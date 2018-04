Severní Morava

Ceny na Šumpersku a Jesenicku snižuje nedostatečná dopravní infrastruktura. Dobré spojení naopak zvyšuje ceny nemovitostí v Prostějově, na nižších cenách v Přerově se podepisuje vedle horšího dopravního spojení také umístění chemických závodů.

Vliv průmyslových zón: poptávka po bydlení ani ceny bydlení v průmyslové zóně Hranic na Moravě výrazně nevzrostly, na rozdíl od Krnova, kde chystaná průmyslová zóna zapříčinila nárůst cen bytů. Hlavní vlna cenového růstu na Krnovsku se čeká v horizontu tří až pěti let.

Vliv vstupu do EU: do EU vstoupíme shodně s Polskem, kde jsou ceny bytů vyšší než v tuzemsku. Například v Krakově jsou ceny až šestinásobně vyšší než v Ostravě, a to by mohlo zapříčinit vyšší poptávku po bydlení a nárůst cen nemovitostí.