Českomoravská stavební spořitelna, a.s.Hypo stavební spořitelna, a.s.Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. (do roku 2004 pod názvem Všeobecná stavební spořitelna Komerční banky, a.s.)Raiffeisen stavební spořitelna, a.s.Stavební spořitelna České spořitelny, a.s.Wüstenrot stavební spořitelna, a.s.