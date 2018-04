Šestistovka ročně vám ušetří tisíce korun za zákrok veterináře

Češi jsou psí národ. Ostatně odhaduje se, že v Česku je více než jeden a půl milionu psů. Zhruba každý šestý člověk je tedy majitelem čtyřnohého přítele.

Pojištění nákladů na veterinární péči nabízejí tři pojišťovny



Domácí mazlíčci nám kromě radosti mohou přinést i starosti, a to hlavně ve chvíli, kdy s nimi kvůli jejich zdravotním problémům či úrazu musíme navštívit veterináře. Veterinární péče není zrovna levná záležitost a mnohdy náklady na léčení psa nebo kočky znamenají závažný zásah do rodinného rozpočtu.

Tuto situaci si před rokem a půl uvědomily dvě pojišťovny a přišly s nabídkou produktu, který dosud na trhu chyběl. S pojištěním domácích mazlíčků. Shodou okolností obě pojišťovny, Česká pojišťovna a Česká podnikatelská pojišťovna, svá pojištění představily ve stejný den a pod velmi podobným názvem. Česká pojišťovna má Mazlíčka a Česká podnikatelská pojišťovna Mazlíka.

Od počátku roku 2008 zařadila do svého portfolia pojistných produktů pojištění psa a kočky i Slavia pojišťovna a chovatelům jej nabízí pod názvem Pejsek a kočička.

Mazlík se zaměřil pouze na psy

Česká podnikatelská pojišťovna vám pojistí pouze psa, přičemž nejdůležitějším faktorem při sjednání smlouvy je jeho stáří. Plemeno ani hmotnost nerozhodují. Pojištěn může být jakýkoliv pes, který je starší šesti měsíců a v době sjednání pojištění mu ještě nebylo osm let. Při sjednání pojištění není nutné vyplňovat zdravotní dotazník psa.



Roční limit pojistného plnění lze sjednat v rozmezí od 10 tisíc do 30 tisíc korun. Tato částka může být vyčerpána jednou nebo více událostmi v průběhu jednoho roku.



Nejnižší roční pojistné je 600 korun a sjednává se se spoluúčastí, která se pohybuje od 500 do 2 000 korun, přičemž její výše se v průběhu trvání pojištění nemění. Na výši pojistného má vliv výše spoluúčasti majitele psa. Čím je vyšší, tím nižší je pojistné.



Také v ČPP se můžete setkat se zajímavými slevami. V případě, že jakékoliv pojistné zaplatíte jednorázově jednou ročně, snižuje se vám o 6 % (v případě nejnižšího pojistného 600 korun zaplatíte 540 korun). Zvláštní slevy na pojistném poskytuje ČPP pro psy členů Horské služby, asistenční a canisterapeutické.



Pro škody způsobené psem nabízí ČPP připojištění odpovědnosti za škodu. Tímto pojištěním jsou kryty škody, které pes způsobí jiné osobě na zdraví či na majetku. Roční pojištění stojí 138 korun s limity plnění na zdraví do 500 tisíc korun, na věci do 250 tisíc korun a na finanční škody do 120 tisíc korun.



Roční pojistné (v korunách) při klientově spoluúčasti 2 000 korun v České podnikatelské pojišťovně



Vstupní věk psa Pojistná částka

10 000 korun Pojistná částka

20 000 korun Pojistná částka

30 000 korun 6 měsíců - 3 roky 600 1 000 1 200 3 roky - 5 let 800 1 200 1 500 5 let - 8 let 1 000 1 700 2 000 Zdroj: Česká podnikatelská pojišťovna

Mazlíček pojistí psa i kočku, štěňata a koťata mají zajímavé slevy

Česká pojišťovna nabízí komplexní ochranu psa a kočky, přičemž si majitelé zvířat mohou sjednat tři typy pojištění – léčení úrazu nebo nemoci, uhynutí nebo utracení a odpovědnosti za škodu. Jednotlivé typy je možné uzavřít samostatně, případně ve vzájemné kombinaci.



Vstupní věk zvířete pro pojištění je v případě koček do osmi let a v případě psů maximálně do 9 let při hmotnosti do 40 kilogramů, resp. do 5 let při hmotnosti nad 40 kilogramů.



Klienti si sami volí roční limity pojistného plnění, které se pohybují od 10 tisíc korun (pouze v případě kočky), resp. 15 tisíc korun, do 30 tisíc korun. V případě pojistné události pojišťovna uhradí 70 % vynaložených nákladů, u starších psů se procento hrazených nákladů s narůstajícím věkem snižuje.



