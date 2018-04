Shrnutí roku 2008: jaký byl hypoteční trh a co se dá očekávat

Od ledna do konce září letošního roku podle údajů ministerstva pro místní rozvoj poskytly tuzemské banky hypotéky v celkovém objemu 136,3 miliardy korun. V oblasti občanských hypoték, tedy hypoték pro fyzické osoby, se jedná od částku 90,4 miliard korun. V průměru tak občané České republiky čerpají hypotéku ve výši 1,44 milionu korun.

V roce 2007 ve stejném období uzavřeli Češi hypoteční úvěry za 106,7 miliard korun. V meziročním srovnání tak došlo k poklesu hypotečního trhu o 15 procent. Nicméně loňský rok byl v čerpání hypoték skutečně mimořádný, Pavla Hávová z Hypoteční banky k tomu uvádí: "Lidé, kteří v posledních letech uvažovali o financování svého bydlení prostřednictvím hypotečního úvěru, zrealizovali svůj záměr před koncem roku 2007, především s ohledem na zvýšení DPH a očekávaný růst úrokových sazeb."

Zájem o hypotéky se v průběhu roku měnil. Tradičně nejmenší je vždy na začátku roku a největší ve druhém či ve třetím čtvrtletí. Je to pochopitelně dáno i sezonou, jakmile se začne více stavět, zájem lidí o hypotéky stoupá.



V letošním roce byla nízká poptávka po hypotékách na počátku roku ovlivněna i zvýšenými hypotečními obchody na konci roku 2007, nicméně ve druhém i třetím čtvrtletí již počet poskytnutých hypotečních úvěrů postupně narůstal. V porovnání jarních či letních měsíců s měsíci ze začátku roku můžeme mluvit až o 20 – 50procentním nárůstu.

Letošní rok byl též ve znamení různých akcí hypotečních bank, které přicházely jak s novými produkty, tak s úpravami stávajících především v oblasti poplatků.



Za sjednání hypotéky od letošního roku trvale neplatíte u České spořitelny, Raiffeisenbank a mBanky.

Banky však letos pouze neuváděly na trh nové produkty, ale i rušily produkty stávající. Tomuto kroku se věnovaly dvě banky, GE Money Bank i Raiffeisenbank přestaly nabízet hypotéky na 100 procent hodnoty zástavy a Raiffeisenbank ze svého portfolia též uvolnila hypotéky kombinované s investičním či kapitálovým životním pojištěním.

Hlavní událostí v oblasti hypoték v největší tuzemské bance bylo v dubnu představení Ideální hypotéky, která klientům přinesla možnost sestavit si hypotéku na míru podle svých potřeb a přání. Tato možnost na českém hypotečním trhu dosud neexistovala, o čemž svědčí i zájem ze strany klientů. Hypotéku si sjednalo již více než šest tisíc klientů. Podrobněji si o tomto produktu přečtěte zde.

Banka se rozhodla snížit množství papírování spojeného s hypotékou a nabídla klientům dvě novinky. Na konci března uvedla službu Bezdokladovost faktur, díky níž mají klienti možnost nedokládat faktury související s výstavbou či rekonstrukcí nemovitosti. A od srpna navíc mohou doložit stav stavby pomocí Expresního protokolu o stavu stavby, který lze vyplnit přes webové stránky ČSOB.

Akce spojené s poplatky klientům ušetřily nemalé peníze za zpracování úvěru, ale i za možnost mimořádných splátek.

GE Money Bank

V červnu banka rozšířila nabídku financování bydlení o krátkodobý Předhypoteční úvěr se splatností do jednoho roku.



Až tři roky zpětně od podání žádosti o hypotéku mohou klienti u GE Money Bank žádat o proplacení nákladů spojených s financováním bydlení.



GE Money Bank pro své stávající i nové klienty přišla také se širokou nabídkou slev, a to jak v oblasti nižších úrokových sazeb, tak i dočasných slev na poplatcích.



Zajímavou novinkou je též předběžné schválení hypotéky on-line, kdy se klient po vyplnění potřebných údajů do pěti minut dozví, zda mu bude požadovaná hypotéka schválena.



Zeptali jsme se Petry Horákové Krištofové, manažerky Asociace hypotečních makléřů 1/ Jak se budou podle vás v nejbližších měsících vyvíjet úrokové sazby u hypoték? Domnívám se, že úrokové sazby v nejbližších měsících výrazněji neklesnou. Hodně se mluví o snížení základní sazby ČNB, ale praxe nám ukázala, že úrokové sazby u hypoték takto pružně nereagují. Důležitější je spíše cena peněz na mezibankovních trzích – a zde vyšší cena zdrojů reflektuje nedostatek likvidity na mezibankovním trhu.

2/ Jaký bude podle vás v blízké budoucnosti zájem ze strany klientů o čerpání hypoték? Zvýšením úrokových sazeb neklesá potřeba lidí bydlet. Tato potřeba stále existuje, akorát se může její uspokojení odkládat. Záleží tedy na tom, jak moc veřejnost bude doufat v brzký pokles úrokových sazeb a jak moc bude vyčkávat.



Čekat však rozhodně nemohou lidé, kteří již hypotéku mají, a právě jim vypršela fixace úrokové sazby. Tito lidé pak porovnávají novou nabídku své banky a nabídku konkurenční a mnozí z nich pak hypotéky refinancují. Zájem o refinancování se bude vlivem stoupajícího počtu v minulosti uzavíraných hypoték zvyšovat.

Hypoteční banka

Pro specifický okruh zájemců připravili v bance tzv. Investiční hypotéku, která kombinuje standardní hypotéku s investováním do cenných papírů. O tomto produktu si více přečtěte zde .

Akce v průběhu roku se zaměřily i na oblast poplatků, kdy klienti měli možnost získat hypotéku bez poplatku za zpracování a v současné době mohou ušetřit i na poplatku za vedení účtu.