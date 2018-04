Šetříme. Udělejte si inventuru ve svých financích

V počítání pomůže naše kalkulačka Můžete si ji stáhnout do počítače, postupně vyplňovat a ona vám bude průběžně počítat a ukazovat, jak na tom jste (soubor.xls pro Excel). Návod na vyplnění: Do kolonek Příjmy napište svůj výdělek, pokud jich máte v jednom řádku víc, částku sečtěte. Případně zapište na začátku = a částky se znaménkem +.

Výdaje jsme rozdělili na dva sloupce. Nejprve do prvního sloupce napište částku, kterou předpokládáte, a do druhého sloupce pak vypisujte během měsíce skutečné sumy (podle výpisu, potvrzení, složenek, pokladních ústřižků). Můžete je zapisovat postupně tak, že na začátku zapíšete znaménko = a mezi jednotlivé částky pak znaménko +. Ve třetím sloupci se vám budou čísla sama sčítat. Se znaménkem minus budou tam, kde bude váš odhad vyšší než skutečnost.

Pod jednotlivými sloupci najdete součet .

Výrazy označené hvězdičkou jsou takové výdaje, které většinou nemáte každý měsíc, částku budete muset rozdělit (když platíte jednou ročně, vydělte ji 12, když čtvrtletně, tak třemi, a podobně).

Snažili jsme se do tabulky uvést co největší škálu výdajů, je však možné, že u vás doma najdete i jiné. Pak máte dvě možnosti - buď do tabulky vložíte nový řádek, nebo částky připočtete k podobnému výdaji.

A úplně dole v porovnání najdete výsledek (porovnávají se příjmy a skutečné výdaje), tedy částku, která vám po zaplacení všeho potřebného zbude - to v případě, že bude kladná. Pokud má znaménko záporné, znamená to, že jsou vaše výdaje vyšší než příjmy. Pak vám nezbude nic jiného než někde ubrat. Nejsnazší to bude v barevně označených polích.