Máte-li velmi mladou kočku nebo psa, využijte zajímavé nabídky pojišťovny. "Pro štěňata nebo mladé psy ve věku do tří let je pojistné sníženo až o 15 %, při sjednání pojištění pro koťata nebo mladé kočky do dvou let je pojistné nižší až o 10 %," uvedl Václav Bálek, tiskový mluvčí České pojišťovny.

Roční pojistné je stanoveno pro různé kombinace věku, hmotnosti zvířete a pojistného plnění.

vzorové příklady ročního pojistného u české pojišťovny Psi

Labradorský retrívr (do 40 kg) stáří 1 rok

Pojištění léčení s limitem 30 000 korun - roční pojistné 3 135 korun

Pojištění úhynu s limitem 15 000 korun - roční pojistné 1 485 korun

Leonberger (nad 40 kg) stáří 1 rok

Pojištění léčení s limitem 30 000 korun - roční pojistné 4 275 korun

Pojištění úhynu s limitem 15 000 korun - roční pojistné 2 138 korun

Dobrman (do 40 kg) stáří 4 roky

Pojištění léčení s limitem 30 000 korun - roční pojistné 3 300 korun

Pojištění úhynu s limitem 15 000 korun - roční pojistné 1 238 korun

Pojistné za pojištění odpovědnosti za škodu činí 150 korun ročně.



Kočky

Kočka domácí stáří < 1 rok

Pojištění léčení s limitem 30 000 korun - roční pojistné 2 430 korun

Pojištění úhynu s limitem 8 000 korun - roční pojistné 792 korun

Mainská mývalí kocour, stáří 4 roky

Pojištění léčení s limitem 30 000 korun - roční pojistné 2 700 korun

Pojištění úhynu s limitem 8 000 korun - roční pojistné 880 korun



Zdroj: Česká pojišťovna

Pejsek a kočička: pojišťovna uhradí až 120 000 korun ročně



Slavia pojišťovna pojistí jak psa, tak kočku pro případ úrazu, nemoci, úhynu i utracení. V případě psa nerozlišuje jejich původ ani rasu. Pouze u pojištění úhynu koček požadují posudek znalce a pojistí pouze čistokrevné kočky. Psi i kočky musí být starší 5 měsíců.



Roční limity pojistného plnění mohou dosáhnout výše až 120 tisíc korun, v případě veterinární péče si je klient volí sám. U pojištění úhynu zvířete souvisí limit s hodnotou zvířete. Spoluúčast chovatele zvířete je stanovena u veterinární péče na tisíc korun.



Roční pojistné roste s věkem a hmotností zvířete, např. malá kočka či pes stojí ročně od 700 korun.



Vybrané roční pojistné veterinární péče (v korunách) ve Slavia pojišťovně



Vstupní věk zvířete

(hmotnost psa) Roční limit pojistného plnění*

léčba nemocí 30 000 korun

léčba úrazů 90 000 korun Roční limit pojistného plnění

léčba nemocí 20 000 korun

léčba úrazů 60 000 korun Roční limit pojistného plnění

léčba nemocí 10 000 korun

léčba úrazů 30 000 korun kočka 2 roky 1 580 1 240 740 pes 2 roky

(do 15 kg) 2 260 1 760 1 060 pes 2 roky (do 30 kg) 3 390 2 650 1 590 pes 2 roky (do 50 kg) 4 970 3 880 2 330 pes 2 roky (nad 50 kg) 6 780 5 290 3 180 kočka 7 let 2 530 1 980 1 190 pes 7 let

(do 15 kg) 3 610 2 820 1 690 pes 7 let (do 30 kg) 5 420 4 240 2 540 pes 7 let (do 50 kg) 7 950 6 210 3 730 pes 7 let (nad 50 kg) 10 840 8 470 5 080 Poznámka: kompletní sazebník pojistného veterinární péče získáte na pobočkách Slavia pojišťovny

*hrazeno náhradní ubytování nebo náhradní péče, hledání zvířete

Zdroj: Slavia pojišťovna

Slavia pojišťovna poskytuje též výrazné slevy na pojistném, a to pro vodicí psy, asistenční, záchranářské nebo vyhledávací psy.

Chovatelé mohou k uhrazení nákladů využít i spotřebitelský úvěr

Léčení domácího zvířete se dokáže vyšplhat do vysokých částek. Například operace páteře může chovatele přijít i na 50 tisíc korun. A to je třeba připočítat i vyšetření bezprostředně operacím předcházející, například za magnetickou rezonanci či CT vyšetření zaplatíte zhruba 5 až 7 tisíc korun.



