k odpovědím. „Když obchodníci pracují tak, že se vzájemně slyší, motivuje je to k vyšším výkonům. Snaží se být tak dobří jako kolegové,“ tvrdí a dodává, že díky otevřené kanceláři může také lépe kontrolovat činnost svých zaměstnanců.

Za dobu více než dvanáctiletého fungování firmy se mu ještě nestalo, že by uchazeč o místo v jeho firmě odmítl nastoupit kvůli tomu, že by mu nevyhovoval pracovní prostor. Je přesvědčen, že je to především věc zvyku. Až po nějaké době a osobní zkušenosti mohou lidé ocenit i výhody, které open space nabízí při jejich práci.

Pracovníci chtějí své kanceláře

Když se pracovníků v rámci firemního auditu zeptali, zda jim velké kanceláře vyhovují, s velkým nadšením se nesetkali. Většina zaměstnanců by dala přednost klasicky rozvrženým kancelářím. Nejvíce jim vadí hluk, špatná akustika, společná regulace klimatizace a topení a obtížná koncentrace. Současně si však uvědomují, že pro zaměstnavatele je to výhodnější z hlediska nákladů na provoz a lepší kontroly. K výhodám podle nich patří bližší vztah s kolegy a dobré vztahy v kolektivu.

Ukázalo se také, že zaměstnanci nemají problém zastoupit nemocné kolegy. Je podle nich lepší, když nemocní zůstanou pár dní doma, než aby nakazili zdravé. Stejně by toho v nemoci moc neudělali.

Shodný názor zastává i majitel společnosti Michal Dymek: „Bacilonosiči do práce nepatří. V chřipkových obdobích osobně rozdávám svým lidem vitaminy.“ Zvláště v těchto zátěžových obdobích trvá na kolegialitě a ohleduplnosti k ostatním a dodává, že zaměstnancům umožňuje vyléčit se doma.