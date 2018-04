Sehnat solidní přivýdělek bývá složité

Je podle vás v republice snadné najít solidní přivýdělek? Odpověděl nám Jaroslav Novotný, spolumajitel realitní kanceláře RAK "Pokud je slovo solidní myšleno s trochou ironie, tak myslím, že si určitě dost lidí může 'přijít na solidní přivýdělek'. Prostředí na to je. Řekl bych ovšem i to, že pokud chce někdo odvést solidní (bez ironie) práci, tak i tento prostor existuje. Je to jen otázka vůle a chuti pracovat.