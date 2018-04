Šetříme: Výběrem nesprávného bankomatu můžete přijít o tisíce ročně

Kolik stojí výběr z bankomatů Air Bank (24) vlastní 0 Kč

cizí 0 Kč (Velký tarif), 25 Kč (Malý tarif),

cizina: v EU 25 Kč (Malý tarif), 0 Kč (Velký tarif), mimo EU 200 Kč (oba tarify) Citibank vlastní: od 5. výběru 29,90 Kč (Citikonto Plus), 0 Kč (Citygold)

cizí: od 5. výběru 29,90 (Citikonto Plus), 0 Kč (Citygold)

cizina: 29,90 Kč Česká spořitelna (1 320) vlastní: 6 Kč

cizí: 40 Kč

cizina: 6 Kč (v Erste Group), 125 Kč Pozn.: Jednou z volitelných služeb Osobního účtu ČS jsou také všechny výběry z bankomatů ČS zdarma ČSOB (826) vlastní: 6 Kč

cizí: 30 Kč

cizina: 80 Kč + 0,5 % Equa (nemají vlastní) jakýkoliv cizí: 9 Kč

cizina: 9 Kč Fio (77) vlastní: 0 Kč (10 výběrů), od 11. výběru 6 Kč

cizí: 6 Kč (bankomaty ČSOB), 30 Kč (ostatní bankomaty)

cizina: 80 Kč + 0,5 % GE Money Bank (691) vlastní: 0 Kč (vybraná konta), 15 Kč (Genius Start)

cizí: 40 Kč

cizina: 0,5% + 100 Kč Komerční banka (690) vlastní: 5 Kč

cizí: 35 Kč

cizina: 1%, min. 100 Kč Pozn.: Při využití konceptu MojeOdměny lze získat všechny výběry z bankomatů KB zdarma (1 platba kartou u obchodníků=1 výběr debetní kartou z bankomatu KB zdarma) LBBW (nemají vlastní) vlastní: 6,50 Kč

cizí: 6,50 Kč

cizina: 2,5 %, min. 80 Kč mBank (nemají vlastní) vlastní: 0 či 9 Kč dle útraty nebo 35 Kč za každý 4. výběr v měsíci bez ohledu na útratu. (1 výběr zdarma při útratě kartou u obchodníků 2 000 - 2 999 Kč, 2 výběry zdarma při útratě 3 000 - 3 999 Kč a 3 výběry zdarma při útratě nad 4 000 Kč) cizina: 35 Kč při výběru do 2 500 Kč, 0 Kč při výběru nad 2 500 Kč Poštovní spořitelna (826) vlastní: 5 Kč

cizí: 26 Kč

cizina: 80 Kč + 0,5 % Raiffeisenbank (130) vlastní: 9,90 Kč (od 3. výběru)

cizí: 9,90 Kč

cizina: 100 Kč + 0,5 % z vybírané částky UniCreditBank (157) vlastní: 5 Kč

cizí: 30 Kč

cizina: 5 Kč v síti UniCredit, jinak 100 Kč + 0,5 % z vybírané částky Volksbank (30) vlastní: 4 Kč

cizí: 8 Kč (ČSOB), 35 Kč

cizina: 75 + 0,5 % z vybírané částky (29 Kč - Holiday karta) Zuno vlastní: 18 Kč (Raiffeisenbank, Účet za 0 Kč)

cizí: 38 Kč (Účet za 0 Kč)

cizina: 80 Kč Poznámka: ceny za výběry debetní kartou, v závorce počet bankomatů Zdroj: Banky