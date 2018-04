Sex v práci se může vymstít

Uspěchaný a upracovaný trend dnešní doby kamsi vytlačil příležitosti k seznámení. Fakt, že v práci trávíme jednu třetinu dne, kterou občas protáhneme do pozdního večera, nás vybízí poohlížet se po partnerovi či partnerce právě v zaměstnání.



Můžeme si projevem náklonnosti k opačnému pohlaví na pracovišti přivodit problémy, nebo je to bez rizika? "Kdyby milenecké vztahy byly závaznou překážkou v práci, fluktuace bude daleko vyšší," říká Petr Weiss z pražského sexuologického ústavu. "Daleko větší problém vidím v období po ukončení vztahu. V naprosté většině případů jde totiž o rozchody nerovné, tedy jeden partner chce konec vztahu, druhý ne. Málokdy se oba dohodnou. A v situaci, kdy jsou spolu na jednom pracovišti, mohou nastat vážné komplikace," vysvětluje.

Co je v domě, není pro mě

Je na každém člověku, zda se rozhodne vstoupit do mileneckého vztahu s kolegou či kolegyní na pracovišti. Ale pokud takový krok učiní, měl by si předem ujasnit všechny možné následky. Na to však právě zamilovaní myslí ze všeho nejméně.

Při vztazích na pracovišti, které přerostly únosnou míru kamarádství a přehouply se do milenecké polohy, často ohrožujeme nejenom sebe a své okolí, ale také svého partnera. Nevěříte? "Zamiloval jsem se do své kolegyně," říká pan Jiří, podnikatel v oboru informačních technologií. "Nějakou dobu bylo všechno v pohodě. Ale po čase si mě kolegové začali dobírat. I mou přítelkyni. Situace se vyostřovala." Netrvalo dlouho a dvojice se stala cílem zesměšňování a vydírání v podobě pracovních požadavků ze strany kolegů. Nakonec oba raději dali výpověď. "Kdybych se příště dostal do stejné situace, raději se budu držet hesla: Co je v domě, není pro mě. Za ty nervy to totiž vůbec nestojí."

Miluj bližního svého

Existují firmy rodinného typu, kde jsou pracovní vztahy mezi zaměstnanci podloženy osobními vazbami a kde se prosazuje myšlenka, že milostné vztahy na pracovišti ulehčují komunikaci mezi kolegy, a dokonce zvyšují produktivitu práce. A někdy to i vychází. Pan Janák vlastní se svou sestrou malé bistro. Oba si našli v práci partnery. "Nejenže se těším do práce," říká pan Jandák, "ale dokonce lépe vycházím i se sestrou. Všechno funguje, jak má. Pocit, že se můžeme plně spolehnout jeden na druhého, je k nezaplacení."



Milenecký vztah se nesmí později překlopit do svého protikladu -nenávisti. Je totiž známo, že zaměstnanec, který cítí zlobu nebo nenávist vůči kolegovi či kolegyni, stráví až 50 procent své pracovní doby tím, že vymýšlí, jak se mu pomstí nebo jak se mu alespoň vyhne. Stručně řečeno - pletichaří, ale to znamená zhoršení vztahů a pro firmu i ztrátu.

Běda, jestli mi dáš kopačky

Dávám výpověď. Nevážíte si mě

Více čtěte ZDE .

Č

Nevadí mi 40,3 %

Mohou komplikovat soužití kolektivu 28,4 %

Pomáhají k lepším výkonům 5,4 %

Pro mě nepřijatelné 25,9 %

Není nijak neobvyklé, že nadřízený naváže vztah se svou podřízenou a naopak. Dokonce v tom nemusí být ani žádný prospěch. Zkrátka se "jenom" krásná slečna sekretářka zamilovala do ředitele, šarmantního staršího muže, který je pro ni bohem, protože něco umí, něco dokázal.A ředitel, šarmantní starší muž, zas nezůstal chladný k ladným křivkám své podřízené a imponuje mu, že dostal přednost před jejími vrstevníky. Leč ouha, city se mohou vytratit a rozčarovaný nadřízený začne svou podřízenou milenku lehce vydírat. Počáteční euforie v podobě nových zážitků či případných protekcí nebo jiných výhod, zasazená do prostředí konkurence, závisti a intrik okolí, se tak často obrací v jeden velký průšvih.

Měl/a jste někdy poměr s kolegou/kolegyní?