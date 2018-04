Šeky: originálně zabalené peníze

Dárkové poukázky mají proti penězům hned několik výhod. Předně „to“ lépe vypadá. Šek neznamená „vím, že na tom nejsi dobře, tak tady máš pár korun na přilepšenou“, je to spíš informace: „Kup si něco pro sebe, přemýšlel jsem, vím, že jsi sportovec, tak si vyber v obchodě s vybraným sortimentem.“ Obdarovaného nasměrujete do konkrétního obchodu nebo obchodního řetězce a on si tam vybere to, co se mu líbí, vyzkouší si zboží – velikost, ovládání, barvu, model... A vy si ulehčíte výběr.

„Koupit snaše dárek byl pro mne problém. Občas jsem se netrefila do jejího vkusu a ona pak buď dárek odložila, nebo měla spoustu běhání s jeho výměnou,“ popisuje účetní Klára z Plzně. „Když jsem jí dala peníze, koupila si jen nějakou maličkost a zbytkem posílila rodinný rozpočet – koupila třeba benzin do auta, kterým beztak nejčastěji jezdí můj syn. A mně to bylo líto. Dárkový šek mi přijde ideální – vyberu asi ten, který nabízejí v nedalekém kadeřnictví.“

Valí se ze všech obchodů

Šeky seženete ve velkých obchodních řetězcích i u šikovných obchodníků v krámku u vás „na rohu“. S těmi druhými však může být potíž. Když třeba darujete sestře z Litomyšle kupon prodejny Maxim, bude si muset pro své nové boty zajet do Prahy, protože ho lze zhodnotit jen ve zdejších třech prodejnách. Pokud vyberete šek od Bati nebo od Deichmanna, nakoupí poměrně snadno i v okolí svého bydliště.

Ideální je vědět, jaké jsou nákupní zvyklosti toho, komu chcete šekem udělat radost, a vybrat buď jeho oblíbený obchod, nebo obchod, který je svou úrovní o stupínek výš než ten, do kterého běžně chodí. Někoho, kdo běžně nakupuje u Salamandrů, totiž šeky k Humaniku pravděpodobně zaskočí. Kupon, kterým potěšíte hned několikrát, nabízí letos Pražská energetika. „Pod stromečkem udělá radost šek a pak znovu, když vaši milí obdrží fakturu za elektřinu, kde uvidí, že nemusí nic platit,“ říká mluvčí Pražské energetiky Petr Holubec. Dárkové kupony si můžete vyzvednout v obchodních kancelářích, libovolnou částku pak poukážete na účet.

Ptejte se, co bude při nákupu třeba!

Většina obchodníků nespojuje s následným nákupem na šeky žádné formality. Přesto se vyplatí zeptat, jak pozdější nákup obdarovaný provede. „V Hudy Sportu jsem dostal zatavenou kartičku a prodavačka mi řekla, že při platbě bude potřeba, aby s sebou kupující měl osobní doklady. Doporučila mi také, aby přinesl šek nepoškozený – tedy v originál zataveném obalu. Překvapilo mne to, protože ani jeden z těchto pokynů nebyl na viditelné části šeku vytištěn,“ vzpomíná Milan Novák z Českého

Brodu.

Pohodlnější nákup a hlavně ochranu před paděláním poskytují pro obchodníky elektronické karty. Například v C&A si libují: „O elektronickou peněženku je velký zájem – klient nemusí vyčerpat celou hodnotu najednou, jako tomu bývá u papírových poukázek, a může si i sám kartu dobít, pokud má zájem,“ vysvětluje pracovnice marketingu Hana Raková. Dárkovou elektronickou kartu nabízí také obchodní dům IKEA. „Lze ji zakoupit v obchodním domě u pokladny, její hodnota je neomezená, záleží jenom na vás, kolik peněz na ni vložíte,“ uvádí Jindra Válová z tiskového oddělení IKEA. Pokud chcete, můžete dárkovou kartu penězi kdykoli doplňovat.

Na šeky se nevrací. Většinou

Když se ocitnete v roli obdarovaného a zamíříte do obchodu s tisícikorunovým šekem a vyberete si zboží za tisíce dva, nic se neděje – část nákupu zaplatíte poukázkou, zbytek dodáte ze svého. To umožňují beze zbytku všichni obchodníci. Problém může nastat v obráceném případě. Máte tisícový šek a vybraný svetřík stojí jen devět set korun. V takové chvíli máte dvě možnosti: buď stokorunu nechat propadnout, nebo si vybrat další zboží. A když hodnotu šeku překročíte, opět doplatit. Na trhu se však najdou i společnosti, které na poukázky vracejí. Například ve společnosti Mark & Spencer vracejí až 50 procent hodnoty šeku,

v C&A padesátikorunu.

Zapomenuté šeky neházejte do koše

Na co byste jako dárce i jako majitel šeku měli dát pozor, je platnost poukázky. Ta může být neomezená, jako například u Giga sportu, v Ikee či v obchodech společnosti Marks & Spencer. Nejčastěji je však potřeba poukázky směnit za zboží do jednoho roku od jejich vystavení. Jako dárek jsou samozřejmě lepší poukázky s co nejdelší platností, aby se nestalo, že obdarovaný bude muset všeho nechat a nejpozději příští víkend vyrazit na nákupy.

Platnost je na šecích vždy uvedena, a i když se stane, že poukázku někam založíte a najdete ji až po čase, máte šanci: „Platnost šeků sice omezujeme na dva roky, ale jsme schopni se i domluvit na prodloužení termínu,“ uklidňuje zapomnětlivé Zdeněk Fekar z knižního obchodu Kanzelsberger.