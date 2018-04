Šikaně se daří, když se lidé nebrání

Učitelka Zuzana Šťástková si myslí, že nebýt ředitelovy neochoty mluvit o problémech a řešit je, nemusela celá věc dojít až k soudu. Ředitel jí například bezdůvodně zakázal starat se o specializovanou sbírku učebnic, kterou na pražské Škole Jaroslava Ježka pro zrakově postižené spravovala přes deset let.

Finanční ohodnocení ořezal na základní mzdu jí i všem podobně smýšlejícím kolegům. Ty podle učitelky rozdělil na takzvané rebely a naslouchače. "Jeho vztah ke mně se postupně měnil. Tenhle pocit se mnou sdíleli i další pracovníci školy. Chtěla jsem řešit vzniklé problémy, vedli jsme zpočátku malicherné spory, které však začal zveličovat," říká Šťástková. Její bývalý nadřízený, ředitel Jan Hájek, trvá na tom, že nedodržovala předpisy.

Soud dal za pravdu učitelce, výpověď, kterou kvůli tomu dostala, označil za neplatnou. "Chci se odvolat," nesouhlasí s rozsudkem ředitel. "Myslím si, že jsem udělal dobře. Mé rozhodnutí podpořily i místní odbory ve škole," říká s tím, že se všemi učiteli vždy komunikoval, protože jinak to ani nejde. Na to, že v souvislosti s atmosférou ve škole odešli jiní kolegové, říká, že to byla jejich dobrovolná výpověď, a po důvodech se proto nepídil.

Ř ešení a pomoc se hledají těžko

Ještě předtím než dostala učitelka Šťástková vyhazov, obrátili se někteří učitelé školy na ministerstvo školství. "Pamatuji si, že jsem se na žádost několika pracovníků Školy Jaroslava Ježka tam vypravila a nabídla všem, kteří o to měli zájem, si o situaci ve škole mezi zaměstnanci a ředitelem pohovořit. Drtivá většina podpořila ředitele, takže se mi situace na škole zdála naprosto v pořádku," shrnuje výsledek návštěvy školy Magdalena Machoňová z Úseku pro vyřizování stížností při ministerstvu školství.

"Takže když většina dá nadřízenému za pravdu, pak je všechno v pořádku, protože menšina pravdu mít nemůže. To už tady jednou bylo, dokonce čtyřicet let," poznamenává k tomu ironicky Šťástková. S podáním žaloby o neplatnost výpovědi jí pomohlo občanské sdružení Práce a vztahy, které nabízí pomoc obětem šikany v zaměstnání. "Šikaně se daří tam, kde chybí účinná kontrola," myslí si předseda tohoto sdružení Pavel Beňo. Týdně mu volá pět až osm lidí, kteří se cítí v práci nějak diskriminováni. Obvykle jejich pocity pramení z toho, že zaměstnavatel porušuje zákoník práce, a když se oni proti tomu ohradí, zasedne si na ně. Na sdružení se nejčastěji obracejí pracovníci školství, státní správy, sociálních ústavů, zdravotnických zařízení a zaměstnanci hypermarketů.

Podle předsedy Odborového svazu pracovníků obchodu Alexandra Leinera, který řeší případy šikany a nedodržování zákoníku práce zvláště v hypermarketech, je problém v tom, že lidé si stěžují, ale bojí se kvůli ztrátě místa otevřeně bránit. A nepřímo potvrzuje slova Pavla Beni o neúčinnosti kontroly. "Stane se, že úřad práce za porušení zákoníku práce i nějakou pokutu dá, ale zaměstnavatel společně s uctivou suplikou píše na ministerstvo práce, a v zájmu zachování pracovních míst se pokuta výrazně sníží nebo zahladí," říká Leiner.

Šikana a pohlaví





Setkal jste se šikanou? Setkala jste se šikanou? Ano: 25,4% Ano: 30,8 Ne: 65,7% Ne: 65,6 Odmítl/a odpovědět: 8,9% Odmítl/a odpovědět: 3,6

Zdroj.: SC&C



Byl jste šikanován? (podle měsíčního příjmu, v procentech) Do 6000 korun Ano: 13,4 Ne: 80,8 Odmítl/a odpovědět: 5,8 6000-12 000 korun Ano: 24 Ne: 73,3 Odmítl/a odpovědět: 2,7 12 000-18 000 korun Ano: 12,4 Ne: 81,5 Odmítl/a: odpovědět 6,1 18 000-24 000 korun Ano: 6,6 Ne: 88,3 Odmítl/a odpovědět: 5,1 24 000-30 000 korun Ano: 8,9 Ne: 91,1 30 000 korun a více Ano: 10 Ne: 90

Zdroj.: SC&C

L idé si nechají hodně líbit



"Vulgární jednání se zaměstnanci nadnárodních obchodních řetězců není z případů šikany v tomto povolání tím nejhorším," míní Alexandr Leiner. Ponižovány jsou především ženy. "Oslovení krávo nebo bábo je od některých vedoucích úseků vcelku běžné. Nebo nazývání zaměstnanců pořadovým číslem," říká Leiner. Z posledních případů připomíná nápad jednoho obchodního řetězce, aby zaměstnankyně v době menstruace nosily na hlavách červené čelenky - aby vedoucí věděl, proč odcházejí častěji na toalety. "Naštěstí zůstalo jen u rozhodnutí, které bylo i tak potrestáno. Proto nebudu společnost jmenovat, věc je vyřízena," říká Leiner.

Vytýká zaměstnancům, že se sami nezajímají o svá práva ani povinnosti. V drtivé většině jsou mezi nimi pracovníci s nízkým vzděláním. "Když jim říkáme 'Braňte se!', jen neradi to slyší. Slepě poslouchají, protože mají strach o místo. Ale pokud jim někdo vyhrožuje okamžitým vyhazovem kvůli tomu, že pracují pomalu, což bývá poměrně často, ať se klidně takto vyhodit nechají. Taková výpověď bude samozřejmě neplatná," dodává. Ukazatelem dodržování zákoníku práce v obchodních řetězcích je v současnosti reakce jejich zaměstnanců na navrhované omezení pracovní doby.