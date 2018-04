Severní Čechy

To, zda a jak se budou ceny nemovitostí měnit, závisí nejvíce na rozvoji pracovních příležitostí v jednotlivých místech. V současné době je jich víc na Jablonecku a Liberecku, proto jsou tam ceny nemovitostí o dost vyšší než na Ústecku či Chomutovsku.

Vliv povodní: Ceny nemovitostí u vody poklesly až o dvacet procent a mohly by být do budoucna dobrou investicí. Podle realitních makléřů jsou naopak domy na kopcích dražší než před povodní. Po povodních stoupl zájem o nemovitosti v bezpečných oblastech, domy u řek se tak podle názorů pracovníků z realitních kanceláří budou dlouho držet na okraji zájmu. Navíc například u zatopených domů v Hřensku dá až zima konečnou odpověď na to, které z nich budou dál obyvatelné.

Vstup do EU: Mírný vliv na růst cen by mohl mít zájem německých podnikatelů investovat v Česku do nemovitostí.

