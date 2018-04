Šetřete: jak platit na daních méně

Jak to udělat, aby byly daně co nejmenší? Podnikatelé mají k jejich snížení větší prostor, odečítají z příjmů veškeré náklady související s firmou, případně paušální částku. Své možnosti však mají i zaměstnanci. Až do minulého roku museli všichni, kdo si chtěli snížit daně o úroky z hypotéky, podávat sami daňové přiznání. I přesto, že byli jen zaměstnaní bez vedlejších příjmů a daně za ně vyřizovala mzdová účtárna. Letos už to dělat nemusí, hypoteční úroky za ně započítá zaměstnavatel. Tedy za předpokladu, že ho o to do 15. února požádali. „Pokud jste na to zapomněli, nic není ztraceno,“ upozorňuje daňová poradkyně Alena Foukalová. „Podáte přiznání sami,“ dodává.

Nové slevy

Daně si letos nově snížíte i o slevy, které nahradily dosavadní nezdanitelné části daně. Zatímco loni jste v daňovém přiznání ještě odečítali z daňového základu například 38 040 „na poplatníka“, letos si snížíte přímo daň o 7200 korun. Stejně tak slevy nahradily i nezdanitelné části na manžela/manželku s nízkými příjmy, na studium či invaliditu. Díky této změně ušetří především lidé s nižšími a středními příjmy.

Za pojištění odečtete maximálně 12 tisíc

Abyste si mohli odečítat platby životní pojišťovně, musíte uzavřít kapitálovou nebo důchodovou životní pojistku minimálně na pět let, tak aby trvala nejméně do vašich 60 let. Potom si můžete odečíst ročně až 12 tisíc korun z daňového základu. Pokud spoříte v penzijním fondu, uplatnit můžete až sumu, která přesahuje 500 korun měsíčně. Teprve o tuto částku si totiž můžete snížit daňový základ. Protože si můžete odečíst maximálně 12 tisíc korun ročně, nejvýhodnější je spořit 1500 korun měsíčně. Daně vám zmenší i úroky z úvěrů od stavebního spoření nebo hypotéky, a to až do výše 300 tisíc korun za rok.

Charita se počítá

I dobročinnost se promítne do daní. Nejjednodušší je darovat peníze charitativnímu kontu, případně přímo organizaci. Úprava v zákoně umožnila věnovat finanční prostředky nebo dar i jednotlivé fyzické osobě. Odečíst si můžete částku od dvou do deseti procent daňového základu, minimálně však tisíc korun. Doklad o daru sice nemusíte přikládat k daňovému přiznání, ale schovejte si ho pro případnou kontrolu z finančního úřadu. Pokud posíláte peníze dobročinnému kontu, měl by stačit výpis z účtu nebo ústřižek složenky. Věnujete-li věcný dar, pořiďte o tom smlouvu či potvrzení, že jste dar předali. Za příspěvek na dobročinné účely se považuje i bezplatné darování krve.

Nezapomeňte na doklady

Na poslední straně daňového přiznání je výčet příloh daňového přiznání. Kromě těch, které jsou součástí formuláře, musíte přiložit i další, které získáte například od zaměstnavatele, pojišťovny či penzijního fondu. Většina institucí vám potvrzení o platbách pošle automaticky na počátku roku. Podáváte-li přiznání společně s manželem, příslušná potvrzení musí být v obou přiznáních. Originál u toho, ke kterému se vztahuje (doklad o studiu dětí u toho, kdo uplatňuje slevu) a kopie u partnera.

DAŇOVÉ FORMULÁŘE ONLINE: STAHUJTE ZDE

Opět vám pomáháme s daněmi

Alena Foukalová doporučuje přidat k přiznání i další dokumenty, které zde nejsou výslovně uvedeny. Přestože by měl finančnímu úřadu stačit váš podpis, kterým na poslední straně stvrzujete pravdivost všech údajů, může úřad několik dní před vypršením lhůty pro vrácení přeplatku na dani poslat výzvu, abyste doložili některé skutečnosti. „Kvůli tomu se pak může protáhnout vrácení daňového přeplatku třeba i o několik měsíců,“ upozorňuje Foukalová.

Udělejte si kopie

Potíž bývá i s doklady o nákupu zboží. Ty sice k daňovému přiznání přikládat nemusíte, ale kontrola z finančního úřadu je může chtít vidět. Problémové jsou zejména účtenky na termopapíru, které časem vyblednou. Udělejte si kopie a schovejte je spolu s originálem. Na každém paragonu by měl být název firmy, IČO a adresa. Na účtence by nemělo chybět ani celé datum a podpis prodávajícího a jasný popis služby nebo zboží, za které jste platili. Pokud si například pořizujete do firmy mýdlo a ručníky, měly by být vypsány na účtence. Označení „hygienické prostředky“ úřadu stačit nemusí. Co když jste si koupili aviváž, kterou vaše firma vůbec nepotřebuje?

Z čeho daně neplatíte

Během roku můžete přijít k penězům, které nemusíte zahrnovat do příjmů, z nichž budete platit daň. To, že jsou to příjmy nepodléhající dani, však neznamená, že vám při vyplňování růžových formulářů nezamotají hlavu. A ačkoliv z dávek neplatíte daň, některé se za příjem považují a některé ne.

Dávky, které se nezahrnují do příjmu (a jejich příjemci nemusí sledovat hranici 38 040 korun, aby mohli zůstat vyživovanou osobou)

přídavky na dítě, sociální příplatky, příspěvek na bydlení, rodičovský příspěvek, příspěvek na školní pomůcky, zaopatřovací příspěvek, dávky pěstounské péče, porodné, pohřebné

Dávky, které se do příjmu zahrnují (a ti, kdo dostanou dohromady víc než 38 040 korun, nejsou vyživovanou osobou, i když z těchto dávek neplatí daň)

peněžitá podpora v nezaměstnanosti, nemocenská, mateřská, invalidní důchod, starobní důchod (pokud je starobní důchod vyšší než 198 tisíc za rok, z částky, která tuto hranici přesahuje, se daň z příjmu platí)

Z ostatních peněz, které jste si vydělali, platíte daň a jsou započítávány jako příjem. I zde však platí výjimky. Podávat daňové přiznání nemusíte, pokud