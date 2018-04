Sešup jako po skluzavce

Doslova kolaps zažily minulý týden akcie společnosti České radiokomunikace (ČRa) poté, co agentura Reuters přinesla zprávu, že zájemci o privatizaci tohoto podniku předložili vládě velmi nízké nabídky. Přibližně 600 Kč na akcii, které nabídly společnosti TeleDanmark a Crown Castle International (každá podala nabídku zvlášť) bylo vskutku velmi negativním překvapením. Většina odborníků totiž odhadovala, že cena by se měla pohybovat minimálně kolem tisícikorunové hranice a to i po předpokládané tučné dividendě (320 Kč), která by měla být vyplacena už nyní na jaře.

Ještě v polovině ledna se akcie ČRa dotýkaly hladiny 1400 Kč. Během posledních dvou měsíců ztratily více než 40% své hodnoty a v současnosti se jejich cena pohybuje na hranici 820 Kč. To, kterou cestou se vydají v nejbližší budoucnosti, závisí do značné míry na rozhodnutí zda privatizaci zastavit či nikoli.

Míč je na straně státu

V opravdu nezáviděníhodné pozici je vláda. Buď celou privatizaci pozastaví, řekne zájemcům: je nám líto, ale to je i pro nás málo, anebo zatne zuby a se slovy: my ty peníze stejně potřebujeme, kývne na nabídku TeleDanmarku (protože z těch dvou nabídek byla o něco málo vyšší).

V případě dočasného zastavení privatizace by se nabízelo hned několik variant dalšího vývoje. Vláda může privatizaci odložit o rok nebo dva s tím, že bude věřit, že po této době by k prodeji došlo za mnohem výhodnějších podmínek než nyní. Nebo se naopak může odhodlat k radikálnímu řezu, společnost rozdělit a prodat zvlášť, opět v dobré víře ohledně budoucího výnosu. Je však velmi diskutabilní, který krok by prospěl akcionářům více.

Pokud naopak vláda usoudí, že peníze potřebuje celkem rychle, mohla by rezignovaně mávnout rukou a svůj podíl prodat. Vzhledem k dosavadnímu stylu vládnutí to lze dokonce i očekávat. Na druhou stranu, přijít pravděpodobně o několik miliard (5-6) z potenciálního výnosu v budoucnu, to bude před opozičními politiky zřejmě jen stěží obhajitelné.

A jak vidí celou situaci přední analytici?

Všichni bez vyjímky jsou z předložených nabídek rozčarováni a zklamáni. Na druhou stranu však například Pavel Švarc z Atlantiku FT soudí, že TeleDanmark si byl zřejmě vědom své pozice, a proto si takovou nabídku dovolil. Podle něj by stát v současnosti neměl České radiokomunikace prodávat, protože nyní již k privatizaci chybí urgentní důvod. Obě hlavní dceřinné společnosti – Contactel a RadioMobil – již své strategické partnery mají a v ostatních aktivitách mateřské společnosti si vcelku dobře vedou její stávající manažeři. Navíc vzhledem k tak nízké nabídce by měl stát s prodejem rozhodně vyčkat. Pokud stát ČRa prodá, je zde podle Pavla Švarce riziko, že by TeleDanmark prodal zbývající podíl ČRa v RadioMobilu a připravil by tak akcionáře o možnost podílet se na ziscích z růstového odvětví mobilních telefonů.

Ondřej Daťka z Patria Finance sice akcie považuje v současnosti za podhodnocené, nevidí však v krátkém období žádný významnější impuls, který by je posunul směrem vzhůru. Dlouhodobě však této akcií předpovídá návrat nad hranici 1 000 Kč. Upozorňuje však, že cena akcií bude rovněž odrážet vývoj telekomunikačních titulů v Evropě.

I Miroslava Nosála z Merrill Lynch nízká nabídka překvapila. Podle něj stále existuje riziko, že by se vláda mohla rozhodnout za tuto cenu svůj podíl v ČRa neprodat. Současná cena je dle jeho mínění velmi nízká a neodráží podle hodnotu společnosti: „39% podíl v RadioMobilu má vyšší hodnotu než je cena (po odečtení dividendy)“.

A jak byste poradili vládě Vy? Prodat, či neprodat? A co mají podle Vás dělat malí akcionáři? Vyčkat nebo se raději poohlédnout někde jinde?