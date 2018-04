Senior IT/Telco Solution Sales

Služby v této oblasti bývají nabízeny jako ucelený projekt. Nejčastěji jde o nabídku IT řešení pro telekomunikační operátory nebo pro poskytovatele aplikací či připojení k internetu. Nejaktuálnější jsou momentálně řešení v oblasti sítí třetí generace, kam spadají projekty konvergence hlasových a datových sítí, Voice over IP, IP telefonie, unified messaging, Virual Private Network, bezpečnost a management sítí, billingové (účtovací) systémy, CRM řešení (systémy pro řízení vztahů se zákazníky), implementace IS a ERP systémů apod.

Uchazeč o tuto profesi by měl být schopen najít nové zákazníky a rozvíjet vztahy se stávajícími klienty. Ve spolupráci s konzultanty předprodejní technické podpory se podílí na přípravě nabídek. Jde o velmi náročnou pozici, úspěšný kandidát musí mít jak obchodní dovednosti, tak technické znalosti. Jednání se zákazníky jsou většinou zdlouhavá, což vyplývá z charakteru nabízených řešení. Ta jsou většinou poměrně komplikovaná, vyžadují neustálý kontakt s klientem, a především jsou finančně velmi náročná, jde při nich o miliony korun. Důležitými předpoklady pro tuto pozici jsou kontakty a dobrá znalost tržního sektoru v oblasti telekomunikací a IT, schopnost jednat v anglickém jazyce, úspěšná obchodní praxe v dané či příbuzné oblasti, schopnost vést jednání s top managementem firem. Kandidát na této pozici je hodnocen na základě sjednaných a realizovaných obchodních případů.





