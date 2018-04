Sezonní práce nejsou jen pro studenty. Vyděláte i stovku na hodinu

V České republice existuje mnoho portálů pro brigádníky, dá se také narazit na personální agentury se zaměřením jenom na studenty. Někteří studenti si letní brigádu hledají sami zasíláním životopisu přímo vytipované společnosti, anebo také přes známé.

Co se dá najít a za kolik

Přestože se doporučuje začít shánět letní brigádu tak dva až tři měsíce předem, dají se vhodné brigády najít i v průběhu letních prázdnin.

V pekárnách, obchodních domech a rychlém občerstvení se hodinová mzda pohybuje od 55 do 80 korun na hodinu. Ve výrobě je to 70 až 100 Kč na hodinu, ve třísměnném provozu je ovšem podmínkou plnoletost.

Sezonní práce se netýkají jenom studentů, ale také nezaměstnaných registrovaných na úřadu práce. Existují rovněž zájemci, kteří mají zaměstnání na plný úvazek a hledají přivýdělek pouze o víkendu.

Brigádnická sezona trvá od května do října, kdy je možné pracovat venku. Nabírá se především do stavebnictví, zemědělství, ale také v gastronomii. Trvá i poptávka po pracovnících do výroby, vzhledem k častým výkyvům v produkci. Tato poptávka trošku utichá mezi červencem a srpnem, kdy mají výrobní společnosti celozávodní dovolené.

Někteří uchazeči o zaměstnání ovšem stejně raději zůstanou nečinně registrováni na úřadech práce. Úřad práce jim totiž po dobu trvání brigády pozastaví podporu v nezaměstnanosti. Když si to lidé spočítají, raději zůstanou doma, protože se jim brigáda nevyplatí.

Dohoda bývá pro studenty výhodnější

Jakou smlouvu na brigádě sepsat? Pro studenty i zaměstnavatele bývá nejzajímavější dohoda o provedení práce, kdy při výdělku do 10 000 Kč a odpracování maximálně 300 hodin nemusí zaměstnanec ani zaměstnavatel odvádět zdravotní a sociální pojištění. Odvádí se pouze 15procentní daň, proto je tato dohoda pro studenty nejvýhodnější. Pokud doloží potvrzení o studiu, mohou navíc využít slevu na dani.

Další formou zaměstnání, kterou mohou brigádníci využít, je dohoda o pracovní činnosti. Při výdělku nad 2 000 Kč se strhává zdravotní a sociální pojištění a také daň. Tento pracovní úvazek ovšem musí být oproti pracovnímu poměru poloviční. Pokud tedy pracovní doba u zaměstnavatele činí 40 hodin týdně, dohoda může být sjednána jen na 20 a méně hodin týdně. Dohoda se uzavírá nejdéle na období 52 týdnů. Studenti mohou opět využít potvrzení o studiu a uplatňovat slevu na dani.

Do sadu nebo k moři

Sezonní práce v zahraničí jsou u mladých lidí hodně oblíbené. Nabídky je možné najít na internetu a většinou to bývají práce v zemědělství (farmy, česání ovoce). Pro tento typ práce není zapotřebí velká znalost cizího jazyka. Najdou se i místa animátorů v turistických letoviscích u moře nebo práce v gastronomii, tam už ale musíte cizí jazyk částečně ovládat.

Mnoho mladých lidí odjíždí do zahraničí a teprve tam si práci hledá až přímo na místě. Po zorientování ve vybrané zemi se jim často i tak sezonní práci nakonec najít podaří.