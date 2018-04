Sex táhne víc než peníze

Jedno z nejnavštěvovanějších míst českého internetu, server Seznamka.cz, znají prakticky všichni uživatelé Internetu. Málokterý uživatel se však k Seznamce hrdě hlásí, snad proto, že seznamování přes inzerát je pořád tak trochu zvláštní... A to i přesto, že celkový počet návštěvníků Seznamky suverénně převyšuje počet uživatelů všech finančních serverů dohromady. Prostě sex táhne pořád víc, než peníze.

V internetových firmách najdeme málo žen, o jejich vedení ani nemluvě. Nejen proto možná překvapí, že v čele Seznamky stojí Roxana Báťková, na první pohled mladá křehká žena, na pohled druhý tvrdá obchodnice. Poněkud zkomercionalizovaný svátek sv. Valentýna je ideální příležitostí pro malý rozhovor, který Vám dnes přinášíme. A pokud chcete Roxanu poznat osobně, zveme Vás na Valentýnskou party Seznamky do klubu Mecca, kterou Fincentrum také spolupořádá.

Mnoho Čechů si myslí, že seznamování přes Seznamku je tak trochu poslední šance. S tím asi nebudete souhlasit…

Většina našich návštěvníků se chodí na Seznamku bavit. Ale pozor. Nemyslím to v negativním slova smyslu. Je to příležitost komunikovat. A komunikace je zábava. V anonymním prostředí internetu o to přitažlivější. Seznamka není poslední možnost jak se seznámit – je to alternativa. A velice úspěšná. Máme stovky ohlasů od uživatelů, kteří se přes Seznamku našli a víme o několika desítkách sezdaných párů.

Kdo vlastně navštěvuje Seznamku a kolik odpovědí mohu očekávat, když si podám inzerát?

Měsíčně navštíví Seznamku více než 300 000 lidí. Dvě třetiny návštěvníků jsou muži, jedna třetina ženy. Z toho tvoří 4 % gayové a lesbičky, což odpovídá jejich zastoupení v české populaci. Pokud si inzerát podá žena, může očekávat zhruba 38 odpovědí. Muži jsou na tom mnohem hůř. Na jeden inzerát dostanou v průměru 3 odpovědi. Ženy berou seznámení mnohem vážněji než muži. Touhy, které muži v inzerátech někdy ventilují, jsou často na hranici toho, k čemu by se kdy která ze žen přiznala.

Proč podle Vás podávají inzeráty víc muži než ženy?

Mužů je na internetu víc. Z toho pak druhotně vyplývá to, že ženy mají větší možnost v inzerátech listovat a nemají potřebu podávat víc než jeden inzerát. Roli však zde sehrává také kulturní tradice, podle které má být tím iniciativním muž. Kdo ví, jak by to fungovalo v matriarchální společnosti?

Z dotazníků na Rande.cz usuzuji, že své uživatele máte doslova přečtené. Můžete nám o nich prozradit něco zajímavého, či dokonce pikantního?

Jsou to normální lidé odpovídající Gaussově křivce. Mají nadprůměrné vzdělání a dobré povolání, což vyplývá ze stavu českého internetu obecně. O návštěvnících víme i číslo jejich bot a není to myšleno jako přirovnání. Tak například, 68 % žen má velikost nohy mezi číslem 37 a 39. To ale asi nepokládáte za dost pikantní, tak třeba z jiné kategorie. 83 % uživatelů Rande miluje orální sex. Víme taky, že 23 % uživatelů sleduje ČT1. Kde jinde byste získal informaci o tom, kolik diváků České televize miluje orální sex?

Seznamka je bezesporu nejznámějším serverem vaší společnosti, vaše aktivity jsou však mnohem širší…

Provozujeme dvě skupiny produktů – servery pro řádkovou inzerci ( a www.seznamka.cz, , www.brankybody.cz, slovenská seznamka www.randenie.cz. Obě skupiny se chystáme v prvním pololetí letošního roku rozšířit o další. Jelikož se na českém internetu stále nepodařilo vybudovat kvalitní zábavní portál, plánujeme aktivity rozšířit i do této oblasti. Také bychom si rádi zachovali první pozici v oblasti řádkové inzerce, kterou dnes máme a jak kvalitativně, tak i kvantitativně, zvedli její úroveň.

Finančníky zajímají vždy čísla. Můžete odhadnout, kolik uživatelů v průměru serverem Seznamka projde?

Servery společnosti projde měsíčně přes 350 000 lidí a shlédnou kolem 14 milionů stránek.

Proč je podle Vás Seznamka – de facto monopol ve své oblasti – tak úspěšná?

Seznamka.cz je jednak skvělou doménou, jednak se nesnaží být přehlídkou technických dovedností programátorů, ale spíše uživatelsky lehce ovladatelným a přátelským systémem. Seznamování nemusí být křečovitým lovením příslušníků opačného pohlaví. Kdo vyzkoušel Rande.cz, pochopí, jak zábavné může seznamování být. Seznamování přes internet je zábavou, proto zájem o něj je nesrovnatelně větší než o seznamování prostřednictvím kamenných seznamovacích agentur.

Seznamku živí především příjmy z reklamy. Proč by inzerenti měli na Seznamce či Rande inzerovat?

Často se potýkám s předsudky inzerentů, kteří odmítají na Seznamce a na Rande inzerovat. Na internetu jsou však obecně lidé, kteří jsou vzdělanější než ti, co tam nejsou. Jsou tam ti, kdo pracují s počítačem a tudíž budou mít kvalifikovanější a lépe situované zaměstnání. A jsou bohatší, protože mají počítač a internet i doma. Naši uživatelé nejsou jiní. Takže často jde jen o přílišnou konzervativnost ze strany přímých klientů a strach mediálních plánovačů klienta přesvědčovat, aby inzeroval na Seznamce. Je jednodušší prodat server o financích – vždyť kdo by pochyboval, že na server o penězích chodí ti bohatí. Ale spotřebitelské výzkumy jasně tvrdí, že na reklamu je nejvíce citlivá střední třída a ta také utrácí mnohem více, dokonce i za luxusní zboží. Možná, že na Seznamce nenatrefíte na ředitele banky (možná!*), ale určitě tam naleznete spotřebitele, kteří se neliší od jiných na českém internetu. Statistiky úspěšnosti kampaní navíc jasně říkají, že naše servery mají vyšší click rate, než řada jiných. Vysoká návštěvnost serveru znamená dostatek reklamního prostoru, což nám umožňuje držet ceny inzerce níže než konkurence.

* Pozn. Fincentrum: Dle našeho malého průzkumu jsou častými návštěvníky Seznamky také dobře situovaní finančníci a top manažeři.

Dnes večer v klubu Mecca pořádáte ve spolupráci s dalšími velkými českými servery Valentýnskou party Seznamky. Na co se mohou návštěvníci těšit?

Valentýnský večer v klubu Mecca byl myšlen především jako vtipný pokus seznámit dohromady uživatele několika českých internetových serverů. Zejména mezi portály vládne v Čechách silná řevnivost, proč by se ale neměli mít rádi uživatelé těchto serverů navzájem?

Kdy všechno vypukne?

Akce začíná ve 21:00 v klubu

Děkuji za rozhovor,

Těšíme se večer v Mecce na shledanou.