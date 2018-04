Jak vidí Čechy šéfové ze zahraničí? Přečtěte si jejich názory

V Česku žije asi 612 tisíc cizinců. Přes devadesát tisíc z nich jsou živnostníci, 215 tisíc je vedeno na úřadech práce a ostatní jsou zaměstnanci firem. Statistiky vedené k 31. prosinci 2010 ukazují, že nejvíce tu pracuje Slováků, a to přes 222 tisíc.

Cizinci se také objevují ve vedení českých a především nadnárodních firem. Manažeři přicházejí z Německa, Velké Británie i USA. Žijí většinou v Praze nebo v Brně, kde se jim líbí. Oceňují především, že jsou obklopeni kulturou a památkami a že ze středu Evropy je to jen kousek do Rakouska či Německa. Rychle si zvykli na českou "pivní" kulturu, někteří tu dokonce založili rodiny.

S jejich českými kolegy se jim pracuje dobře. Všimli si však, že se na sebe bojí vzít větší odpovědnost, neumějí si sami říkat o vyšší posty. A nechce se jim v práci trávit přesčasy. Chrání také své soukromí a striktně ho oddělují od práce. Skoro všichni se shodují, že Češi jsou pracovití a v krizových situacích se rozhodují s klidnou hlavou.

Jan van Dam, Ahold ČR: S Čechy pracuji rád

Jan van Dam, Ahold ČR

Devětatřicetiletý ředitel Ahold ČR a SR Jan van Dam si na život v České republice lehce zvykl. Bydlí tu už dva roky, jeho čtyři synové zde chodí do školy a naučili se i trochu česky. Na hodiny češtiny začal chodit i jejich tatínek. Ten s Čechy spolupracuje rád. Všiml si ale, že důvěru si tu člověk musí zasloužit.

"Trvá to nějakou dobu, minimálně půl roku, než ji získá. A to tím, co dělá, jak se chová," uvádí. Čechy, se kterými přišel pracovně do styku, považuje za velmi dobré pracovníky s kvalitním vzděláním, vidí na nich, že chtějí uspět. "Opravdu mě nenapadá nic negativního, jsem se svým týmem spokojený."

Julien Yannick Loeve, IBM: Udivilo mě, jak jsou kolegové pro práci zapálení

Julien Yannick Loeve, IBM

Třicetiletého Juliena Yannicka Loeva z Jihoafrické republiky přivedla do Česka náhoda. Ve Velké Británii se seznámil s dívkou z Valašska a rozhodli se žít na Moravě.

Zaměstnání v brněnském IBM, kde dnes pracuje jako IT specialista na pozici analytika kvality, si našel před dvěma lety během krátké dovolené. "Překvapilo mě, jak to bylo jednoduché, i když jsem nehovořil česky. Agentury nabízely pozice anglicky mluvícím lidem v nejrůznějších oborech," říká.

Až do roku 2003 žil v Jihoafrické republice, kde pracoval v oblasti rychloobrátkového zboží. Pak si našel práci ve Velké Británii v cateringu, stravování.

Po šesti letech cítil, že je třeba posunout se dál. Měl výhodu, že znal v Česku spoustu lidí – rodinu své přítelkyně i jejich kamarády. Přišel navíc do firmy, kde pracuje mnoho cizinců. "Udivilo mě, jak jsou moji kolegové zapálení pro práci. Přátelští, otevření a také aktivní. Vyrazit na squash nebo na pivo nebyl nikdy problém."

To však platí hlavně pro mladé, starší generaci označuje za konzervativnější. "Každému cizinci, který chce pracovat v Česku, bych doporučil chovat se upřímně a přímočaře, to zde funguje."

Líbí se mu tady příroda, je nadšený, že na každém rohu může obdivovat nějakou historickou budovu. Baví ho, že se dá vyrazit na víkend do zahraničí. Začal se učit česky, chodí na kurzy pro začátečníky, ale jazyk, hlavně gramatika, mu připadá těžký. "Zatím umím jen pár frází, rozumím o něco víc. Doufám, že řeč zvládnu během několika dalších let. Držte mi palce," dodává.

Torsten Kaack, Provimi Pet Food CZ: Práce s českým týmem je stejná jako s německým

Torsten Kaack, Provimi Pet Food CZ

Padesátník Torsten Kaack, Němec narozený v Kielu, v Česku pracuje podruhé a obě etapy považuje za nejlepší pracovní zkušenost, kterou kdy měl. Do Prahy přišel v listopadu roku 1998 na pozici ředitele firmy Tchibo, kde zůstal až do dubna 2003. Poté vedl maďarskou pobočku v Budapešti.

Do Česka se znovu vrátil v červnu 2010 jako jednatel společnosti Provimi Pet Food CZ, vyrábějící a prodávající krmiva pro domácí zvířata. "Překvapilo mě, že se tu lidé bojí vzít na sebe odpovědnost," vzpomíná. "To se ale změnilo."

Na Češích naopak oceňuje, že jsou spolehliví, mají zájem učit se nové věci a dále se rozvíjet. Zpočátku mu chyběla znalost češtiny. Během svého prvního pobytu se jazyk naučil tak, že byl schopen mluvit a docela dobře rozumět. Spoustu věcí ale od té doby zapomněl. "Stále něco rozumím, ale už se tak dobře nedomluvím," dodává.

Dnes říká, že pracovat s českým týmem je stejné, jako kdyby vedl ten německý. "S Čechy se mi pracuje dobře, vycházíme spolu. Lidé jsou otevření, chovají se přátelsky. Našel jsem si tu kamarády," dodává. Život v Praze je podle něj velmi příjemný, baví ho také, že se tu hraje dobrý hokej a fotbal. Rodina (manželka je Maďarka) však žije v Budapešti, kam za ní Torsten Kaack dojíždí.