Šikana? Záludná zbraň šéfů

Se šikanou se v práci přímo či nepřímo setkalo téměř 30 procent Čechů. Na vlastní kůži ji zažilo 17 procent. Více se jí daří v podnicích s více než 50 zaměstnanci. Vyplývá to z průzkumu, který pro MF DNES zhotovila agentura SC&C.



Důvod šikany? Nevýhodná pozice



Lidé s nižším vzděláním se podle průzkumu stávají terčem šikany častěji než středoškoláci a vysokoškoláci. Její pravděpodobnější obětí jsou spíš ženy než muži a mladí do třiceti let než padesátníci. "Odpovídá to faktu, že ženy mají obecně menší příjmy a nižší vzdělání než muži. A starší lidé si většinou v práci již vybudovali silnější pozici," vysvětluje vedoucí průzkumu Jana Hamanová z SC&C.

I v případě šikany platí, že příležitost dělá zloděje. A ta je zvláště v krajích s vysokou nezaměstnaností. Pracuje-li někdo na místě, na které čeká dvacet dalších lidí, zaměstnavatel ho může snadno vydírat. Podřízený při každém projevu odporu slyší: Jestli se ti něco nelíbí, běž! Na druhou stranu však podle sociologa práce Pavla Kuchaře právě lidé, jejichž mzda se příliš neliší od té minimální, vnímají jakékoli pobídky k usilovnější práci jako nátlak - za ty peníze se přece nepřetrhnou.



Odejdi dobrovolně, nebo...

"Často nadřízený šikanuje toho, kdo jej nějakým způsobem ohrožuje. Třeba je schopnější než on nebo o něm ví, že překračuje zákon. Šikana ho má umlčet," říká Pavel Beňo, který se případy šikanovaných zabývá již několik let.

Přímý nadřízený třiatřicetileté obchodnice Marie z Prahy překračoval své pravomoci i zákon. Marie na to upozornila vyšší vedení firmy. Odpověď? Šéfovy vyhrůžky, že jí zkomplikuje život a donutí ji k odchodu. Telefonoval jí v noci i o svátcích, vyhrožoval zaměstnancům, kteří s ní mluvili. "Později zastrašoval i mého muže a děti. Museli jsme se několikrát stěhovat, protože mne fyzicky napadl. Děti mají z toho období trauma dodnes, když vidí firemní auta na ulici, mají z nich strach," vypráví Marie.

Dnes už pracuje v jiné firmě. Se svým bývalým zaměstnavatelem se soudí. Její žaloby se týkají nejen šikany a porušování zákoníku práce, ale i hospodářské kriminality firmy. Někteří kolegové se k jejímu boji přidali. Paní Marie nechce kvůli probíhajícím soudním řízením zveřejnit ani jméno firmy, ani své. "Soudy jsou strašně pomalé," stěžuje si. Přesto tvrdí, že si šikanu nesmí nikdo nechat líbit. Alespoň malým zadostiučiněním pro ni je, že ten, kdo ji šikanoval, a nadřízení s ním spojení už byli vyhozeni.

S poctivostí nejdál dojdeš?



Padesátiletý Vladimír z malé firmy na Plzeňsku měl tu smůlu, že v době, kdy do čela podniku s deseti zaměstnanci zasedl nezkušený a namyšlený jeliman, Vladimír byl služebně nejstarší a kolegové si jej hodně považovali. "Nový šéf nebyl po odborné stránce právě silný v kramflecích a na znalosti a zkušenosti staršího podřízeného žárlil. Neustále ho proto znemožňoval, shazoval před ostatními. Dával mu zbytečnou práci navíc, sebral odměny," vypráví psycholog Karel Havlík, u něhož se pan Vladimír léčil z depresí. Podle něho šlo o klasický střet nekompetentního šéfa s odpovědným chytrým dříčem. Vladimír se i přes šikanování snažil dělat vše precizně. Viděl, jak nový šéf vede podnik ke krachu. Pocit beznaděje, neuróza a problémy s vysokým tlakem jej dovedly až k lékaři.



