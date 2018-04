Sejděte se nad rodinným rozpočtem a dohodněte se, kde ušetřit

"Přes ulici ode mne bydlí moc příjemná mladá rodina. Petr Nový pracuje jako řidič autobusu a jeho žena Monika se právě po mateřské vrátila do práce. Mají holčičku Terezku a starosti s penězi," takto začíná modelový příklad z projektu Rozumíme penězům.

"Kde všechny ty peníze jsou?" říkává si paní Monika pravidelně týden před výplatou. Pokaždé, když na účet přijde její i manželova mzda, má pocit, že jsou téměř boháči. Napřed je samozřejmě nutné zaplatit nájem, telefony a splátky úvěrů a hospodařit se může až s tím, co zbude - i tak mívá paní Monika pocit, že mají peněz dost.

Petr pracuje jako řidič autobusu MHD v našem okresním městě a čistého domů přinese asi 17 500 korun. Monika dělá kadeřnici v salonu na náměstí. Vydělá si asi 14 tisíc čistého a k tomu jí občas zákaznice ještě nechávají spropitné. Za pronajatý byt platí celkem 6 600 korun. Splácejí spotřebitelský úvěr 3 700 korun a Petr ještě musí doplatit starší motorku, kterou si koupil na splátky. Měsíčně ho stojí 1 500 korun. Povinné platby tedy nepředstavují ani polovinu rozpočtu domácnosti.

Jenže během měsíce se jim pokaždé zbylé peníze postupně tak nějak rozkutálejí. A před výplatou - jako právě teď - už musí Monika obracet každou korunu. Že by mohli jít třeba s Terezkou do kina, o tom si tak může nechat zdát.

Monika se občas zasní: "Moc se mi líbí náš pronajatý byt, který jsme si s manželem opravili. Jenže 2 + 1 už pro nás s dcerkou začíná být příliš malý. Nejradši bych nás viděla v domku, kde by si malá mohla hrát na zahrádce." A přemýšlí dál: "Když jsme se s Petrem seznámili, byli jsme takový akční pár. V létě na vodu, v zimě na lyže - takový život nás bavil. Když jsem byla na mateřské, chápala jsem, že nejsou peníze. Moc bych si ale přála zase někam vyrazit, když už znovu pracuji. Je také načase, aby se Terezka začala učit lyžovat - ale víte, kolik stojí dneska skipasy a výbava pro dítě? Radši nemyslet!"

Auto, dovolená u moře, nový nábytek, počítač, televize... to všechno by se rodině Nových hodilo. Kde na to ale vzít? Monika ani Petr se nechtějí bezhlavě zadlužit... Nedokážou však nic ušetřit a netuší, kde jim peníze unikají.

stáhněte si rozpočtovou tabulku Formulář pro vaše rodinné finance v pdf Formulář pro vaše rodinné finance v xls

Doporučení Rozumíme penězům

Ne každý si totiž dokáže dobře spočítat, za co vlastně utrácí a kolik. Rodině Nových i všem ostatním bych poradil, aby si jeden večer sedli ke stolu s tužkou, papírem a kalkulačkou a pustili se do boje s čísly.

1. Vzpomeňte si na všechny příjmy

Napřed si spočítejte svoje příjmy. Sečtěte všechno, co dostáváte na účet nebo na ruku:

výplatu

dávky sociální podpory

důchod

výživné

výnos z pronájmu nemovitostí

výdělek z brigád, přivýdělek z podnikání...

2. Nezamlčujte výdaje

A pak přichází ta horší část, výdaje. Mezi ně bude určitě patřit:

nájemné nebo hypotéka

energie v bytě

telefony

internet

kabelová televize

koncesionářské poplatky

splátky všech úvěrů

pravidelné spoření

pojistky (včetně povinného ručení)

náklady na školu a kroužky dětí

kapesné pro děti

Tím to ale nekončí.

Pokuste se odhadnout, kolik utrácíte každý měsíc za:

jídlo

léky a drogerie

doprava (hromadná i benzin do auta)

kosmetika, kadeřnictví

oblečení a obuv

zvířata (krmení, očkování, návštěvy u veterináře)

kultura, sport, dárky

A na závěr pár položek, na které lidé rádi zapomínají, ale které rozhodně představují díru do rodinného rozpočtu, například restaurace, cigarety a sladkosti.

3. Shodněte se na úsporách

Když vše sepíšete, odečtěte od příjmů celkové výdaje. Uvidíte, jak jste na tom. Pokud vám peníze zbývají, je to skvělé. Pokud jste na nule, je možná načase začít trochu šetřit. Pokud vám peníze každý měsíc scházejí, musíte se svou situací urychleně začít něco dělat. Detailní rodinný rozpočet může být prvním krokem ke změně. Pak byste měli uspořádat společnou poradu, na kterých položkách jste ochotni ušetřit. V tom byste měli být zajedno.