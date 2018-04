Sektorové fondy – užitečný přítel, ale zlý nepřítel

Při investování do sektorových fondů je zapotřebí investovat velmi opatrně. Sektorové fondy totiž mohou být velmi užitečným nástrojem, pokud ho investor používá správně. O to větším nepřítelem může být sektorový fond při nesprávně zvolené investiční strategii.

Sektorovými jsou označovány fondy, které investují pouze do určitého sektoru ekonomiky – například do technologií, farmaceutie, bankovnictví atd. Některé fondy mohou mít ještě užší specializaci, když investují pouze do velice úzkého spektra podniků. Například fond Fidelity Select Medical Equipment investuje pouze do podniků vyrábějících lékařské přístroje. Z úzké specializace sektorových fondů plyne vyšší kolísavost těchto fondů oproti fondům, které investují do celé ekonomiky. Z toho plyne, že tyto fondy mohou přinést vysoký výnos, ale jen za cenu rizika hlubokých propadů. Snad nejnázorněji je tato skutečnost vidět na technologickém sektoru, který až do roku 2000 zaznamenával ročně dvojciferné výnosy. O to větší bylo ale vystřízlivění, které přišlo v létě 2000 a které pokračuje do dnešní doby.

Jak používat sektorové fondy?

Úzká specializace sektorových fondů může investorovi posloužit k namíchání svého portfolia dokonale podle svých představ. Řekněme, že například investor nechce investovat velkou část svého portfolia do počítačových technologií, biotechnologií a zdravotnictví. Naopak chce mít největší část investice ve finančním sektoru, menší pak v sektoru realit, služeb. Není nic jednoduššího, než sestavit takovéto portfolio pomocí sektorových fondů a jednoho indexového fondu, který kopíruje například index S&P 500. Jedno z možných řešení: 40% Parvest Europe Financials, 20% ING International-Global Real Estate, 20% KBC Equity Fund Utilities KAP, 20% HSBC GIF US Index . Rozdělení investice do více sektorů plus jednoho globálního fondu přinese výrazné snížení rizika při zachování slušné míry očekávaného zhodnocení. Nevýhodou je, že k sestavení takovéhoto portfolia budete kvůli vyšším minimálním investicím potřebovat přinejmenším jeden milion Kč.

Pokud je investor více konzervativní, může přidání jednoho sektorového fondu do portfolia výrazně zvýšit očekávaný výnos. Příklad: 95% portfolia má investor v globálním fondu, 5% v sektorovém fondu zaměřeném na technologie. alternativou je koupě globálního fondu, který dává větší váhu technologickým titulům. Přesto je ale výhodnější mít portfolio složené ze dvou fondů, protože máme míru anticipace v technologiích ve svých rukách. Nemůže se tak stát, že portfolio manažer globálního fondu přehodnotí svoji strategii, sníží podíl technologií ve fondu a tím se výrazně změní nastavení celého portfolia.

Pokud jste naopak agresivní investor a investujete výhradně do vybraných sektorů ekonomiky (do dvou či tří), je zapotřebí počítat s delším investičním horizontem, který se může počítat až na desítky let. Jen při tak dlouhé době se může odrazit dlouhodobý potenciál daného odvětví v cenách akcií, aniž by byl poznamenán krátkodobými výkyvy. Investovat výhradně do sektorových fondů tak lze doporučit pouze investorům, kteří investování chápou spíše jako zhodnocování svého bohatství než jako prostředek k dosažení určitého investičního cíle (studium, bydlení, atd.). Stojí za připomenutí, že při tomto druhu investování je optimální strategií průměrování nákladů – nakupování dalších podílů v období poklesu cen.

Jak nepoužívat sektorové fondy?

V žádném případě neinvestujte veškeré své prostředky do jednoho sektorového fondu. Riziko takovéto investice je jen o málo menší než investování do jednoho podniku. Budoucí vývoj žádného odvětví nelze předem odhadnout. Pokud se jedno odvětví jeví jako perspektivní, je tato skutečnost již zabudována v ceně akcií a proto nelze dosáhnout snadných zisků. Vývoj odvětví může být navíc determinován náhodnými událostmi, které lze předpokládat jen se skleněnou koulí v ruce. Například nedávný teroristický útok srazil ceny akcií hned ve dvou odvětvích – pojišťovnictví a doprava.

Nevkládejte sektorové fondy do portfolia, pokud je pravděpodobné, že budete peníze potřebovat dříve než za pět let. Sektorové fondy mají ve srovnání s globálními fondy volatilitu vyšší až o 50%. To znamená, že k dosažení stejného rizika jako při 5-leté držbě globálního fondu musíte sektorový fond držet zhruba osm let. Některé sektory mohou ale přinášet podprůměrné či záporné výnosy celé desítky let.

Pokud již držíte globální fond, který má značnou část portfolia zainvestovánu v některém odvětví (třeba v technologiích), nemá smysl ještě kupovat sektorový fond, zaměřený na toto odvětví. Proto před nákupem sektorového fondu podrobte své dosavadné portfolio důkladné analýze, jejíž výsledkem by měla být váha jednotlivých sektorů v portfoliu. Pouze tehdy, pokud některý sektor není v portfoliu zastoupen vůbec nebo jen nedostatečně, má cenu zvažovat koupi sektorového fondu.

Sektorové fondy v Čechách

Pokud nemáte dostatek finančních prostředků na koupi zahraničního sektorového fond a pokud chcete investovat do technologií a telekomunikací, nabízí se několik českých fondů, které mají velkou část portfolia v těchto sektorech. Jedná se především o akciový fond AKRO Eurotech, který je zaměřen na moderní evropské informační technologie a telekomunikace, a smíšené fondy PPF Smíšený, který má 46% portfolia v zahraničních akciích, převážně z oblasti technologií a komunikací, a Pioneer Trust (51% portfolia v evropských ITC akciích). V následující tabulce je shrnuta výkonnost těchto tří fondů.

Výkonnost: za posl. rok za posl. pět let (p.a.) od založení (p.a.) AKRO Eurotech -76,68% n.a. -51,80% PPF Smíšený -44,35% n.a. -21,73% Pioneer Trust -41,95% -3,57% -1,41%

Na vysoce záporné výkonnosti těchto fondů za poslední rok je vidět, jaké ztráty mohl zaznamenat investor, který se dopustil některé z výše uvedených chyb. Zároveň tato čísla lákají mnohé investory, kteří se snaží nakupovat akcie na dně, k nákupu těchto fondů. Pokud mezi tyto investory patříte, nepodléhejte iluzi, že technologie nemohou jít ještě níže. Pravděpodobnost dalšího poklesu technologických akcií je totiž úplně stejná jako před rokem. Pokud se rozhodnete mít technologie či jiný rizikový sektor v portfoliu, investujte do nich jen tu část portfolia, kterou jste ochoten delší dobu postrádat.

Jaké jsou Vaše zkušenosti se sektorovými fondy? Jsou podle Vás technologie již na svém dnu nebo je čeká ještě další pokles? Napište nám svůj názor!