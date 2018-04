Server justice.cz ochromila chyba systému

Obchodní rejstřík Potřebujete přístup do internetové verze obchodního rejstříku? Využijte databázi ARES (Administrativní registr ekonomických subjektů), provozovanou ministerstvem financí, která stále funguje a kde lze najít i výpisy z obchodního rejstříku. Přístup do systému ARES naleznete zde.

Podle Ministerstva spravedlnosti byly první odhady oprav 2-3 hodiny, problém se ale řeší dosud. Příčinou je postupný výpadek obou centrálních firewallů, tedy ochranných štítů sítě proti úrokům zvenčí i zevnitř i jejich záloh. Ministerstvo dnes postupně se začíná zprovozňovat interní komunikace v rámci resortu, která umožní elektronický provoz justice.

Časový odhad úplného, byť stále pouze provizorního zprovoznění IT systémů resortu, je v průběhu dnešního dne.

Ministerstvo spravedlnosti chce podle slov její mluvčí zabránit do budoucna opakování podobných výpadků pořízením dvou nových firewallů, které by měly nahradit dosavadní, již morálně opotřebená zařízení. Investiční záměr na nákup těchto zařízení v částce kolem 10 mil. Kč byl již vyhlášen, výběrové řízení včetně podpisu smlouvy a dodání by mělo být dokončeno do konce roku.