Šikanují vás? Braňte se

Být jiný - to se neodpouští



Oběťmi psychického teroru nejsou jen slabší povahy nebo mladí nezkušení lidé, jak by se mohlo zdát. Stále častěji se mezi nimi objevují sebevědomí vysokoškoláci s několikaletou praxí. Vyplývá to ze studie společnosti Gfk. „Obětí bývá ten, kdo se v něčem i jen málo podstatném odlišuje, nebo projevuje vyšší míru nezávislosti tím, že vyjadřuje své názory a je iniciativnější než ostatní,“ potvrzuje psychoterapeut David Doležal. Samostatně a kriticky smýšlející člověk je v nebezpečí zvláště ve firmách, kde se jednotliví pracovníci sobě hodně podobají, mají rovnocenné pozice.

Komu takový pracovník vadí? Obvykle méně schopnému kolegovi nebo i nadřízenému. „Kdo neumí, mučí,“ říká Doležal. Nebo tomu, na koho ví něco, z čeho by dotyčný rozhodně neměl mít čisté svědomí. Živnou půdou pro týrání je pak špatný, nepřehledný styl řízení ve firmě, kde nepanuje příliš otevřená atmosféra. Pak sotva někoho zajímá, že zdrojem psychického teroru může být i jen jediný člověk, který „kampaň“ vede a ostatní se přidají.



Nebráníte se? Nahráváte útočníkovi



Studie Gfk dále zjistila, že téměř čtvrtina lidí je týrána alespoň jednou týdně, polovina z nich pak déle než jeden rok. A je jedno, zda jde o muže, či ženu. „Pohlaví zde nehraje roli,“ říká Pavel Beňo z občanského sdružení Práce a vztahy. „Většinu našich klientů sice tvoří ženy, ale může to být neochotou mužů o těchto nepříjemných věcech mluvit s třetí osobou.“ Právě nechuť s někým otevřeně hovořit o problémech v práci nahrává protivníkům. Možnost, že se oběti podaří osvobodit, je malá, pokud je ve svém boji osamocena.

Možná nalezne na pracovišti spřízněnou duši. Je však lepší spolehnout se na odbornou pomoc psychologa nebo terapeuta. Je možné vyhledat i právní ochranu. Zde však platí, že psychická šikana je uznána, pokud trvá po dobu šesti měsíců s frekvencí jednou týdně. Proto je dobré si o všech událostech vést deník, pokusit se jednat s tím, kdo vás šikanuje, pouze v přítomnosti svědků. Samozřejmě nejlepším způsobem obrany je prevence - pro nezávislého jedince tedy práce ve firmě, která neobvyklé pohledy, návrhy, názory vítá. Byť ve výsledku rozhoduje i zcela jinak, třeba konzervativně. Firma, kde se nehledají viníci, ale řešení.



Kde hledat pomoc?



* u psychologa

* na úřadu práce

Užitečné kontakty:



Občanské sdružení Práce a vztahy

tel.: 222 728 908, info@vztahy.org



Českomoravská konfederace odborových svazů

tel.: 234 461 111, info@cmkos.cz



Český helsinský výbor Právní poradna

tel.: 220 515 223, pravni@helcom.cz