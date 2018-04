Počítáme s vámi: Společný účet, nebo každý svůj? Češi se dělí neradi

Každý do vztahu vstupuje s více či méně jasnou představou o modelu hospodaření. Velkou roli hraje také to, jak rodinné hospodaření fungovalo v jeho původní rodině. A pak už záleží jen na tom, jak vše skloubit tak, aby to vyhovovalo oběma. Několik tipů, jak vše zvládnout, přinášejí v dalším díle televizního seriálu bankéř Jan Doubek spolu s psycholožkou Martou Boučkovou a moderátorem Markem Němcem.

Dohromady...

"Máme jeden společný účet od té doby, kdy jsem byla s dětmi doma a příjem měl jen manžel. Přestože už dávno vyděláváme oba, ani nás nenapadlo to nějak měnit. Prostě nám to takhle vyhovuje," říká Jitka z Prahy.

To je právě jeden z modelů - vše je naše, který spočívá v tom, že domácnost využívá jediný účet a všechny peníze považuje za společné. Kloní se k němu mladí lidé, kteří začínají společný život a jeden z nich nemá ještě stabilní příjmy nebo je s dítětem na rodičovské, a potom také starší páry a důchodci, kteří vlastně dobu samostatných bankovních účtů ve svém produktivním věku nezažili.

Dát finance na jednu hromádku je pohodlnější a přehlednější řešení, vyžaduje však velkou důvěru a toleranci. Ta nemusí být narušená jenom tím, že žena utrácí "příliš" za hadříky a muž zase za sportovní nádobíčko. Co když třeba do vztahu vstoupí nevěra? Pak je společný účet hodně rizikový. Nejenže se podváděný manžel pravděpodobně brzy dozví, že se děje něco nekalého, ale ani milenec na tom nebude zrovna dobře. Jak se k tomuto problému staví Češi, čtěte v článku Nevěra ohrožuje rodinné finance.

Jan Doubek vidí ve společném modelu výhodu například v tom, že partneři mohou společně nahlížet na účet například přes elektronické bankovnictví a přitom platit jen jedny poplatky.

Poplatky by však nemusely být pro společný účet důvodem jediným. Účty můžete mít dnes u několika bank naprosto zdarma. Nejlevnější bankou se v klientském ratingu OVB Vstřícná banka za první čtvrtletí letošního roku stala Fio banka, na dalších místech se umístily mBank, Equa, Zuno a Air Bank.

Rada: Pokud v domácnosti hospodaříte na společném účtu, měli byste z něj hradit všechny společné výdaje, jako jsou nájem, energie, benzín, stravné pro děti a podobně, zatímco na své soukromé koníčky byste si měli měsíčně vyhradit předem domluvenou částku.

... každý za své

"My jsme si nechali každý svůj účet, žena platí potraviny a další běžné nákupy, já se starám o platby spojené s bydlením a o pojistky se dělíme. Se zbytkem si nakládáme sami," říká Jirka, kterému tenhle způsob vyhovuje třeba i proto, že se o případném dárku manželka nedozví předem.

Tenhle druhý způsob - Moje je moje, volí převážně lidé, které už mají nějaké manželství či delší soužití za sebou. Oddělené účty jsou férovější, dopřejí víc svobody, jsou ale nákladnější a mohou vést k chaosu.

Češi jsou sólisti Že se Češi se neradi dělí o to, co vydělali, ukázal loňský průzkum společnosti Datank: každý svůj účet volilo 41 % lidí,

účet volilo lidí, společný účet přiznává 37 % lidí,

účet přiznává lidí, spolu na dvou účtech hospodaří 13 % lidí. Této variantě dávají přednost převážně muži.

Rada: Pokud hospodaříte na dvou účtech, měli byste si adekvátně k výši příjmu každého z vás rozdělit, co kdo bude platit. Většinou funguje, že muži platí nájem, náklady spojené s autem nebo dovolenou a ženy nákup potravin a kosmetiku.

I když si navzájem na své účty "nevidíte", měli byste o svých příjmech, spoření a ideálně i o výdajích vědět. Na větších výdajích byste se pak měli podílet společně v poměru ke svým příjmům.

A na závěr ještě rada psycholožky Martiny Neprašové: "Model financování domácnosti by měl být flexibilní. To znamená zvolenou variantu upravit v momentě, kdy jeden z partnerů třeba přijde o práci či zůstane s malým dítětem doma bez příjmů."

