Šetřete čas! Pracujte doma

Homeworking znamená práce z domova. Některé profese jsou pro něj přímo stvořené. Navíc se při něm lze vyhnout zdlouhavému cestování do zaměstnání. Ušetříte čas i peníze za dopravu. Abyste však mohli být na zaměstnavateli takto nezávislí, musíte mít doma potřebné vybavení.



Položili jste si už někdy otázku, co všechno jste ochotni podstoupit kvůli zaměstnání? Nejspíš ano. Najít odpovídající, dobře placené místo není nijak snadné, a tak je řada z nás ochotna podstoupit každodenní náročné dojíždění, zvýšené finanční náklady, ale také problémy s narušením běžného chodu rodiny.

Dojíždějící zaměstnanci, kteří po dvouhodinovém kodrcání v dopravních prostředcích potřebují minimálně další hodinu, aby se vzpamatovali, či vystresované matky utápějící se v myšlenkách na opuštěné děti místo v pracovních úkolech, svému chlebodárci rozhodně štěstí nepřinesou. Jako jedno z vhodných řešení se nabízí tzv. homeworking neboli práce doma. Jediné, co je třeba brát v úvahu, je domácí počítač pracovníka a připojení k internetu. Ale řada firem, které umožňují tento druh práce, nejenže zapůjčí vhodný počítač, ale umožní také internetové připojení s firmou, případně dalšími spolupracujícími subjekty. Ne každý takový pracovník však musí být nutně připojen k internetu 24 hodin denně. Někdo pracuje zcela "off-line" a odevzdává práci buď na přenosovém médiu, nebo ji zasílá e-mailem.



Se šéfem na mailu





"Doma mám velmi dobře vybavený počítač, a tak mi zaměstnavatel hradí pouze pevné připojení," říká Marta Dvořáková, která pracuje ve středně velké potravinářské firmě jako grafička. Bydlí v malém městě, má dvě děti a její každodenní kontakt se zaměstnavatelem se odehrává přes e-maily. Přibližně jednou za deset dní jezdí do firmy na porady a osobně dohlíží na průběh výroby svých "nápadů". "Jednou za čas mi babičky nebo sousedka pohlídají děti, mně odpadlo každodenní více než hodinové dojíždění. Mám tedy víc času na vlastní práci, nemusím se bát o děti, odpadla mi řada finančních nákladů a prožívám daleko menší stres než dříve."



Důležité jsou výsledky



V případě zaměstnavatele lze jednoznačně hovořit o snížení nákladů na zaměstnance. "Nepochybně, a to i přes investici do připojení," souhlasí šéf grafičky Marty. Nelze opominout ani efektivnější využití jeho potenciálu. "Určitě," přidává se Jaroslav Hořánek, majitel počítačové firmy: "Se svými zaměstnanci poskytuji společnostem čtyřiadvacetihodinový servis v oblasti počítačových technologií. A protože moji spolupracovníci nemusí každý den dojíždět do firmy, zvládnou vyřídit daleko víc pracovních úkolů, než kolik by jich zvládli, kdyby museli celý den sedět v centrále. Pro mne jsou důležité výsledky, ne to, že zde zaměstnanec každý den pilně sedí."

Kdo to zvládne?



"Tento styl práce zvládne každý, kdo je schopen vytvořit si časový plán a také ho plnit," říká psycholožka Marta Boučková. "Pokud má dotyčný zaměstnanec vhodné domácí podmínky, může být jeho práce daleko efektivnější než ta, kterou vykonává na pracovišti, protože prázdný byt bývá tím nejklidnějším místem na světě. Ale pozor na nebezpečí v podobě drobných domácích úkonů," varuje Marta Boučková. "Například 'jenom' dát prádlo do pračky, 'jenom' ho vyndat a pověsit, 'jenom' hodit maso do hrnce... Tahle 'jenom' se mohou nakumulovat do půlky pracovního dne a až příliš pozdě zjistíte, že jste na práci pro firmu vlastně ani nesáhli. Stejně mohou dopadnout i ti, kteří doma nikdy nepracovali. Takoví lidé mívají tendenci vnímat pracovní den jako den pracovního volna, ve kterém se dá udělat spousta domácích prací."



Do firmy jednou týdně



Někteří lidé mohou při tomto způsobu práce pociťovat ztrátu kontaktu s lidmi. "Zaměstnanec, který pracuje jako homeworker, velmi brzy zjistí, zda se mu v takovém systému pracuje lépe a efektivněji, než kdyby každý den seděl v kanceláři svého zaměstnavatele. Od toho se pak odvíjí případná obava ze ztráty kontaktu s lidmi." A co kolegiální vazby? "Ty by se v zásadě neměly změnit. Snad jen v případě výjimky, kdy jeden zaměstnanec tuto možnost dostane a druhý ne - přitom budou oba dělat stejnou práci. Problém může nastat také v případě, kdy kolega nebude svou činnost doma zvládat a tím zkomplikuje práci ostatních," dodává Boučková. Práce doma samozřejmě nevyhovuje každému. Nicméně existují povolání, která jsou pro homeworking naprosto ideální. Jde převážně o samostatnou práci, ve které se zpracovávají data, informace a podobně. Můžeme sem zařadit například překladatele, redaktory, spisovatele, grafiky, účetní, obchodníky, programátory nebo architekty.



Práce v terénu



Podobná práce, která se vykonává mimo kancelář, i když ne přímo doma, může mít označení - teleworking. V tomto případě jde o způsob provádění práce prostřednictvím telekomunikačních technologií. Jako teleworker může pracovat například manažer, který se pohybuje v terénu u zákazníků a obchodních partnerů a s mateřskou firmou komunikuje pomocí přenosových technologií. Stanislav Horák z německé strojírenské firmy pracuje v rámci celé Evropy. "Jsem na jednání se zákazníkem například ve Španělsku a během obchodní schůzky dojde ke změně předběžné dohody. Díky dokonalému komunikačnímu vybavení mohu celou situaci zkonzultovat s nadřízeným nebo například zjistit, zda pokryjeme zvýšené objednávky, a to téměř okamžitě. Nemusím zbytečně zajíždět do firmy, takže ušetřím čas a svému zaměstnavateli peníze."



Kdo může pracovat z domu?



- Překladatelé

- Redaktoři

- Spisovatelé

- Grafici

- Účetní

- Obchodníci

- Programátoři

- Architekti