Pomluvy



"V novém zaměstnání jsem brzy pochopila, co se ode mě chce. Šéf byl se mnou spokojený, " začíná své vyprávění prodavačka Martina. Víc o sobě prozradit nechce - kvůli kolegům, kteří zůstali. Ale přišel nový nadřízený, který zavedl jeden nešvar: někoho přijal a ještě ve zkušební době se s ním rozloučil. To se opakovalo několikrát. Šéf přitom nováčky od počátku pomlouval a zastrašoval. "Jedné nové kolegyně jsem se otevřeně zastala, a tak došlo i na mě. Všechno, co jsem od té doby udělala, bylo špatně," vypráví Martina. Později jí snížil plat na minimum. Vydržela to rok. "Ze zdravotních důvodů jsem to pak vzdala a na vlastní žádost z firmy odešla."



Příště už budu zticha



Kdyby se pan Aleš řídil pořekadlem Nehas, co tě nepálí, nemusel by teď poslouchat šéfovy výhrůžky a čelit nepřiměřenému chování. "Až příliš jsem upozorňoval na chyby pracovníka, který dostal místo na úřadu díky příbuzenskému vztahu s ředitelem," říká pracovník finančního úřadu, který chce zůstat v anonymitě. O své zaměstnání zatím totiž ještě nepřišel. A ředitelova příbuzného už raději nechává na pokoji i přes jeho neschopnost. "Spolupracovníci dostali strach z šéfovy pomsty, a tak mne nechali v problémech. I když si myslí totéž co já," vysvětluje pan Aleš. Nyní občas tráví večery v práci tím, že napravuje chyby kolegy, kterého tolik kritizoval.





Setkali jste se s šikanou? Ne 65,6 % Ano 28,1 % Odmítl/a odpovědět 6,3 % Byl jste někdy šikanován? Ne 78 % Ano 17,2 % Odmítl/a odpovědět 4,8 % Zdroj: SC&C

ANO:



* Musíte dělat zbytečnou práci, přičemž vás šéf nepřiměřeně sleduje a trestá každé klopýtnutí.



* Nadřízený vás pomlouvá a na poradě zesměšňuje před ostatními, izoluje vás od informací.



* Kolegové nebo šéf od vás vyžadují soukromé posluhování.

* Šéf vám neustále vyhrožuje, že kdykoli bude chtít, vyhodí vás a znemožní tak, že si nikde neškrtnete vy ani vaše rodina.



NE:



* Nadřízený chce, abyste odváděli svou práci co nejkvalitněji.

* Někdo vám vytkne, že jste udělali chybu.

* Šéf od vás chce, abyste občas zůstali v práci přesčas.

* Šéf chce, abyste se zúčastnili třídenního školení.

* Posílá vás na služební cesty, protože jste k tomu dal souhlas v pracovní smlouvě.



Týrají vás?



* Veďte si deník a fakticky popište, co se stalo.

* Snažte se na pracovišti získat někoho na svou stranu i přes výsměch, který bude vaši snahu provázet.



* Nenechte situaci dojít tak daleko, že vás ovládnou deprese, neurózy a přidají se zdravotní problémy, které jste předtím neměli.



* Nečekejte, že ten, kdo vás šikanuje, s tím přestane. Pokud budete jeho jednání mlčky snášet, přitvrdí.



Hledejte pomoc!



* Na svém pracovišti, u nejvyšších nadřízených, majitelů firmy.

* U zaměstnanecké rady či odborů (podnikových či odvětvových).

* Na úřadu práce v místě zaměstnavatelova sídla.

* Obraťte se na svého lékaře, zajděte k psychologovi.

* Nespoléhejte na pomoc jen jednoho člověka či instituce. Mohou být s vaším zaměstnavatelem nějak svázáni.