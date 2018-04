Šest pravidel pro internetové nákupy, které je dobré mít v hlavě

1. Od kdy běží 14denní lhůta

Pokud se rozhodnete zboží vrátit a odstoupit od smlouvy, 14denní lhůta začíná běžet od chvíle, kdy si převezmete zboží (tedy ne od data objednání) a započítávají se do ní všechny dny, nejen ty pracovní. Do 14 dní musíte obchodníkovi dát o odstoupení vědět (nejlépe doporučeným dopisem) a do dalších 14 dní mu vracené zboží doručit. Vždy si ponechte doklad o odeslání.

V případě, že prodejce na svých stránkách neinformuje o možnosti odstoupení od smlouvy nebo nepošle tuto informaci zákazníkovi například se zbožím nebo e-mailem při potvrzení objednávky, může být 14denní lhůta prodloužena až o jeden rok.

Čtrnáctidenní lhůta na odstoupení od smlouvy platí i v případě, že jste si zboží objednali na dálku a osobně vyzvedli v kamenné prodejně. Před Vánocemi mnozí obchodníci lhůtu prodlužovali, případně nabízeli možnost výměny nevyhovujících dárků.

2. Termín pro vrácení peněz

Peníze musí obchodník klientovi vrátit do 14 dní. Zákazník má nárok na vrácení všech peněz včetně nákladů na dopravu, u té se však počítá nejnižší možná cena. Když je například nejnižší cena přepravy 60 korun, ale vy jste si vybrali expres za 190, obchodník vrátí jen 60 korun. To se týká přepravy zboží od obchodníka k vám. To, že posíláte zboží zpět, vám obchodník neproplatí.

3. Nemůžete vrátit vše

Pravidlo o vrácení neplatí například pro hudbu či filmy, pokud byla na jejich nosiči rozbalena ochranná fólie. Také zboží zabalené v hygienickém obalu, který porušíte, vrátit nelze. Hygienickým obalem není, když je například baterka zatavená v plastu. Pokud po vyjmutí zjistíte, že nesvítí tak oslnivě, jak bylo inzerováno, vrátit ji můžete.

4 Zboží musí být nepoužité

U spotřebního zboží to však neznamená, že by muselo být nerozbalené - jak jinak byste si vyzkoušeli, že vám objednané kalhoty padají nebo že kuchyňský mixér má ve skutečnosti barvu, která vám neladí do kuchyně.

5. Jak je to u reklamací

Pokud vám zboží vyhovuje, ale konkrétní kus má vadu, nebudete uplatňovat odstoupení od smlouvy, ale reklamaci. Na tu máte podstatně delší dobu, až 24 měsíců. U reklamací do šesti měsíců se dokonce automaticky předpokládá, že věc byla vadná už při převzetí, a případnou vinu zákazníka musí prokázat obchodník. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo požadovat i úhradu nákladů za poštovné.

6. Pozor na platnost voucheru

Pokud jste si po internetu zakoupili voucher na zboží, nebo službu, pozor na jeho platnost. Propásnete-li datum na něm uvedené, nemusí prodejce poskytnout nic, poukázka prostě propadne. „Ačkoliv to vypadá nefér, že prodejce peníze dostane, ale nic neposkytne, už v minulosti rozhodl Nejvyšší soud ve prospěch prodejců a poukázku přirovnal k jogurtům. Je jen na zákazníkovi, jestli ho sní, nebo nechá datum spotřeby vypršet,“ vysvětluje Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení dTestu.