Sexuální harašení se práci nevyhýbá

Český pojem sexuální harašení, pod nímž si většina lidí představí neškodné dvojsmyslné vtípky či narážky, je významově odlišný od amerického sexual harassment. Ten znamená doslova sexuální obtěžování. "Za ně lze považovat situace, kdy je někdo vystaven nechtěnému sexuálnímu zájmu nebo chování ze strany někoho jiného," vysvětluje právník Oldřich Choděra. V zaměstnání to bývá zneužití vztahu nadřízenosti a podřízenosti k vymáhání sexuálních úkonů.



Erotické žerty Čechům nevadí



Česká společnost nepovažuje sexuální obtěžování za příliš závažný společenský problém. Tvrdí to výzkum společnosti GfK Praha, uskutečněný v únoru na vzorku 1000 lidí. Ačkoli si více než dvě pětiny dotázaných myslí, že případů sexuálního obtěžování přibývá, vlastní zkušenost s ním má necelá desetina. Častěji se terčem sexuálního obtěžování stávají ženy než muži (v poměru 7:2), rozvedení a mladí lidé ve věku 19 až 35 let. S nejzávažnější formou obtěžování - vymáháním sexuálního styku pod hrozbou finančního postihu nebo propuštění z práce - se setkala necelá

Sexuální obtěžování a paragrafy * Zákoník práce - ukládá v § 74 vedoucím zaměstnancům povinnost vytvářet příznivé pracovní podmínky atd. V § 7 se mimo jiné stanoví, že nikdo nesmí výkonu práv a povinností zneužívat k ponižování lidské důstojnosti účastníka pracovněprávního vztahu. Za ponižování se pokládá i nežádoucí chování sexuální povahy na pracovišti, které je nevítané, nevhodné nebo urážlivé nebo které může být vnímáno jako podmínka pro rozhodnutí, která ovlivňují výkon práv a povinností na pracovišti.

* Občanský zákoník - podle § 11 má fyzická osoba právo na ochranu své osobnosti, zejména života a zdraví, občanské cti a lidské důstojnosti, jakož i soukromí, svého jména a projevů osobní povahy.

* Evropská sociální charta - je pro Českou republiku závazná v pracovněprávní oblasti. V čl. 26 se přímo zabývá sexuálním obtěžováním na pracovišti s cílem zajistit účinné uplatnění práva všech pracovníků na ochranu jejich důstojnosti v práci.

* Listina základních práv a svobod - v čl. 3 odst. 1 se zakazuje diskriminace a podle čl. 10 má každý právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno jeho jméno, právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života, atd.

* Trestní zákon - jednání směřující k dosažení sexuálního záměru proti vůli toho druhého i bez zjevného násilí může být někdy i trestným činem (například útisk podle par. 237 tr. zákona, trestný čin pohlavního zneužívání podle par. 243 tr. zákona, vydírání podle par. 235 tr. zákona, znásilnění podle par. 241 tr. zák.).

čtyři procenta respondentů. "Většina nepovažuje za sexuální obtěžování vyprávění oplzlých vtipů, vyzývavé pohledy, objímání kolem ramen, ani když někdo vylepuje na pracovišti plakáty s obnaženými těly," hovoří se ve zprávě GfK.Je třeba mít na paměti, že sexuálně laděné signály vysílané do okolí mohou být vědomé i nevědomé. Navíc každý subjekt, který tyto signály přijímá, je vnímá různě. Jeho reakci lze tedy těžko odhadnout. K nedorozumění ve vztazích a komunikaci mezi pracovníky pak zbývá jen krůček. Do zaměstnání proto nepatří nevhodný oděv (minisukně, halenky s hlubokým výstřihem, ale ani nápadné flirtování. "Jde o kulturu dané země i kulturu ve firmě. V západní Evropě, ale i v tuzemských pobočkách zahraničních firem potkáte v kanceláři muže i ženy oblečené do decentních košil a sak, popřípadě u žen doplněné pouze o nevýrazné šperky nepodléhající módním výstřelkům. V létě muži u košil maximálně vyhrnují rukávy," říká personalistka Alice Hamidová, která pracovala ve firmách ve Francii, Dánsku a Velké Británii. "Takovéoblečení spolu s jednoznačnou komunikací vztahující se k pracovním věcem přispívá k atmosféře bez vlivů sexuálního harašení," zdůrazňuje.U prokazování sexuálního obtěžování spočívá v tuzemsku důkazní břemeno na žalované straně. To znamená, že pokud se šéf znelíbí svým kolegyním na pracovišti a ty jej obviní ze sexuálního obtěžování, jeho šance prokázat nevinu jsou velmi malé."Obávám se, že takové případy mohou skončit i tragicky, například sebevraždou obviněného. Důsledky jsou pro něj totiž většinou velice těžké. Rozpad rodiny, ztráta zaměstnání i dobré pověsti a podobně. S tím se člověk vyrovnává jen velmi těžce," varuje právník Choděra. Netají se tím, že by zavedl pravidlo: Když něco tvrdím, musím to dokázat. Ačkoli ani to samozřejmě není jednoduché.Nejznámějším případem sexuálního obtěžování je zřejmě aféra někdejšího amerického prezidenta Billa Clintona se stážistkou Monikou Lewinskou. Senát prezidenta nakonec obvinění zprostil, skandál však jeho pozicí otřásl. Amerika je pravlastí boje proti sexuálnímu obtěžování.A ačkoli formu tohoto boje Evropané občas považují za přehnanou, také oni v obtěžování vidí závažný společenský problém. Nová norma Evropské unie proto specifikuje sexuální obtěžování kvůli snazší postižitelnosti na tři druhy: slovní (poznámky o postavě či vzhledu, erotické žerty, sexuální nabídky), neverbální (vyzývavé pohledy, hvízdání) a fyzické (od různých dotyků až po znásilnění). Naproti tomu italský Nejvyšší soud ještě loni v jednom případě dospěl k názoru, že pokud nějaký muž nečekaně pleskne ženu přes pozadí, sexuálně ji neobtěžuje. Italská justice rozhodla, že takové plesknutí, pokud jde o "izolované a impulzivní" gesto, je v pořádku.