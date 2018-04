Sháním dobře placenou práci. Zn. Za měsíc jdu na mateřskou

Janě je 24 let a už pět let pracuje v kanceláři stavební firmy. Nemá moc vysoký plat – měsíčně si vydělá 12 000 korun hrubého. Nyní je těhotná a od února nastupuje na mateřskou dovolenou. Tíží ji, že bude mít mateřskou jen 6 420 korun.

"Můj přítel má vlastní firmu. Jeho účetní mu poradila, aby mě na poslední měsíc před nástupem na mateřskou zaměstnal za vysoký plat (40 000 korun). Měla bych pak i podstatně vyšší mateřskou, protože by se počítala jen z toho posledního platu. To bychom samozřejmě chtěli. Účetní tvrdí, že to není nic nelegálního, ale já se bojím, jestli takový postup není právně problematický," svěřuje se Jana.

Skutečně je to výhodné

Vyměřovací základ pro mateřskou se sice počítá z příjmů za poslední rok, ale když Jana změní zaměstnavatele, vznikne nové pojištění a mateřská se počítá jen z příjmů, které si vydělala v nové práci. Takže stačí jeden dobře placený měsíc a mateřská by jí skutečně narostla na 17 790 korun.

Za 6 měsíců by tak od státu získala 68 220 korun navíc. Náklady na tento "zisk" přitom nejsou vysoké. Přítel na její mzdu potřebuje 53 600 korun, z toho 29 630 Janě vyplatí čistého (to jsou peníze, o které nepřijdou). Státu na různých daních souvisejících se mzdou odvedou 23 970 korun. Když je odečte od celkové získané mateřské, "čistý zisk" je 44 250 korun.

Nečestné a nesportovní? Možná, ale ne protizákonné

Právníci, které jsme oslovili, nenašli na uvedeném postupu nic, co by nebylo po právní stránce správně. Přijmout do zaměstnání těhotnou ženu není zakázáno, dát jí vysoký plat také ne. A že je to poněkud účelové jednání? "V Česku je běžný postoj "co není zakázáno, to je povoleno", takže většina lidí by se nejspíš zachovala stejně, kdyby měla tu možnost.

"Tato právní úprava platí v letošním roce a lze očekávat, že bude platit i v příštím," uvádí Petra Sochorová z advokátní kanceláře Havel a Holásek.

Kdy si nepolepšíte

- Pracovněprávní vztah nemůže vzniknout mezi manželi, tedy, že fyzická osoba podnikatel nemůže zaměstnávat manželku nebo manžela.



- Musí jít o pracovní poměr, ze kterého bude zaměstnavatel i zaměstnanec odvádět sociální pojištění (běžný pracovní poměr anebo alespoň dohoda o pracovní činnosti). Pokud by s ní přítel uzavřel dohodu o provedení práce, tak z té se platí pouze daň z příjmů a nikoli odvody, a tudíž by jí mateřskou nijak nezvýšil.



- Jestli je žena zaměstnaná za minimální mzdu (a přistoupila na to, že zaměstnavatel vám třeba dává nějaké peníze načerno na ruku), náhlé zvýšení oficiální mzdy před odchodem na mateřskou sice pomůže, ale ne moc výrazně. Protože je stále u stejného zaměstnavatele, nevznikne jí nové pojištění a vyšší mzda se "rozpustí" v dvanáctiměsíčním průměru.