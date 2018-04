Šéfové se bojí vyšších daní a nezaměstnanosti

V Česku se firmy dívají skepticky především na vývoj míry nezaměstnanosti. Její zvýšení očekává 94 procent tuzemských firem. Průměr v západní Evropě je přitom 71 procent "bázlivých" firem.

Obavy mají zdejší společnosti i z růstu daní. Ten pak budou místní firmy financovat především z vlastních zdrojů. "Je otázka z jakých. Určitě to nemůže být na úkor vzdělávání pracovníků. Bude to přes zvýšenou produktivitu a oddálení investic. Taky je pravděpodobné, že bude snaha zvýšit základní jmění firem přes private equity fondy," myslí si Constantin Kinský, řídící partner společnosti Roland Berger v Česku.

Ze studie také vyplývá, že krize na tuzemské firmy dopadla v několika hlavních oblastech. V první řadě firmy trpěly poklesem cen, na to si postěžovalo 57 procent z dotazovaných firem, 43 procent firem zasáhl pokles objemu prodejů. Dále pokles investic zaznamenalo 38 procent firem a horší platební morálku 43 procent.

Podle průzkumu prošlo restrukturalizací a snižováním počtu zaměstnanců o více než deset procent celých 43 procent firem. V kritické situaci s likviditou – tedy s volnými finančními prostředky určenými ke splácení závazků – se ocitly dvě pětiny dotazovaných firem. Pětina jich přitom pociťuje tento nedostatek i nadále.

"Nervózní trhy hledají, jakým směrem se vydat. Zároveň se česká ekonomika posouvá dál, povzbuzena dynamikou německé ekonomiky a globálních exportů, zároveň ale omezená sníženou místní spotřebou," shrnuje výsledky průzkumu Kinský.

Podle něj si firmy musí hlavně udržet flexibilitu a měly by se adaptovat na nestabilní tržní podmínky. "Klíčové je zaměření na zákazníka a prodejní strategie. Třetí a velmi důležitý úkol pro manažery v nejbližších měsících je společně s klienty a dodavateli optimalizovat celý hodnotový řetězec ve prospěch zákazníka a celého průmyslu,"myslí si Kinský.

Podle něj by také zástupci české ekonomické sféry měli zůstat plně angažováni v podpoře nového parlamentu a nové vlády. "Česká republika se potřebuje dále posouvat od pozice dodavatele levné a spolehlivé pracovní síly do pozice silného a dlouhodobého dodavatele zboží a služeb s vysokou přidanou hodnotou," říká Kinský. To podle něj vyžaduje investici do lidí a infrastruktury, což bude náročné v době úsporných opatření.

V globálním srovnání vychází, že region střední a východní Evropy patří k největším pesimistům, co do výhledu vlastního vývoje.

Ve výraznější oživení ještě letos věří jen 12 procent zdejších firem, zatímco ve Spojených státech si věří 33 procent firem. Ještě sebevědoměji vidí závěr letošního roku Asie – 58 procent tamních firem čeká zotavení.