Seznam banka spuštěna – stojí za to?

Obecné informace o účtu na Seznamu jsme uvedli již v článku z minulého týdne (čtěte zde). Ve výčtu informací chyběly pouze informace o cenové politice, která měla být podle vyjádření zúčastněných stran velmi zajímavá. Při náhledu do ceníku nové služby je zřejmé, že Seznam banka bude sloužit spíše jako služba pro ty, kteří mají zájem si služby přímého bankovnictví vyzkoušet a nebudou proto tento účet využívat jako svůj hlavní účet. Ačkoli je totiž účet zřízen zdarma a minimální vklad na něj činí přijatelných 500 Kč, hlavní náklady čekají klienta až při provádění transakcí na účtu.

Stejně jako u eBanky je i zde kladen důraz na využívání přímých komunikačních kanálů. Pokud totiž budete chtít komunikovat s bankou prostřednictvím faxu nebo poštou, musíte si k základnímu poplatku přičíst za použití těchto kanálů navíc 20 korun. Naopak používání internetu, WAPu, SMS zpráv, aplikace GSM SIM Toolkit, e-mailů či samoobslužného terminálu je zdarma.

Důležité pro potenciální klienty je to, že se založením, vedením a zrušením účtu nejsou spojeny žádné poplatky. Zdarma získá klient i služby přímého bankovnictví. To naláká zřejmě především ty, kteří nemají s přímým bankovnictvím zkušenosti a rádi by si vyzkoušeli obsluhu účtu na dálku bez zbytečně velkých výdajů.

Kriticky je ovšem nutno podotknout, že zde cenové výhody nového účtu končí. Pokud byste totiž chtěli účet na Seznamu využívat pro větší množství transakcí, notně se vám prodraží. Pokud by se vám například poplatek za převod do jiné banky ve výši 12 Kč zdál vysoký, pak věřte, že za druhý a další příkaz k převodu zaplatíte dokonce 20 korun.

Poplatky spojené s účtem v Seznam bance: Založení Jednoduchého účtu zdarma Vedení běžného účtu zdarma Přímé bankovnictví zdarma Zrušení osobního účtu zdarma Nastavení podmíněné zprávy na GSM zdarma Výpisy a informace k účtu: Sestavení výpisu z účtu 3,9 Zaslání výpisu z účtu zdarma Trvalé příkazy: Povolení inkasa – zadání zdarma Povolení inkasa – změna a zrušení 30,- Inteligentní inkaso zdarma Inteligentní inkaso – změna a zrušení 30,- Jednorázové operace – tuzemské a zahraniční: Příkaz k úhradě a příkaz k inkasu v Kč v tuzemsku (mimo eBanku, první příkaz v měsíci) 12,- Příkaz k úhradě a příkaz k inkasu v Kč v tuzemsku (mimo eBanku, druhý a další příkaz v měsíci) 20,- Příkaz k úhradě a příkaz k inkasu v Kč v tuzemsku (v rámci eBanky) 3,4 Příchozí platba v Kč z účtu v eBance 3,4 Příchozí platba v Kč tuzemská 8,1 Příchozí platba v Kč ze zahraničí 1% z objemu transakce, min. 100 Kč, max. 1000 Kč Platební karty Maestro, VISA Electron: Vydání a obnova platební karty zdarma Vedení platební karty 240,- za rok Platební karty EC/MC InternetCard: Vydání a obnova platební karty zdarma Vedení platební karty 150,- za rok Bezpečnostní prvky: Přístup k účtu pomocí Mobilního elektronického klíče zdarma Zaslání autentizačního kódu (SMS) zdarma Zaslání certifikačního kódu (SMS) zdarma Použití komunikačních kanálů: Použití přímého komunikačního kanálu: Internet, WAP, SMS zpráva (včetně SMS odezvy), GSM SIM Toolkit, e-mail, Samoobslužný terminál zdarma Použití nepřímého komunikačního kanálu: pošta, fax. 20,-

Pramen: Seznam.cz

Při srovnání s jinými bankami jsou výhody a nevýhody účtu zřejmé. Velmi zajímavá je možnost získat zkušenosti z přímým bankovnictvím za velmi nízké pořizovací náklady. Velmi drahý je ovšem účet pro klienty, kteří budou chtít používat základní účet na Seznamu pro běžné transakce a převody. Ti budou v případě spokojenosti přecházet pravděpodobně na cenové programy s paušálními měsíčními poplatky, kde se ceny jednotlivých služeb výrazně snižují. Důležité bude rovněž to, jak dokáže Seznam realizovat slíbené bonusy a výhody spojené s vlastnictvím kobrandované platební karty Seznamu a eBanky.