Pro financování veterinární péče mohou majitelé domácích zvířat využít i speciální spotřebitelský úvěr určený k financování veterinární péče, který nabízí společnost Home Credit. Klient si jej může sjednat ve výši od 3 tisíc korun, maximální výše je neomezená, standardně se však poskytuje do 100 tisíc korun. Splácení se pohybuje od 5 do 48 měsíců.



Home Credit v některých případech požaduje akontaci, která je podmíněna výší úvěru. "Při úvěru do 30 tisíc korun akontaci nepožadujeme, nad 30 tisíc je nutná akontace ve výši 20 %. Existují ale i akční produkty, kdy klient hradí úvěr v 10 splátkách s 10% akontací," upřesnila tisková mluvčí Home Creditu Eva Řimnáčová.





Modelové příklady pro jednotlivé výše úvěru Zákrok v ceně (v Kč) 5 000 10 000 20 000 50 000 Akontace 0 % 0 % 20 % 20 % Výše úvěru (v Kč) 5 000 10 000 16 000 40 000 Délka splácení (v měsících) 5 10 10 20 Koeficient splátky 21 % 11 % 11 % 6 % Měsíční splátka (v Kč) 1 050 1 100 1 760 2 400 RPSN 23,8 % 24,8 % 24,8 % 24,7 % Zdroj: Home Credit

Společnost klientům garantuje nulové poplatky za poskytnutí úvěru, vedení úvěrového účtu i jeho předčasné splacení.



Nabídka Home Creditu je k dispozici v partnerských veterinárních klinikách po celé republice, kde si klient úvěrovou smlouvu přímo uzavře.

"Pokud si klient sjedná u Home Creditu spotřebitelský úvěr sloužící k financování veterinární péče, je nutné jej uplatnit u jednoho z našich partnerů. Dalšími možnostmi, jak hradit nadstandardní veterinární operační zákroky, je formou hotovostního úvěru nebo platba pomocí kreditní karty, které rovněž nabízíme. V těchto případech pak není výkon operačního zákroku vázán na smluvní kliniku," doplnila Eva Řimnáčová.

Zvíře musí být jednoznačně identifikováno

Podmínkou shodnou pro všechny pojistné produkty je jednoznačná identifikace psa nebo kočky. ČP vyžaduje jejich trvalé označení tetováním či mikročipem, ČPP postačí evidence psa u příslušného obecního nebo městského úřadu. Slavia pojistí zvíře s čipem nebo s pasem zvířete v zájmovém chovu.

Pojistit mohou majitelé všechny psy nebo kočky bez rozdílu rasy, s průkazem původu i bez. Znamená to, že pojistku může mít jak kříženec, tak vítěz mezinárodních soutěží. Pouze při sjednání pojištění uhynutí nebo utracení vyžadují v České pojišťovně jako podmínku průkaz původu zvířete a ve Slavia pojišťovně u pojištění úhynu kočky pojistí jen čistokrevné zvíře.

Z pojištění jsou vyloučena chronická onemocnění

Majitelé musí počítat s různými omezeními pro pojištění léčení nemoci nebo úrazu. Z pojištění jsou vyloučeny například úrazy, které zvířeti vznikly v důsledku porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání; dále onemocnění v důsledku dědičných nemocí, vývojových či vrozených vad nebo chronická onemocnění. Také nadváha zvířete, tedy odchylka proti standardní hmotnosti plemene, kterou posoudí veterinář, může být posouzena jako výluka z pojištění a zvíře vám pojišťovna nepojistí.

Chovatelé mají o pojištění zájem

I přesto, že produkt je na trhu pouze krátce, pojišťovny o něj zaznamenaly zájem ze strany majitelů psů nebo koček. Česká pojišťovna v roce 2008 uzavřela více než dva tisíce pojistných smluv. Také v České podnikatelské pojišťovně chovatelé své psy často pojišťují. "Od uvedení produktu do prodeje jsme zaznamenali velký zájem, který přetrvává. V současné době je přírůstek několik desítek smluv měsíčně," uvedla tisková mluvčí pojišťovny Renata Svobodová.



I zástupce Slavia pojišťovny, produktový manažer Pavel Hrabák, potvrdil růst zájmu o jejich pojistný produkt a zároveň dodal: "Své psy má u Slavia pojišťovny pojištěné například Horská služba."