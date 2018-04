Šikovné spoření od České spořitelny: povinné úložky a omezené výběry

Podmínky spoření Šikovné spoření Základní vklad a minimální zůstatek: 300 korun Minimální a maximální měsíční vklad: 300 korun a 5 tisíc korun Maximální mimořádný vklad: 30 tisíc korun Úroky:

- do 10 tisíc (0,8 procenta)

- 10 až 30 tisíc (0,9 procenta)

- 30 až 60 tisíc (1 procento)

- 60 až 100 tisíc (1,15 procenta)

- 100 až 150 tisíc (1,25 procenta)

- 150 až 200 tisíc (1,75 procenta)

- 200 až 250 tisíc (2,25 procenta)

- 250 až 300 tisíc (3,20 procenta)

- nad 300 tisíc (0,8 procenta) Šikovné spoření plus Základní vklad a minimální zůstatek: 5 tisíc korun

Minimální a maximální měsíční vklad: 5 tisíc a 20 tisíc korun

Maximální mimořádný vklad: 100 tisíc korun

Úroky:

- do 50 tisíc (0,8 procenta)

- 50 až 100 tisíc (0,9 procenta)

- 100 až 250 tisíc (1 procento)

- 250 až 500 tisíc (1,50 procenta)

- 500 až 750 tisíc (1,75 procenta)

- 750 až 900 tisíc (2,25 procenta)

- 900 až milion (3,2 procenta)

- nad milion (0,8 procenta) Poznámka: částky uvedeny v korunách