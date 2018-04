Seriózní agentura odpoví všem

Lenka napsala na desítky inzerátů personálních agentur. Jen ze dvou jí přišla odpověď. „Byla bych ráda, kdybych dostala třeba i zamítavou reakci, ale nestalo se tak. Nikdy jsem nevěděla, zda čekat dál, nebo třeba znovu poslat životopis na místo, o které jsem stála,“ popisuje.

Lucie Bayerová z brněnské agentury May Consulting tvrdí, že odpovědět všem je samozřejmost. „Není nic neslušnějšího než kandidátovi upřít zpětnou vazbu,“ říká.

Uchazeč, jemuž agentura neodpoví, mnohdy vůbec netuší, co se s jeho životopisem děje.

Pokud reagujete na konkrétní nabídku, prvním krokem seriózní agentury by měla být přinejmenším automatická odpověď počítačového systému, která vám potvrdí, že byl váš dopis přijat. „Životopisy uchazečů, kteří se svěřují do naší péče, v první řadě zaevidujeme v našem systému Pexeso. V něm si může i sám uchazeč zkontrolovat, zda jsou jeho údaje správné a co se s nimi dále děje,“ říká ředitelka pražské personální agentury Axios Adéla Humlová.

První pohovor je v agentuře Pokud váš životopis vyhodnotí personalista jako vhodný na pozici, o kterou máte zájem, očekávejte osobní pohovor v agentuře.

Požadavky firem na výběr zaměstnance jsou různé. Někdy ponechají na personální agentuře, aby posoudila, zda se uchazeč na pozici hodí, jindy striktně trvají na své představě a požadavcích. „Je třeba, abychom o uchazeči vždy získali co nejvíce informací. To se týká nejen jeho vzdělání, praxe a požadavků na hledané zaměstnání, nýbrž i jeho osobnostních předpokladů,“ říká Alena Lhotáková, spolumajitelka agentury Personal konsult v Hradci Králové. Profesionální konzultant neposuzuje jen profesní kvality, ale i osobnost kandidáta, aby se hodil i do konkrétního pracovního kolektivu.

Specifické požadavky některých firem vedou k tomu, že v agentuře můžete projít i různými jazykovými a psychologickými testy. „Při pohovoru na pozici bankovního poradce jsem musel ,sehrát‘ modelovou situaci. Personalista představoval zákazníka a já mu musel ,prodat‘ produkty jedné banky,“ říká David Novák z Prahy.

Některé požadavky zaměstnavatelů jsou však natolik přemrštěné, že i agentura musí umět říci ne. „Často se stává, že manažer společnosti si vysní ideálního zaměstnance a potom měsíce čeká, až se konečně objeví ve dveřích. V takovém případě je úkolem personálního poradce ukázat klientovi realitu. Pokud klient trvá na tom, abychom hledali onen bezchybný ideál, zpravidla dáme takové spolupráci velmi nízkou prioritu,“ říká diplomaticky Adéla Humlová z agentury Axios.

Zaměstnavatel má poslední slovo

Pokud jste byli ve všech bodech úspěšní a prošli jste do druhého kola výběrového řízení, čeká vás setkání s potenciálním zaměstnavatelem. Počítejte však s tím, že nebudete jediní. Agentura vyšle několik vybraných a prověřených kandidátů, kteří by mohli stejně jako vy ve firmě uspět.

Jestliže si vás zaměstnavatel z nejužšího výběru nezvolí, nezoufejte. Je jen na vás, zda se rozhodnete zůstat v evidenci agentury, která vás bude dále „nabízet“ na vhodné pozice dle vašeho zaměření. „Zakládáme si na dlouhodobé a individuální spolupráci, proto také jedna třetina lidí, kteří za námi přicházejí, nereaguje na konkrétní aktuálně nabízené místo. Svůj životopis nám zašle proto, že se jim předchozí spolupráce s naší agenturou již v minulosti osvědčila,“ říká Adéla Humlová.

„Tak by měla fungovat solidní personální agentura,“ říká Zdeněk Trojan, nezávislý odborník v oblasti personalistiky a poradenství. „Měla by s klienty pracovat dlouhodobě. Vyplatí se to oběma stranám - uchazeč získá požadovanou práci a agentura díky dobrému renomé další zákazníky.“ Určitou známkou kvality je také členství agentury v některé z profesních organizací. „Je to APPS - Asociace poskytovatelů personálních služeb, nebo třeba APA - Asociace pracovních agentur. Mají jisté standardy a vyžadují po svých členech úroveň a spolehlivost,“ doplňuje Josef Rajtr z pražské agentury Majora.

Rada MF DNES

Po celou dobu sledujte všechny rozpory mezi tím, co vidíte a co slyšíte - informace, které jsou o dané pozici na webu a realitu při pohovoru.