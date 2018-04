Šest rad, jak zkrotit stavební spoření a neprodělat

Na otázky odpovídá Vladimír Vyčítal z Raiffeisen stavební spořitelny

Otázka: Založila jsem synovi stavební spoření, nyní bych mu z ušetřených peněz chtěla zařídit studentský pokoj. Jsem však rozvedená a k výběru peněz je prý nutný souhlas synova otce. Rozvedená jsem byla již v době sjednání smlouvy a vše jsem šetřila sama. Jak postupovat?

Odpověď: Pokud otec není zbaven rodičovských práv, skutečně není možné, aby smlouvu ukončila pouze matka. A to ani v případě, že otec smlouvu ani nezaložil, ani neplatil. Když jsou zákonní zástupci dítěte rozvedeni nebo nejsou sezdáni, postačují k ukončení smlouvy úředně ověřené podpisy obou (získáte na matrice, u notáře, na CzechPointu) a kopie rodného listu dítěte.

V případě, že se není možné s otcem na ukončení smlouvy domluvit a jeho souhlas získat, je třeba o rozhodnutí požádat opatrovnický soud. Stavební spořitelně pak musíte předložit jeho verdikt s doložkou o nabytí právní moci ve věci schválení právního úkonu ukončení smlouvy o stavebním spoření a výplaty uspořené částky.

Poskytnutí úvěru nezletilému podléhá rovněž schválení opatrovnického soudu.

Otázka: Uzavřel jsem stavební spoření se souhlasem matky na její jméno a posílal na ně osm let peníze. Maminka nyní zemřela. Stavební spoření prý ale získá matčin manžel, který ale není to můj otec. Je to pravda? Jak se bránit?

Odpověď: Uzavírat smlouvu na jméno někoho jiného je ošidné, je třeba mít dobře vyřešené majetkové vztahy. Podle zákona přecházejí práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy o stavebním spoření automaticky na pozůstalého manžela. Je přitom lhostejné, kdo na spoření ve skutečnosti posílal peníze. Teprve v případě, že není pozůstalý manžel, jsou práva a povinnosti předmětem dědictví.

Otázka: Kolega v práci se na mě obrátil s prosbou, abych byl ručitelem jeho úvěru ze stavebního spoření. Není mi jasné, co by to pro mě znamenalo.

Odpověď: Jednou z variant zajištění úvěru je ručení fyzickou osobou. Ručitel se písemně zavazuje, že na sebe bere povinnost uhradit řádně a včas pohledávku věřitele, jestliže tak dlužník neučiní sám. Když váš kolega nebude z jakéhokoliv důvodu splácet, třeba kvůli úrazu a následné dlouhodobé pracovní neschopnosti, obrátí se stavební spořitelna na vás.

Navíc pokud si plánujete vzít vlastní úvěr, je třeba počítat s tím, že by vám ručitelský závazek mohl při posuzování úvěrové žádosti snížit bonitu. O předpokládanou splátku totiž musíte navýšit své měsíční příjmy. Současně je ručitel nahlášen i do úvěrového registru.

Otázka: Partner rekonstruoval domek, měl úvěr ze stavebního spoření. Náklady byly vyšší, než předpokládal, a když peníze došly, uzavřela jsem stavební spoření já a vzala si překlenovací úvěr. Teď jsme se rozešli a já se odstěhovala. Musím platit splátky, i když k nemovitosti nemám vůbec žádný vztah?

Odpověď: Pokuste se s bývalým partnerem domluvit po dobrém. V uzavřené smlouvě o úvěru jste se totiž zavázala splácet poskytnutý úvěr, a jste tedy povinna tento závazek plnit. A to bez ohledu na změnu situace a fakt, že k nemovitosti nemáte žádný právní vztah.

Otázka: Při uzavírání smlouvy mi poradce řekl, že mám posílat na účet stavebního spoření 0,5 procenta cílové částky. V mém případě to bylo 2 500 korun měsíčně. Očekával jsem, že když po dvou letech vložím na účet mimořádný vklad, tak abych tam měl 40 procent cílové částky, vznikne mi nárok na úvěr. Nový poradce spočítal, že úvěr mohu dostat až za další dva roky. Jak to?

Odpověď: Nárok na poskytnutí úvěru ze stavebního spoření vzniká po splnění zákonné podmínky, kterou je doba trvání smlouvy minimálně 24 měsíců. To však nestačí. Ve smlouvě o stavebním spoření jsou spořitelnou stanovena další pravidla. Jedním z nich je zůstatek na účtu, který musí dosahovat minimálně 40 procent z cílové částky.

Dalším požadavkem je dosažení předem daného hodnotícího čísla, které vypovídá o průběhu vašeho spoření. Zjednodušeně se dá říct, že čím víc jste spořil, tím víc úroků z vkladů jste získal a tím vyšší je tento ukazatel. Konkrétní výpočet se však v různých spořitelnách liší. Kdy přesně máte na úvěr nárok, je uvedeno ve Všeobecných obchodních podmínkách, které jsou přílohou smlouvy o stavebním spoření. Všechny tři předpoklady musí být splněny současně, takže dva roky spoření a peníze na účtu nestačí. Pokud potřebujete finanční prostředky čerpat dříve, než splníte podmínky pro řádný stavební úvěr, máte možnost požádat o překlenovací úvěr.

Otázka: Máme třetím rokem překlenovací úvěr ze stavebního spoření. Každý měsíc posíláme stavební spořitelně 6 200 korun. Podle výpisů z úvěrového účtu se však dlužná částka vůbec nesnižuje. Není někde chyba?

Odpověď: Překlenovací úvěr je poskytován na dobu, než vznikne nárok na řádný úvěr ze stavebního spoření. Po celou dobu jeho trvání splácíte pouze úroky z překlenovacího úvěru, proto se dlužná částka nesnižuje. Teprve ve fázi úvěru ze stavebního spoření se splátkami hradí i jistina a částka dluhu začne klesat. Pro takzvané překlopení překlenovacího do řádného úvěru ze stavebního spoření musí být splněny tyto podmínky: smlouva o stavebním spoření musí existovat alespoň dva roky, zůstatek stavebního spoření musí činit minimálně 40 nebo 50 procent cílové částky (podle podmínek konkrétní stavební spořitelny) a ukazatel zhodnocení musí dosáhnout hodnoty, kterou určuje stavební spořitelna.